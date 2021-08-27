Новые ограничения поездок в ЕС, Кличко-агитатор, реакция США на теракт: новости 27 августа

Президент України затвердив стратегію зовнішньополітичної діяльності, ЄС повертає обмеження для громадян низки країн через COVID-19, а мер Києва візьме участь в агітзаході на підтримку кандидата в канцлери Німеччини від блоку Ангели Меркель.

Колишній віцеканцлер Австрії визнаний винним у хабарництві, у Чорногорії вилучили найбільшу в історії країни партію кокаїну з пачками з написом "COVID", а Молдова відновлює потяг на Одесу. Це лише частина головних новин дня від "Європейської правди"

Стратегія зовнішньополітичної діяльності та візит в Молдову

Президент України Володимир Зеленський своїм указом 26 серпня затвердив і ввів у дію рішення РНБО про стратегію зовнішньополітичної діяльності України. Глава МЗС Дмитро Кулеба раніше розповів, що у документі чітко визначена мета зовнішньої політики: утвердження України у світі як сильної та авторитетної європейської країни.

Святкування Дня незалежності Молдови почалось без Зеленського і президента Румунії. Літак президента України не зміг сісти в Кишиневі через сильний туман і був змушений приземлитися в Одесі. Проте, згодом він все таки прибув у Молдову, де була передбачена, серед іншого, зустріч з президентами Молдови, Польщі та Румунії.

На брифінгу після зустрічі Володимир Зеленський розповів, що розраховує на підписання з президентом Румунії Клаусом Йоганнісом декларації про визнання європейської перспективи України.

Невдовзі президент України вирушає до США. Сьогодні стало відомо, що в рамках візиту Зеленського до США планують підписати три двосторонні документи.

Чого чекати від візиту Зеленського до США? Читайте в інтерв’ю з Валерієм Чалим, який був послом України у Сполучених штатах і зберігає добрі зв’язки на тому боці Атлантичного океану, а ще краще - дивіться відеоверсію цього інтерв’ю.

США про теракт в Кабулі: "Ми не пробачимо"

Президент США Джо Байден після теракту біля аеропорту Кабула пообіцяв, що терористи заплатять за смертоносну атаку. Він також заявив, шо США не пробачать, не забудуть і примусять заплатити.

Число жертв теракту біля аеропорту Кабула перевищило 100, серед них 13 військових США та громадяни Британії. За остаточними даними Пентагону, поблизу аеропорту в Кабулі 26 серпня стався тільки один вибух.

COVID-19: ЄС повертає обмеження для громадян США і не лише

Європейський Союз у п'ятницю розпочав процедуру виключення Сполучених Штатів зі списку країн, громадяни яких можуть подорожувати до країн блоку без додаткових обмежень, пов’язаних з коронавірусом. Один дипломат сказав, що іншими країнами, які будуть виключені зі списку, є Косово, Ізраїль, Чорногорія, Ліван та Північна Македонія.

На Україну поки що нові обмеження не поширюватимуть.

Рішення щодо нових обмежень на в’їзд ЄС для іноземців стане остаточним у понеділок, якщо жодна країна ЄС не заперечить.

Тим часом у Польщі і Австрії почнуть пропонувати громадянам третю вакцину від коронавірусу.

А от уряд Данії у вересні скасує всі обмеження, які були запроваджені для боротьби з поширенням коронавірусу. У Данії понад 80% всіх людей, старших 12 років, пройшли повну вакцинацію від коронавірусу.

Вибори в країнах ЄС

Мер Києва Віталій Кличко візьме участь в агітаційному заході на підтримку Арміна Лашета, кандидата в канцлери Німеччини від блоку Ангели Меркель ХДС/ХСС.

Колишній переговірник Євросоюзу по Brexit Мішель Барньє балотуватиметься на президентських виборах у Франції наступного року.

В Естонії коаліція визначилась із кандидатом у президенти. Чи обійме цю посаду Керсті Кальюлайд, яка днями дала інтерв’ю, що збурило багатьох в Україні? Читайте у новині.

Застереження США та віцеканцлер-хабарник та інші новини

Молдова відновлює рух потяга Кишинів-Одеса.

У посольстві США застерегли своїх громадян в Україні у зв’язку з запланованим проведенням в українських містах ЛГБТК-прайдів. У посольстві вказали на значний потенціал насильства, оскільки прайди привернули негативну увагу в мережі екстремістських груп.

Колишній віцеканцлер Австрії та колишній керівник правої Партії свободи Гайнц-Крістіан Штрахе визнаний винним у хабарництві і засуджений до 15 місяців умовного ув'язнення.

Норвезький суд розгляне прохання про умовно-дострокове звільнення норвезького масового вбивці Андерса Берінга Брейвіка.

У Чорногорії вилучили найбільшу в історії країни партію кокаїну. Несподівана деталь: на пачках був напис "COVID".

Це лише частина цікавих новин 27 серпня, решту читайте на сайті "Європейської правди".

Ваша редакція.