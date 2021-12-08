Последствия переговоров Байден-Путин, 1 млрд для Украины, новый канцлер Германии: главное за день

Україна вперше офіційно відреагувала на переговори Байдена і Путіна; німецький Бундестаг обрав соціал-демократа Олафа Шольца канцлером Німеччини; Хорватія офіційно підтримала вступ України до Євросоюзу; в ЄС затвердили санкції проти російських найманців ПВК "Вагнер"; Росія вручила ноту посольству США через інцидент з літаками над Чорним морем; у Швеції міністр потрапила у скандал через фото із нібито нацистським привітанням.

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Про що говорили Байден з Путіним

Президент США Джо Байден під час відеоконференції з президентом РФ Владіміром Путіним попередив його про серйозні наслідки у разі військового вторгнення в Україну.

Про це заявив на брифінгу в Білому домі після переговорів радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван.

За його словами, президент США подивився в очі російському президенту і сказав йому, "що те, чого ми не робили в 2014 році, ми готові зробити зараз".

Також Салліван на брифінгу повідомив, що президент США відмовився йти на поступки Путіну щодо перспективи членства України в НАТО.

Про що ще говорили лідери? ЄвроПравда зібрала всі ключові тези із промови та пресконференції Саллівана у статті Кілька днів на роздуми для Путіна: деталі домовленості президентів США та РФ.

Путін, у свою чергу, розповів, як домовився з Байденом далі говорити про питання розширення НАТО. Зокрема, за його словами, президенти домовилися створити "структуру", в рамках якої буде відбуватися взаємодія щодо безпекових питань у контексті розширення НАТО і зауважень, які має з цього приводу Росія.

Свої позиції РФ підготує протягом тижня.

Сьогодні також стало відомо, з публікацій ЗМІ, що у проєкті оборонного бюджету США немає санкцій проти "потоку", але є $300 млн для України.

Про реакцію України на переговори

Україна вперше офіційно відреагувала на переговори президента США Джозефа Байдена і президента Росії Владіміра Путіна.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що зустріч Байдена і Путіна 7 грудня уможливила "стримування та деескалацію".

Це була перша офіційна реакція України після розмови лідерів.

За словами Кулеби, Україна цінує ключову дипломатичну участь США у зусиллях для того, щоб повернути РФ за стіл переговорів.

Він висловив переконання, що Путін "почув дуже чіткі і сильні сигнали щодо ескалації, яку здійснює Росія уздовж кордону з Україною та в регіоні загалом".

Дмитро Кулеба зазначив також, що очікувана розмова Байдена і президента України Володимира Зеленського у четвер дозволить обговорити подальші кроки для стримування Росії та "реанімації" Нормандського формату.

Зеленський пообіцяв у четвер детально прокоментувати переговори Путіна і Байдена, після розмови з президентом США. Він зазначив, що з Байденом у нього відбудеться телефонна розмова "у форматі діалогу".

Байден буде розмовляти з Зеленським після консультацій щодо подальших дій з лідерами Франції, Німеччини, Італії та Великої Британії.

Також президент Франції Еммануель Макрон найближчими днями планує провести телефонну розмову з президентом України і президентом РФ.

Розмови відбудуться після віртуального саміту між російським лідером та президентом США Джо Байденом, щоб уникнути воєнної ескалації в Україні.

Слід додати, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган знову пропонує посередництво для діалогу між Україною і Росією.

Про Україну та Велику Британію

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс заявила, що Росія доведеться заплатити високу ціну у разі вторгнення в Україну.

Британія планує, зі слів президента Володимира Зеленського, виділити додатково 1 млрд фунтів на підтримку України.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба здійснює візит до Великої Британії для участі у підготовчому засіданні Діалогу стратегічного партнерства двох країн.

Кулеба разом з британською колегою Ліз Трасс проведуть підготовче засідання Діалогу стратегічного партнерства, який є новим форматом в українсько-британських відносинах і започатковується відповідно до угоди президента Зеленського і прем’єра Джонсона в жовтні 2020 року.

Кулеба та Ліз Трасс обговорять кроки задля зміцнення українсько-британських відносин в політичній, торговельній, економічній, безпековій та оборонній сферах.

Глава МЗС України окремо порушить питання лібералізації візового режиму для українських громадян.

Британія підтвердила діалог з Україною щодо візової лібералізації.

Про зміну влади в Німеччині

Німецький Бундестаг у середу, 8 грудня, обрав соціал-демократа Олафа Шольца канцлером Німеччини замість Ангели Меркель, яка обіймала посаду впродовж 16 років.

Вибори нового канцлера відбулися у німецькому парламенті вранці. Утім, перш ніж перейти до голосування, очільниця Бундестагу повідомила депутатам, що на почесній трибуні присутня Ангела Меркель, яка обіймала посаду канцлера впродовж 16 років. Меркель піднялась і у відповідь парламент вибухнув оплесками. Овації тривали хвилину.

Після обрання новим федеральним канцлером Німеччини соціал-демократ Олаф Шольц склав присягу в Бундестазі.

Президент України Володимир Зеленський очікує конструктивного діалогу з новим канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Зеленський зазначив, що готовий спільно працювати над відновленням територіальної цілісності України, розвитком енергетичного співробітництва та над рухом України в ЄС і НАТО.

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