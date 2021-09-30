Тюрьма для экс-президента франции, "Интерсити" в Перемышль: главное за 30 сентября

Експрезидент Франції Ніколя Саркозі отримав 1 рік ув'язнення за махінації; У Німеччині заарештували 96-річну екссекретарку концтабору, у Латвії у другому читанні схвалили заборону георгіївської стрічки. А ще - Міжнародний суд ООН розпочне слухання у справі про захоплення Росією українських кораблів і моряків у Керченській протоці, а у Кулеби з'явився новий заступник з європейських та санкційних питань.

Про ці та інші новини 30 вересня читайте у дайджесті "Європейської правди.

Про безвіз та нову "рекомендацію" Україні

Під час безвізового моніторингу ЄС висунув до України нову рекомендацію, якої раніше не звучало. Євросоюз хоче, щоби усі безвізові держави з часом "синхронізували візову політику з європейською". Це означає, наприклад, потребу запровадити візи для Туреччини чи інших дружніх до нас країн і Київ не це точно не піде.

Нещодавно до журналістів потрапив 16-сторінковий документ із відгуками держав-членів ЄС з приводу звіту Єврокомісії щодо механізму призупинення безвізу. Цей документ взагалі не містить жодних проєктів рішень. Це – робоче листування, адресатом якого мало бути вузьке коло дипломатів.

Документ став джерелом новин про "скасування безвізу", хоча, насправді, не містить такої рекомендації для України.

Ініціатором документа стала Словенія, що головує у Раді ЄС до кінця 2021 року. Вона попросила зазначити найпроблемніші безвізові держави та запитала, що робити з тими, хто не втілює рекомендації ЄС, які звучать на їхню адресу щороку.

Свої відповіді надали сім держав ЄС – Австрія, Бельгія, Чехія, Франція, Німеччина, Італія та Словаччина.

Також у документі вказують на недопрацювання України в сфері антикорупції.

На думку європейського аудитора Юхана Партса масштаби корупції в Україні все ще вищі, ніж в будь-якій країні Євросоюзу.

Про початок слухань у "морській справі"

Арбітражний трибунал Міжнародного суду ООН 11 жовтня розпочне слухання у справі про захоплення Росією українських кораблів і моряків у Керченській протоці в листопаді 2018 року.

Тоді росіяни захопили три українських судна "Нікополь", "Бердянськ" і "Яни-Капу" та 24 українських моряків - військовослужбовців ВМС ЗС України.

Глава МЗС Дмитро Кулеба зазначає, що ця справа є дуже важливою для України.

Про зміни в МЗС

Колишній голова представництва України при Європейському Союзі Микола Точицький обійняв посаду заступника глави МЗС, який опікуватиметься європейськими питаннями і санкційною політикою.

Глава МЗС Дмитро Кулеба 29 вересня підписав документ, який затвердив масштабні внутрішні зміни в МЗС на напрямку допомоги бізнесу.

За словами міністра, це основний документ, який вперше визначає чіткі критерії роботи дипломатів на економічному напрямку.

Мова йде, наприклад, про кількість відкритих ринків, кількість організованих зустрічей з іноземними компаніями, конкретні показники, яким чином дипломат допоміг залучити інвестиції в Україну та їх обсяг.

Про Угорщину та водень

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, Україна готова продовжувати співпрацю з Угорщиною попри наявні розбіжності, але реагуватиме на порушення українських інтересів. Він зазначив, що попри перенесення засідання двосторонньої економічної комісії та угорсько-російську газову угоду, Київ готовий рухатися по освітньому треку і захисту прав нацменшин.

Нагадаємо, 27 вересня Угорщина підписала новий довгостроковий контракт з російським концерном "Газпром" на постачання газу в обхід України.

Все ще залежна від російського газу й Німеччина. Глава МЗС України Дмитро Кулеба вважає, що Україна у відносинах з Німеччини може зайняти місце Росії, коли йдеться про енергетичну співпрацю. Він вважає постачання водню з України до споживачів в країнах ЄС "великим політичним проєктом" і "дуже серйозним інструментом євроінтеграції України".

Нещодавно "Нафтогаз" підписав угоду з німецьким RWE про співпрацю з постачання у Німеччині водню, а чотири оператори ГТС з України, Німеччини, Словаччини і Чехії представили спільну ініціативу "Центральноєвропейський водневий коридор".

У липні 2020 року ЄС визначив Україну своїм пріоритетним партнером у реалізації Європейської водневої стратегії та постачанні новітнього енергетичного ресурсу на європейський ринок.

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