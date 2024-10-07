Перші F-16 з Нідерландів, спосіб обійти угорське вето, підкуп виборців Молдови: новини дня

Делегації урядів України і Словаччини провели другу зустріч, тепер – на українській території. Що обговорювали і про що домовились?

Новини щодо допомоги Україні від Нідерландів і Данії. Євросоюз нібито знайшов шлях обходу угорського вето в питанні військової підтримки українців.

Боррель підбив основні підсумки своєї роботи і наголосив на необхідності подальшої допомоги Україні.

А ще – вибори в країнах Європи, навчання на східному фланзі НАТО і теракт у Данії.

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Про все важливе і цікаве за понеділок 7 жовтня, – в дайджесті "Європейської правди".

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Міжурядові консультації зі Словаччиною

Прем’єр-міністри України і Словаччини Денис Шмигаль та Роберт Фіцо у понеділок провели другі міжурядові консультації.

Зустріч представників урядів країн відбулася майже через пів року після попередньої у квітні, що пройшла у словацькому місті Міхаловце. Цього разу сторони зустрілися у готельному комплексі "Верховина Resort", розташованому приблизно за 20 кілометрів від Ужгорода.

Перед зустріччю прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що він як очільник уряду ніколи не погодиться на вступ України до НАТО.

"Поки я буду прем'єр-міністром Словацької Республіки, я буду слідкувати, щоб депутати, над якими я маю політичний контроль як голова партії, ніколи не погодилися на членство України в НАТО", – сказав Фіцо.

Він стверджує, що вступ України в НАТО став би підставою для Третьої світової війни.

Вже на міжурядовій зустрічі прем’єр-міністр Словаччини повторив заяву щодо свого негативного ставлення до членства України в НАТО, однак при цьому пообіцяв не блокувати шлях до ЄС.

"Відкрито говорю, ми холодно ставимося про питання членства України в НАТО, але щодо ЄС на 100% вас підтримуємо. Ваше членство буде важливим та цінним для нас", – зазначив словацький прем'єр.

Він додав, що Словаччина активно підтримує надання статусу члена ЄС Україні і не збирається створювати перешкод на цьому шляху.

До речі, посол ЄС у Грузії Павел Герчинський заявив, що за правління партії "Грузинська мрія" країна ніколи не стане членом Європейського Союзу.

На спільній пресконференції із Фіцо Денис Шмигаль виключив продовження угоди з "Газпромом" про транзит, розповів про плани виробництва снарядів 155-мм калібру у Словаччині, а також повідомив про плани запуску потяга Київ – Братислава, у складі якого будуть також вагони до столиці Австрії Відня.

А Роберт Фіцо запропонував прийняти одну з конференцій за українською "формулою миру".

За підсумками консультацій Україна та Словаччина підписали чотири документи.

Очільник Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга провів двосторонні переговори зі своїм словацьким колегою Юраєм Бланаром, під час яких стало відомо, що країна надасть 500 тисяч євро на енергетичні потреби України.

На ці кошти планують закупівлю енергетичного обладнання від однієї із словацьких компаній з подальшою його передачею Україні.

Перші F-16 з Нідерландів в ЗСУ

Вчора міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс відвідав Україну, зокрема і Харків, та привіз гарні новини.

Він офіційно підтвердив, що в Україну надійшли перші винищувачі F-16, які зобов'язались передати Нідерланди.

Брекельманс додав, що решта з 24 обіцяних винищувачів буде доставлена в Україну в найближчі місяці.

Крім того, за його словами, Нідерланди виділять 400 мільйонів євро для початку розробки і виробництва безпілотників разом з Україною.

Данія передала Україні 18 аварійно-рятувальних підйомників.

Тим часом представники Європейського Союзу, як дізналося агентство Bloomberg, знайшли шлях, як обійти вето Угорщини на фінансування допомоги Україні на суму понад 6 млрд євро.

Як поділилися співрозмовники, Європейська служба зовнішніх справ розглядає можливість дозволити державам-членам ЄС робити добровільні внески до Європейського фонду миру.

Це у майбутньому дозволило б спрямувати кошти на допомогу лише за рішенням окремих країн, без одностайної підтримки всіх країн ЄС.

За їхніми даними, посли ЄС зустрінуться у вівторок, щоб обговорити деталі цього плану.

30 серпня високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель пообіцяв знайти рішення, як обійти блокування виділення понад 6 млрд євро з Європейського фонду миру.

Боррель про результати роботи в ЄС і Україну

До речі, каденція Жозепа Борреля добігає кінця. Очікується, що його наступницею стане колишня естонська прем'єрка Кая Каллас.

Оцінюючи свою роботу на посаді глави європейської дипломатії, він сказав, що вважає важливими зроблені кроки до того, щоб ЄС "став геополітичним, а не тільки економічним гравцем".

Також Боррель виділив основні досягнення за роки своєї роботи, зокрема 14 пакетів санкцій проти Росії і надану допомогу Україні, яка стала жертвою російського повномасштабного вторгнення.

"У рамках Стратегічного компаса (концепція ЄС у сфері оборони і безпеки. – Ред.) ми затвердили можливість швидкого розгортання 5 тисяч військовослужбовців під європейським командуванням, тобто створили європейський потенціал для втручання в кризові ситуації", – зазначив Боррель.

Крім того, він підкреслив, що необхідно робити все можливе, щоб майбутні мирні переговори, "коли настане час", відбувалися на умовах, сприятливих для суверенітету і територіальної цілісності України.

"Якщо ми перестанемо підтримувати Україну, війна закінчиться за два тижні, і Путін досягне своїх цілей. Але чи хочемо ми цього для українців і для безпеки себе, європейців?", – зазначив топдипломат ЄС.

Протидія загрозам зі сходу

Тим часом, країни ЄС, які також є членами НАТО, продовжують посилювати оборону на своєму східному фланзі.

У Литві почалися масштабні навчання за участю країн НАТО, а в Естонії військові навчання почали добровольчі формування.

У Службі охорони держкордону Литви розповіли, що цього року зафіксували понад 600 метеозондів, які прилетіли з Білорусі. Для боротьби з ними хочуть використовувати FPV-дрони.

У Латвії вважають необхідним тримати на кордоні з РФ та Білоруссю постійні військові підрозділи.

До речі, за даними ЗМІ, РФ завербувала ірландського депутата розпалювати напругу щодо Brexit.

Вибори у Молдові і Румунії

У Молдові зафіксували вже понад сотню порушень, пов’язаних з підкупом виборців.

20 жовтня в країні відбудуться президентські вибори, а також референдум щодо ставлення громадян до вступу у ЄС.

"Європейська правда" розповідала, що Росія сконцентрувала небачені досі зусилля для впливу на ситуацію у Молдові.

Нещодавно, нагадаємо, міністр сільського господарства Молдови Володимир Боля повідомив, що в мережі поширили фейковий лист нібито від Європейської комісії з відмовою надати допомогу молдовським фермерам.

У Кишиневі також спростовували "листа Єврокомісії" з вимогою вішати ЛГБТ-прапори на урядові будівлі.

А сьогодні в уряді Молдови спростували публікацію видання The Times, де стверджувалось, що Європейський Союз обговорює створення в сусідніх державах центрів для шукачів притулку, яким відмовив ЄС.

Матеріал статті поширили протягом вихідних російські пропагандистські ЗМІ, а також олігарх-утікач Ілан Шор, який використав її для дискредитації процесу європейської інтеграції Молдови.

Чинна президентка Молдови Мая Санду лишається найбільш популярною з-поміж кандидатів у президенти.

Цієї осені президентські і парламентські вибори пройдуть і у сусідній Румунії.

Там остаточно зняли з виборів одіозну ультраправу кандидатку. Більш того, за даними ЗМІ, її перевіряють через звеличування нацизму.

Парламентські вибори вчергове пройдуть і у Болгарії. Там за торгівлю впливом заарештували впливового політика.

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