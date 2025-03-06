Безпековий саміт ЄС, ядерна пропозиція Макрона, Норвегія дає $8 млрд на ЗСУ: новини дня

У ЄС заявляють про початок нової ери. Сполучені Штати під керівництвом президента Дональда Трампа, судячи з усього, переходять на бік Росії.

Американський президент думає змінювати політику НАТО, а його радник заявляє про перезавантаження відносин з Росією.

Тим часом у Брюсселі триває безпековий саміт ЄС, на якому мають ухвалити рішення для збільшення обороноздатності Євросоюзу та посилення України. Туреччина заявляє, що хоче також бути частиною нової архітектури безпеки Європи.

Все важливе і цікаве за 6 березня – в дайджесті "Європейської правди".

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Ядерна пропозиція Макрона

Пізно ввечері 5 березня президент Франції Емманюель Макрон виступив зі зверненням до нації.

Не буде перебільшенням назвати цю промову знаковою або навіть історичною.

На відміну від попередніх, цього разу він виголосив програмну, системну промову, що враховує наслідки змін для Франції та Європи. А ще не менш важливо те, що тепер він оприлюднив ідеї вже після їх закритого обговорення і навіть попереднього погодження з іншими європейськими керівниками.

По суті, президент Франції намагається перебрати на себе роль неформального лідера Європи. У тому числі використовуючи унікальну перевагу – наявність у Франції ядерного арсеналу.

"У відповідь на історичний заклик майбутнього канцлера Німеччини (Фрідріха Мерца. – ЄП) я вирішив відкрити стратегічні дебати про захист наших союзників на європейському континенті за допомогою наших сил ядерного стримування", – серед іншого заявив французький президент.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц висловив переконання, що французькі пропозиції щодо розширення "ядерної парасольки" на континенті не повинні підривати наявну систему спільного використання ядерної зброї НАТО, в рамках якої боєголовки розміщуються в Німеччині та низці інших європейських країн, які не володіють ядерною зброєю.

Словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо виступив проти перебування Словаччини під ядерною парасолькою Франції, а президент Литви Гітанас Науседа назвав "цікавою" ідею Макрона щодо ядерного стримування.

Лідери Польщі і Данії висловили відкритість до пропозиції президента Франції обговорити, як ядерні сили стримування Франції можуть захистити Європу.

Російський міністр закордонних справ сьогодні заявив, що ядерна риторика президента Франції Емманюеля Макрона становить загрозу Росії.

"Звичайно, це погроза на адресу Росії. Якщо він нас вважає загрозою, збирає зустріч начальників генштабів європейських країн і Британії, каже, що необхідно використовувати ядерну зброю, готуватися до використання ядерної зброї проти Росії, це, звісно ж, загроза", – сказав він на пресконференції в Москві.

"Ми входимо у нову еру"

У своїй промові президент Франції зазначив, що безпека й добробут європейських громадян стали більш непевними, згадавши, що повномасштабна війна Росії проти України триває вже три роки, Сполучені Штати змінюють позицію щодо підтримки України та почали торгову війну із союзниками, при цьому зберігається терористична загроза.

"Потрібно це сказати: ми входимо у нову еру", – заявив Макрон.

Він згадав про те, що Росія вже надала своїй війні проти України глобальних обрисів, залучивши військових з КНДР та іранську зброю, водночас допомагаючи Пхеньяну і Тегерану, Росія влаштовує диверсії на території Європи та "перевіряє межі дозволеного у повітрі, морі, у космосі та за нашими екранами пристроїв".

"Схоже, ця агресія не знає кордонів. А також Росія продовжує переозброюватися", – зауважив Емманюель Макрон, навівши дані про амбітні плани російського керівництва до 2030 року.

Французький президент підкреслив, що європейські партнери мають продовжити підтримку України і наголосив на неприйнятності проштовхування "миру будь-якою ціною".

Він зазначив, що мир не має бути "крихким" припиненням вогню, нагадавши, що Україна та її європейські партнери вже мали досвід з "Мінськами" у період з 2014 до 2022 року.

"Росії більше не можна вірити на слово. Україна має право на мир і безпеку для самої себе. І це також і в наших інтересах, в інтересах безпеки європейського континенту", – наголосив він.

За даними ЗМІ, уряд Бельгії закликав університети готувати студентів-медиків до роботи у воєнних реаліях.

Зустріч начальників штабів

Вчора ввечері президент Франції Емманюель Макрон також оголосив, що наступного тижня у Парижі планують зібрання начальників штабів армій тих європейських країн, які потенційно готові брати участь у європейському контингенті в Україні в рамках гарантій безпеки.

Макрон пояснив, що для надійного і сталого миру в Україні потрібні певні запобіжники від нового нападу Росії.

"Для цього потрібно, можливо, розгортання європейських військ", – зазначив президент Франції.

Повне звернення Емманюеля Макрона можна прочитати на нашому сайті.

Le Figaro повідомило, що зустріч начальників штабів армій тих європейських країн, які потенційно готові брати участь у європейському контингенті в Україні, відбудеться в Парижі наступного вівторка, 11 березня.

Політика Трампа щодо НАТО

Міністерство оборони Туреччини заявило в четвер, що країна готова розгорнути війська в Україні "в разі необхідності" для забезпечення миру.

"Після останніх подій неможливо забезпечити європейську безпеку без нашої країни", – наполягає Міноборони Туреччини.

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан попередив, що дії президента США Дональда Трампа повинні стати "тривожним дзвінком" для Європи, щоб створити систему безпеки, незалежну від США і НАТО.

Фідан, який раніше обіймав посаду голови турецької розвідки, підкреслив, що Європа повинна об'єднатися і "розробити свій власний центр тяжіння".

"Джина випустили з пляшки, і немає ніякого способу повернути його назад… Навіть якщо президент Трамп вирішить не виводити війська з Європи зараз, не виключено, що в майбутньому хтось зі схожими поглядами і політичними ідеями може розглянути можливість зменшення внеску Америки в європейську безпеку", – сказав міністр.

За даними NBC News, президент США Дональд Трамп розглядає можливість внесення суттєвих змін до політики участі США в НАТО.

За словами джерел, Трамп думає надавати перевагу членам Альянсу, які витрачають певний відсоток свого ВВП на оборону.

В рамках потенційної зміни політики США можуть не захищати члена НАТО, який зазнав нападу, якщо ця країна не досягла порогового рівня витрат на оборону.

Переважна більшість у п'яти західноєвропейських країнах вважають Дональда Трампа загрозою миру та безпеці в Європі після того, як президент США став тиснути на Володимира Зеленського та призупинив військову допомогу Україні.

Відповідні результати показало опитування YouGov у Франції, Німеччині, Італії, Іспанії та Великій Британії.

США стають на бік РФ?

Французький президент звернувся до нації у той час, коли Сполучені Штати під керівництвом президента Дональда Трампа переходять на бік Росії.

Спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що новий підхід адміністрації Дональда Трампа щодо РФ передбачає потребу перезавантаження відносин.

Видання Politico пише, що адміністрація нового американського президента розхитує основу НАТО, змушуючи країни замислитися над ризиком обміну розвідданими з Вашингтоном.

Кореспонденти The Economist i Sky News повідомили, що Сполучені Штати тепер повністю припинили обмін розвідданими з Україною, що стосується у тому числі інформації про пуски російських ракет і даних, що потрібні для наведення HIMARS.

Свої розвідувальні дані Україні тепер надає Франція.

"У нас є розвідувальні ресурси, які ми використовуємо, щоб допомогти українцям", – сказав міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню.

Посол США в НАТО при Джо Байдені Джуліан Сміт каже, що "чула занепокоєння від деяких союзників" щодо того, чи буде Вашингтон продовжувати ділитися розвідданими з Альянсом.

NBC News повідомляє, що деякі союзники США розглядають можливість скорочення обсягу розвідданих, якими вони діляться з Вашингтоном, у відповідь на примирливий підхід адміністрації Дональда Трампа до Росії.

Слід також додати, що французький супутниковий оператор хоче замістити Starlink Маска в Україні.

Шантаж через ресурси?

Спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог сказав, що підписання "угоди про копалини" необхідне для того, щоб був "рух вперед" у відносинах зі США.

Нагадаємо, Сполучені Штати призупинили постачання Україні зброї, яка ще була затверджена за президентства Байдена. Крім того, американці призупинили ділитися з Україною розвідувальними даними.

Окрім того, Келлог сказав, що сварка між Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом 28 лютого у Білому домі сталась через "різні цілі" двох лідерів у російсько-українській війні.

"Президент Зеленський явно хотів, щоб президент Трамп публічно поставив США на сторону проти Росії. Підхід Дональда Трампа не полягає у тому, щоб одна сторона отримала перевагу над іншою. Як було сказано, він (Трамп) сфокусований на мирі", – заявив Келлог.

Він також заявив, що визначення війни в Україні як такої, що має переможця або переможеного, "лише втягне Америку в нескінченну проксі-війну", а президента Трамп не хоче цього.

Державний секретар США Марко Рубіо назвав російсько-українську війну "проксі-війною між ядерними державами", що "зайшла у глухий кут" і "має припинитись".

Він бачить готовність Кремля говорити про мир, а Україна, на його думку, не зацікавлена у мирі.

За даними Bloomberg, президент США Дональд Трамп нібито хоче пов'язати підписання угоди з Україною про видобуток корисних копалин зі згодою Києва на якнайшвидше припинення вогню у війні з Росією.

Представники США і України зустрінуться в Саудівській Аравії наступного тижня, повідомила журналістка Fox News у Білому домі Джекі Гайнрі.

За даними Axios, делегації України і США обговорять в Ер-Ріяді спроби досягти припинення вогню.

Безпековий саміт ЄС

Зараз у Брюсселі триває безпековий саміт ЄС, перед яким президенти України і Франції провели переговори.

Перед засіданням президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що безпековий саміт ЄС зібрався у "переломний момент" для Європи і має ухвалити рішення для збільшення її обороноздатності та посилення України.

Український президент Володимир Зеленський в ході виступу на спеціальному засіданні Європейської ради представив перші кроки для досягнення справедливого й тривалого миру в Україні.

Джерело "Європейської правди" повідомило, що прем’єр Угорщини Віктор Орбан не підписав висновки Європейської Ради щодо України, інші 26 лідерів підтримали.

Зараз очільники держав Євросоюзу продовжують дискусію щодо України за вечерею.

Посадовець ЄС додав, що висновки Європейської ради щодо першого питання у порядку денному – посилення оборони ЄС та план президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн Rearm Europe, згідно з яким ЄС може інвестувати додаткових 800 млрд євро в оборону – були ухвалені усіма 27 державами-членами.

Норвегія дає $8 млрд на ЗСУ

Німецький міністр оборони Борис Пісторіус заявив, що Німеччина й інші європейські союзники хочуть компенсувати більшу частину допомоги Україні після того, як США зупинили поставки.

У Норвегії домовились збільшити допомогу Україні до майже $8 млрд цьогоріч.

Британія уклала угоду на постачання сучасних ударних дронів Україні.

Нові контракти на загальну суму майже 30 мільйонів фунтів стерлінгів передбачають постачання компанією Anduril новітніх безпілотників Altius 600m і Altius 700m, які призначені для моніторингу місцевості перед завданням удару по цілях.

Бельгія відклала початок поставки F-16 в Україну до 2026 року через те, що поки не отримала від США F-35 на їхню заміну.

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