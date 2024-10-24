Шольц проти України в НАТО, ультраправий спікер в Австрії, пріоритети Польщі в ЄС: новини дня

У Конгресі США закликали розглянути "прямі воєнні дії", якщо війська КНДР ввійдуть в Україну.

У Фінляндії заявляють про масштабні операції впливу з боку Росії. Країна назавжди закрила два КПП на кордоні з РФ і купує ракети для F-35 у США.

Збройні сили Литви отримали партію військових вантажівок. Крім того, Вільнюс домовився з трьома країнами про ротаційне розміщення систем ППО.

Вперше за 18 років партія Орбана не є найпопулярнішою в Угорщині, а німецьких дітей помітили в "Артеку" в окупованому Криму.

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Реакція на війська КНДР в Росії

У Конгресі США закликали розглянути "прямі воєнні дії", якщо війська КНДР ввійдуть в Україну.

"Якщо війська Північної Кореї увійдуть на суверенну територію України, США необхідно серйозно розглянути можливість вжиття прямих воєнних дій проти військ Північної Кореї", – заявив голова комітету з питань розвідки Палати представників Конгресу США, республіканець Майкл Тернер.

Тернер вважає, що адміністрація американського президента Джо Байдена та віцепрезидентки Камали Гарріс "повинна чітко дати зрозуміти, що вступ північнокорейських військ у цей конфлікт є червоною лінією для Сполучених Штатів".

Проте суттєва ескалація, яка зумовлена підготовкою Північної Кореї вступати у війну в Україні, досі не додає рішучості Заходу.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що позиція президентської адміністрації щодо дозволу Україні на далекобійні удари вглиб РФ не змінилась, але переговори тривають.

Згідно з оцінкою розвідки США та Пентагону, дозвіл Україні завдавати далекобійних ударів по території Росії принесе Києву більше недоліків, ніж вигод, тому вони рекомендували не змінювати відповідну політику.

ЄС "глибоко стурбувався" військами КНДР у Росії.

"Це буде серйозним порушенням міжнародного права, в тому числі найфундаментальніших принципів Статуту ООН. Це буде односторонній ворожий акт з боку КНДР із серйозними наслідками для європейського та глобального миру і безпеки", – йдеться у заяві високого представника ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозепа Борреля, яку опублікували від імені Євросоюзу.

За його словами, Європейський Союз координуватиме свої дії з міжнародними партнерами з цього питання, зокрема стосовно реагування.

Президент Польщі Анджей Дуда та його південнокорейський колега Юн Сок Йоль засудили відправку Північною Кореєю військ до Росії для участі у війні проти України як загрозу глобальній безпеці.

Аудит використання допомоги США

Аудит використання Україною військової допомоги США не виявив значних порушень, повідомили в українському Міністерстві оборони.

Разом з тим, як зазначило оборонне відомство, аудит встановив прогалину в нормативній базі.

Міноборони пояснило, що ця прогалина ускладнює обіг запасних частин від пошкодженої військової техніки, що надавалася Україні американською стороною як міжнародна військова допомога.

Наразі за рішенням Міноборони спільно напрацьовується двосторонній офіційний регламент, який підвищить ефективність використання відповідних частин та агрегатів.

Завод Bayraktar в Україні готовий на 80%, а у 2025 році можуть почати виробництво. Очікується, що завод вироблятиме безпілотники Bayraktar ТB2 або його важчий варіант ТB3, здатний нести більше навантаження.

А Словенія передала ДСНС два тягачі для гуманітарного розмінування.

Шольц проти України в НАТО

Німецький канцлер Олаф Шольц відкинув можливість запрошення України в НАТО, яка є першим пунктом "плану перемоги", сказавши, що це питання не стоїть на порядку денному.

Раніше видання Politico з посиланням на американських і натівських посадовців повідомило, що сім країн НАТО начебто гальмують запрошення України до Альянсу.

Проте в Україні цю інформацію спростували і вказали, що спротив менший, ніж за чутками у ЗМІ.

"Ці чутки вигідні тим, хто хоче створити хибне враження, наче вступ України не має широкої підтримки серед членів Альянсу", – заявив речник президента України Сергій Никифоров.

Никифоров акцентував, що насправді ідею запрошення України підтримує абсолютна більшість країн-членів, а щодо решти ведеться активна робота з адвокації.

Центр Разумкова представив результати свіжого опитування українців щодо ЄС і НАТО, яке проводили 20-26 вересня.

Отже, якби найближчим часом відбувся референдум, то вступ України до НАТО підтримали би 86% українців, а вступ України до ЄС – 88% українців. Це відсотки підтримки серед тих українців, які визначились із вибором.

А ще Центр Разумкова повідомив, що більшість українців вважають Білорусь стороною війни та за розрив відносин.

До речі, президент України Володимир Зеленський натякнув, що запрошення Росії на Саміт миру залежить від реалізації "плану перемоги".

Протидія впливу і загрозам з РФ

У Фінляндії заявляють про масштабні операції впливу з боку Росії. Країна назавжди закрила два КПП на кордоні з РФ і купує ракети для F-35 у США.

Збройні сили Литви отримали партію військових вантажівок. Крім того, Вільнюс домовився з трьома країнами про ротаційне розміщення систем ППО.

Литовська митниця посилює контроль за посилками в поїздах із Росії, а із Польщі виганяють вісьмох росіян після закриття консульства в Познані.

А ще у Польщі судитимуть фермера з дочкою за скандальний плакат з закликом до Путіна.

Грузія: випади проти журналістів

26 жовтня у Грузії відбудуться вирішальні парламентські вибори. Проросійська керівна партія "Грузинська мрія" буде намагатися втриматися у влади будь-якими способами, у тому числі кремлівськими.

Вчора стало відомо, що у Грузії затримали чесько-британського журналіста, який їхав висвітлювати вибори.

Сьогодні він вирушив у Європу після 34 годин під вартою.

Крім того, фінансова поліція Грузії прийшла з обшуками у домівки двох грузинських співробітниць американського аналітичного центру Atlantic Council у рамках розслідування "відмивання коштів".

Софо Гелава та Ето Бузіашвілі займаються дослідженням дезінформації.

Президентка Грузії не виключає свого арешту у разі перемоги чинної партії влади на виборах.

В Німеччині бояться президентства Трампа

Майже половина німецьких виробників бояться другого терміну Трампа.

Німецький економічний інститут IW попереджає, що перемога республіканця Дональда Трампа на президентських виборах у США може стати серйозним ударом для економіки Німеччини, особливо якщо він розпочне торгівельну війну між США та Європою.

На тему Німеччини слід додати, що там зростає рівень працевлаштування українських біженців.

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