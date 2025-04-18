США можуть залишити Україну, деталі меморандуму про надра, рейтинг Трампа: новини дня

Зеленський у Страсну п’ятницю, після чергових кривавих ударів Росії по Україні, закликав США допомогти із посиленням ППО.

Сполучені Штати вчора у Парижі представили свої пропозиції щодо укладення "мирної угоди", які передбачають, серед іншого, послаблення санкцій проти РФ. У Вашингтоні попереджають, що Україна – не їхній пріоритет і якщо угоди не досягнуть, то "умиють руки".

Все важливе і цікаве за п’ятницю, 18 квітня – в дайджесті "Європейської правди".

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Удари по Україні у Страсну пʼятницю

Уранці 18 квітня росіяни вдарили балістичними ракетами з касетним начинням по Харкову. Відомо про щонайменше одного загиблого і 103 постраждалих, вісім із яких – діти.

Президент України Володимир Зеленський вчергове звернувся до США із закликом допомогти у зміцненні протиповітряної оборони після удару Росії по Харкову.

За його словами, "це по-християнськи – допомогти, особливо коли є така можливість".

"І коли ми звертаємось до партнерів, передусім до Сполучених Штатів, по системи "Петріот" і ракети до них, які можуть захистити від цього російського зла – від крилатих ракет, від балістики, – ми звертаємось по захист, на який заслуговує кожен народ", – додав глава держави.

Зеленський наголосив, що "треба бути відвертою сволотою та зневажати життя, щоб завдавати таких ракетних ударів по звичайному місту – у Страсну пʼятницю, напередодні Великодня".

Глава МЗС Латвії Байба Браже закликала змусити Росію до миру у відповідь на атаки РФ по цивільних цілях в Україні у Страсну п’ятницю.

"Традиційні цінності" Росії, продемонстровані у Страсну п'ятницю: воєнні злочини, агресія, збройні напади на цивільне населення, в тому числі на пекарню, яка готувала їжу до Великодня в Україні", – заявила латвійська міністерка.

А у парламенті Естонії назвали проявом слабкості зрив США заяви G7 щодо удару по Сумах, який стався 13 квітня.

Пропозиції США щодо "мирної угоди"

За даними агентства Bloomberg, США хочуть досягти припинення вогню в Україні протягом кількох тижнів.

Зазначається, що обговорення, які вчора проходили у Парижі, були зосереджені в основному на тому, як якнайшвидше перейти до припинення вогню і встановлення тривалого миру.

Bloomberg пише, що на переговорах у французькій столиці США представили європейським союзникам власні пропозиції щодо укладення "мирної угоди" між Росією та Україною. Вони, зокрема, передбачають послаблення санкцій проти РФ у разі тривалого припинення вогню, а також відкидають обговорення прагнення України стати членом НАТО.

Пропозиція передбачає фактичне замороження війни, причому українські території, які зараз окуповані Росією, залишаться під контролем Москви, кажуть джерела агентства.

Один із співрозмовників Bloomberg сказав, що згадані плани не будуть "остаточним врегулюванням", а європейські союзники України не визнаватимуть її окуповані території російськими.

Нагадаємо, минулого тижня спеціальний посланник Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф зустрічався з правителем РФ Владіміром Путіним.

Віткофф заявив, що Путін у переговорах із ним "був зациклений" на українських територіях. За його словами, Росія, "можливо, отримає деякі з регіонів, але не всі".

У Франції назвали вчорашні зустрічі представників ЄС, України та США "дипломатичним успіхом".

Американські посадовці повідомили, що очікують на значний прогрес найближчим часом.

Віцепрезидент Сполучених Штатів Джей Ді Венс повідомив, що "за останні 24 години, ми вважаємо, що у нас є деякі цікаві речі".

США можуть залишити Україну

Держсекретар США Марко Рубіо сьогодні заявив, що США готові відмовитись від зусиль досягти миру в Україні, якщо побачать, що це недосяжна мета.

"Ми повинні визначити найближчими днями, чи можливий (мир), чи ні, і якщо це неможливо, ми повинні рухатися далі, тому що Сполучені Штати мають інші пріоритети", – сказав він.

Телеканал CNN повідомив, що ця заява Рубіо відображає позицію президента США Дональда Трампа, а згодом про це особисто заявив і сам американський президент.

"Якщо з якихось причин одна з двох сторін дуже ускладнить це (мирний процес. – Ред.), ми просто скажемо: "Ви дурні, ви дурні, ви жахливі люди". І ми просто вмиємо руки. Але, сподіваюся, нам не доведеться цього робити", – сказав Трамп.

У Кремлі, реагуючи на заяву США про можливу відмову від зусиль з досягнення миру, заявили про певний прогрес і напрацювання щодо врегулювання війни в Україні, але відзначили "безліч складних питань".

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський після заяви держсекретаря Сполучених Штатів наголосив, що Україна прийняла американську пропозицію про припинення вогню місяць тому, але замість цього Росія продовжує здійснювати боягузливі атаки на цивільне населення.

На його думку, ані життя українців, ані підтримання міжнародного порядку не цікавлять Дональда Трампа.

Деталі меморандуму про надра

У четвер пізно ввечері віцепрем'єрка Юлія Свириденко та міністр фінансів США Скотт Бессент підписали перший документ у рамках переговорів про надра – політичний меморандум, у якому не лише взяли зобов’язання завершити переговори, а й виклали деякі узгоджені позиції сторін.

Підписання документа у такому вигляді відверто дивує. Це лише одна сторінка тексту, без деталізації, і реальних причин для його появи немає.

Головний здобуток цього меморандуму для України: він уперше пов’язав американську допомогу ЗСУ та Будапештський меморандум 1994 року, за яким Україна віддала свій ядерний арсенал.

"Сполучені Штати Америки визнають внесок, який Україна зробила у зміцнення міжнародного миру та безпеки, добровільно відмовившись від третього за величиною арсеналу ядерної зброї у світі", – йдеться у документі.

Це положення стане помічним у подальших переговорах, зважаючи на потребу Києва "відбитися" від вимог Трампа про компенсацію наданої Україні допомоги.

Докладніше про те, які тактичні плюси приніс Україні цей документ і що викликає застереження, читайте в аналітиці редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка Швидкі мінерали. Про що домовилися Україна та США у новому меморандумі про надра.

Політика Трампа

На тлі потепління між Сполученими Штатами і Росією Raiffeisen зупинив продаж російського бізнесу, повідомляє Financial Times.

Натомість у Вашингтона посилюється протистояння з Пекіном.

Китай припинив купувати скраплений природний газ у США, проте розширив закупівлі у Росії.

За даними AP, США виведуть 600 військових з Сирії, залишивши менше тисячі.

За перші 100 днів Дональд Трамп оголосив рекордну кількість надзвичайних ситуацій у США.

Зокрема, президент уже встиг оголосити вісім надзвичайних ситуацій, які використав для запровадження тарифів, прискорення видобутку енергоносіїв та корисних копалин, а також розміщення військових США на кордоні з Мексикою – для стримування міграції.

Наразі рейтинг американського вищий, ніж був у цей час за його першого терміну.

Рейтинг схвалення Трампа у перші три місяці його другого президентства становить 45% – це більше, ніж за аналогічний період його першого терміну. У першому кварталі його попереднього президентства рейтинг схвалення складав 41%.

Видання The Hill зазначає, що середній рейтинг схвалення в першому кварталі для президентів США з 1952 по 2020 рік становив 60%.

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