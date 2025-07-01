Баку кидає виклик РФ, реакція на "референдум" Орбана, головування Данії в ЄС: новини дня

Тепер дійшла черга і Макрона особисто слухати по телефону Путіна про вину Заходу у війні і претензії на окуповані українські території. Судячи з усього, історію тисячерічної давнини кремлівський ватажок французькому президенту не розповідав.

Тим часом Зеленський підписав документи для ратифікації угоди про "трибунал для Путіна". Крім того, у Києві оголосили, що Україна приєдналась до низки санкційних пакетів ЄС.

Латвія передасть Україні 42 БТР Patria, а Німеччина, за даними Welt, профінансувала виробництво понад 500 безпілотних літальних апаратів типу Антонов-196 (Ан-196), які мають дальність польоту 1200 кілометрів.

Все важливе і цікаве за вівторок, 1 липня – в дайджесті "Європейської правди".

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Розмова Макрона з Путіним

Кремль повідомив про телефонну розмову Владіміра Путіна з президентом Франції Емманюелем Макроном.

Як повідомили у Москві, співрозмовники обговорили ескалацію на Близькому Сході та повномасштабне російське вторгнення в Україну.

Щодо російської агресії проти України Путін, згідно з повідомленням Кремля, не сказав нічого нового: звинуватив у війні держави Заходу і заявив про претензії на окуповані українські території.

Це їхня перша за майже три роки телефонна розмова.

Згодом Єлисейський палац повідомив, що президент Франції Емманюель Макрон у розмові закликав до якнайшвидшого припинення вогню між Україною та Росією.

Нещодавно канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що наразі не планує телефонних розмов з господарем Кремля Владіміром Путіним, зазначивши, що подібні контакти у минулому не призводили до деескалації ситуації в Україні.

У цьому контексті Мерц згадав візит угорського прем’єра Віктора Орбана до Путіна у липні 2024 року та телефонну розмову колишнього канцлера Німеччина Олафа Шольца з російським правителем.

Кроки тиску Києва на агресора

Президент України Володимир Зеленський підписав документи для ратифікації угоди про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.

Зеленський також доручив якнайшвидше опрацювати та внести на розгляд Верховної Ради України необхідні законодавчі зміни, "щоб з нашого боку все було забезпечено на сто відсотків заради повної реалізації угоди про створення трибуналу".

Президент закликав депутатів розглянути це питання невідкладно.

Крім того, у Києві оголосили, що Україна приєдналась до низки санкційних пакетів ЄС проти Росії, а також санкцій проти причетних до порушення прав людини у Білорусі та Ірані.

Далекобійні дрони і БТРи Україні

Латвія передасть Україні 42 БТР Patria, а Німеччина, за даними Welt, профінансувала виробництво понад 500 безпілотних літальних апаратів типу Антонов-196 (Ан-196), які мають дальність польоту 1200 кілометрів.

Швеція знайшла додаткові 150 млн євро на допомогу Україні.

Баку кидає виклик Путіну

Генеральний прокурор Азербайджану відкрив кримінальне провадження за фактом катування та умисного вбивства з особливою жорстокістю громадян країни та осіб азербайджанської національності на території РФ.

Азербайджанські слідчі встановили, що в Єкатеринбурзі затримали понад 50 вихідців з Азербайджану за нерозкритою кримінальною справою про вбивство Юніса Пашаєва у 2001 році.

Серед затриманих – громадяни Азербайджанської Республіки та особи азербайджанської національності, які проживають за різними адресами в Єкатеринбурзі.

У Баку зазначають, щоу у будівлі органів внутрішніх справ Єкатеринбурга був навмисно вбитий 60-річний громадянин Азербайджанської Республіки Гусейн Сафаров, а його брат Зієддін Сафаров помер внаслідок отриманих травм в службовому автомобілі, що належить російським силовикам.

Інші громадяни Азербайджану, які отримали травми під час слідчих дій, нараз проходять лікування на території РФ.

Азербайджанська влада публічно виступила з критикою Росії.

Удень у понеділок в Азербайджані заявили про затримання двох агентів російської ФСБ, які працювали під прикриттям в пропагандистському агентстві Sputnik Азербайджан.

Сьогодні стало відомо, що в Азербайджані затримали вже сімох осіб в ході оперативно-розшукових заходів у Бакинській філії російського пропагандистського агентства "Россия сегодня" ("Sputnik Азербайджан").

Крім того, Міністерство внутрішніх справ Азербайджану відкрило кримінальне провадження щодо "Sputnik Азербайджан".

Президент України Володимир Зеленський повідомив про телефонну розмову з азербайджанським візаві Ільхамом Алієвим.

"Висловив чітку підтримку з боку України в ситуації, коли Росія знущається з громадян Азербайджану та погрожує Азербайджанській Республіці", – наголосив Зеленський.

Під час розмови український президент також подякував президенту Азербайджану за підтримку України, її територіальної цілісності та народу.

Заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов розповів редактору "Європейської правди" Юрію Панченку про деталі конфлікту, його можливі наслідки і загалом про зміну настроїв в Азербайджані. Його відповіді – в матеріалі Азербайджан вступає у "війну" з РФ: чому виник і що змінює конфлікт між країнами.

Реакція ЄС на "референдум" Орбана

У Єврокомісії вважають "референдум" Угорщини про вступ України в ЄС "необов’язковим", втім, взяли до уваги його результат.

Речник Єврокомісії Гійом Мерсьє зазначив, що тепер угорський уряд має "пояснити, як вони хотіли б просуватися далі".

"Коли країну-кандидата стримують без об’єктивних підстав, попри те, що вона виконала критерії, – уся політика розширення втрачає довіру", – наголосив речник.

А ще Мерсьє уточнив, що Єврокомісія не наполягає на роз’єднанні України та Молдови у перемовинах про вступ до ЄС, а відповідне рішення мають приймати держави-члени Євросоюзу.

З 1 липня Данія почала головування в ЄС. Гасло данського головування – "Сильна Європа в мінливому світі". Наступні пів року країна працюватиме над забезпеченням безпеки, конкурентоспроможності та екологічності Європи.

Політика Трампа

Президент США Дональд Трамп допустив розгляд питання про депортацію Ілона Маска.

Американський мільярдер напередодні знову розкритикував бюджетний законопроєкт, який просуває адміністрація Трампа, через те, що він призведе до збільшення дефіциту бюджету.

У відповідь президент США сказав, що може доручити DOGE, який раніше очолював Маск, переглянути мільярдні урядові контракти, отримані компаніями мільярдера.

Суперечка між президентом США та американським мільярдером спалахнула на початку червня, коли Трамп заявив, що переміг би на президентських виборах без допомоги Маска.

А ще Дональд Трамп скасував американські санкції проти Сирії, які були запроваджені у 2004 році. Портал Axios повідомляє, що США ведуть переговори щодо безпекової угоди між Ізраїлем та Сирією.

Справи про шахрайство і розтрати

У Фінляндії підозрюють компанію в постачанні Україні неякісних бронежилетів.

Генпрокуратура Литви доручила перевірити бізнес-зв'язки прем'єра країни, а у Румунії проходили обшуки за підозрами у шахрайстві з коштами ЄС на модернізацію аеропорту.

У парламенті однієї з земель Німеччини також пройшли обшуки за підозрами у розтраті коштів.

Затримання і судові справи

В Грузії одного з лідерів опозиції засудили до тюремного ув’язнення. Британія викликала представника Грузії через репресії та утиски опозиції.

У Лондоні судять чоловіка з паспортами РФ і Британії за фінансування бойовиків Росії.

У Туреччині затримали карикатуриста за зображення пророка Мухаммеда, а молдовські прокурори просять 9 років в'язниці для керівниці автономного регіону Молдови Гагаузії.

У Фінляндії підтвердили обвинувальний вирок журналістам за розкриття таємної інформації, а в Іспанії – два затримання за поширення персональних даних прем’єра та інших політиків.

70-річному чеху загрожує вʼязниця за погрози президенту і главі Міноборони.

Іранський шпигун

Німеччина звинуватила громадянина Данії у шпигунстві на користь Ірану і викликала іранського посла після затримання підозрюваного.

"Якщо підозра підтвердиться, це буде кричущий інцидент, який вкотре підкреслить, що Іран є загрозою для євреїв по всьому світу. Звісно ми будемо виступати проти цього", – заявив очільник МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль.

Решта новин

У Данії набув чинності призов жінок до армії нарівні з чоловіками.

У Німеччині чоловік із ножем напав на людей: є загиблий і поранені.

Польща відновлює контроль на кордонах з Німеччиною та Литвою.

У Барселоні зафіксували найспекотніший червень за понад сотню років.