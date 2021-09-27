Венгрия закупила газ в обход Украины, угрозы Лукашенко: главное за 27 сентября

Лукашенко з Путіним збираються вживати "якісь дії" відносно України; До німецького Бундестагу вперше за 70 років пройшли партія данської меншини та трансгендерні жінки; У Швейцарії на референдумі підтримали одностатеві шлюби, а в Сан-Марино — легалізацію абортів; США закриють в’їзд для щеплених "Спутником V"; У Макрона кинули яйцем.

Про ці та інші новини 27 вересня читайте у дайджесті "Європейської правди.

Про угоду Угорщини з "Газпромом"

Угорщина у понеділок підписала новий довгостроковий договір про постачання газу з Росією, який жорстко розкритикувала Україна, скасувавши заплановану зустріч міжурядової комісії в Будапешті.

Угода з "Газпромом" розрахована на 15 років, з можливістю змінити закуплені обсяги через 10 років.

Згідно з угодою, "Газпром" буде щорічно відвантажувати Угорщині 4,5 мільярда кубометрів природного газу двома маршрутами: 3,5 мільярда кубометрів через Сербію та 1 мільярд кубометрів через Австрію.

Через плани підписання угоди МЗС України заявило 27 вересня, що ініціювало перенесення засідання міжурядової українсько-угорської комісії з питань економічного співробітництва, яке мало відбутись днями в Будапешті.

В МЗС наполягають, що Угорщині вигідніше отримувати газ транзитом через розгалужену газотранспортну систему України, яка дозволяє найкоротшим шляхом безперебійно постачати газ до країн Європи.

Україна також звернеться до Єврокомісії щодо надання оцінки відповідності нової угорсько-російської газової угоди європейському законодавству в галузі енергетики, додали в МЗС.

Про звинувачення Лукашенка на адресу України

Самопроголошений "президент" Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що домовився з російським лідером Володимиром Путіним вживати відносно України "якісь дії" у відповідь на нібито розгортання там американських військових баз США.

В МЗС України відреагували на заяву Лукашенка. Речник МЗС Олег Ніколенко у коментарі зазначив, що в Україні "вкотре стали свідками безпідставних інсинуацій" з боку самопроголошеного "президента". Речник наголосив, що саме з боку Російської Федерації сьогодні йде основна загроза для України, Білорусі і "дружнього нам білоруського народу".

У цілому, у своїй промові, Олександр Лукашенко звинуватив Захід у розгортанні гібридної війни проти Росії і Білорусі.

Також він накинувся і на Польщу. Заявив, що там теж розгортають військові корпуси США біля кордонів Білорусі.

Тим часом, Польща заявила про провокації на кордоні з боку білоруських силовиків.

Про історичні вибори в Німеччині

Результати виборів до німецького парламенту підтвердили тріумф соціал-демократів і історично низький результат їхніх суперників, блоку ХДС-ХСС.

Третє місце отримала партія "Зелені" із 14,8% підтримки. На четвертому місці – "Вільні демократи" із 11,5%.

Далі йде праворадикальна "Альтернатива для Німеччини" із 10,3%, підтримка якої впала у порівнянні з 2017 роком на 2,3%. Слід додати, що німецькі правопопулісти стали переможцями виборів у двох федеральних землях - Саксонії, та, вперше, у Тюрингії.

На шостому місці партія – ліворадикальні "Ліві" із 4,9%, що впали майже удвічі.

У Німеччині вперше за 70 років до Бундестагу пройшла партія данської меншини. Також до німецького парламенту вперше пройшли "зелені" трансгендерні жінки.

А в окрузі, де 30 років вигравала Меркель, перемогла 27-річна соціал-демократка.

Ці вибори в Німеччині називають історичними, серед іншого, й тому, що в країні, після 16 років канцлерства Ангели Меркель, коаліція обере нового канцлера.

Після перемоги на виборах Соціал-демократична партія Німеччини заявила у понеділок, що почне процес домовленостей про тристоронній альянс з "Зеленими" та ліберальними "Вільними демократами" (ВДП).

Лідер блоку Меркель блоку ХДС-ХСС попри провал на виборах також готовий почати переговори про коаліцію.

Про те, що можна вважати доброю новиною для України за результатами виборів в Німеччині, читайте в статті Іванни Костіної Німецькі несподіванки: чим завершилися головні вибори року.

Крім того, за результатами регіональних виборів в Берліні, першою жінкою-мером німецької столиці стане Кандидатка від Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Франциска Гіффай.

Також берлінці на референдумі підтримали експропріацію квартир у великих житлових концернів.

Про вибори та голосування в Європі

На місцевих виборах в неділю в другому найбільшому місті Австрії - Ґраці, центрі землі Штирія, перемогли комуністи.

А партія, яка виступає проти вакцинації від коронавірусу, пройшла в парламент австрійського регіону Верхня Австрія. Партія під назвою "Свобода людей - основні права", створена в лютому для протидії коронавірусним обмеженням, набрала 7% голосів на регіональних виборах.

Жителі Швейцарії на референдумі підтримали одностатеві шлюби, а Сан-Марино на референдумі проголосувало за легалізацію абортів.

За два тижні відбудуться парламентські вибори у Чехії. Партія прем'єра і опозиція мають практично рівні шанси на перемогу.

Інше: паніка на АЗС Британії та яйце для Макрона

Парламентська асамблея Ради Європи остаточно відхилила подані Україною кандидатури на посаду судді Європейського суду з прав людини.

Посольству України у Нідерландах відомо про лише одного українця, затриманого біля берегів Нідерландів.

США закриють в’їзд для щеплених "Спутником V".

У Британії призупинили дію закону про конкуренцію через проблеми з нестачею пального. Вже кілька днів поспіль на деяких АЗС спостерігаються великі черги і панічне скуповування пального. Проблему пов’язують з нестачею водіїв, які б доставляли пальне з великих терміналів. Уряд Великої Британії розглядає можливість використання армії для допомоги в поставках палива.

На Криті стався 6-бальний землетрус, загинула одна людина.

Вибори в Ісландії: після уточнення цифр жінки-депутатки все ж не будуть більшістю.

Ердоган допустив купівлю у Росії додаткових систем С-400.

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У Макрона кинули яйцем, зловмисника затримали.

Це лише частина цікавих новин 27 вересня, решту читайте на сайті "Європейської правди".

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