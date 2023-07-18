Зерновая сделка без Путина, Россия проиграла в ЕСПЧ, криминал Трампа за штурм Конгресса: новости дня

Головною новиною дня, що минув, безумовно лишався розрив Кремлем так званої "зернової угоди", про який Росія оголосила у односторонньому порядку. Тепер світ не обмежився обуренням дії РФ, а й запропонував заміну;)

Утім, вівторок був наповнений також іншими важливими подіями. Це і ймовірна нова кримінальна справа проти Трампа, у рамках якої йому можуть оголосити ключове звинувачення – щодо відповідальності за штурм Конгресу США 6 січня 2021 року.

Чудові новини день приніс юристам уряду України: Росія програла в Європейському суді з прав людини.

Серед інших тем виділяється повідомлення про "злив" секретних даних Пентагону до Малі

Все важливе і цікаве за 18 липня читайте у дайджесті "Європейської правди".

Також підписуйтеся і на наш Telegram-канал – так зручніше отримувати дайджести та іншу важливу і цікаву інформацію.

Зернова угода

Західні політики не припиняють просити Росію про всяке.

Наприклад, у вівторок купа лідерів ЄС звернулися до Росії через зупинку "зернової угоди". Відповіді, звісно не отримали. Інші писали листи, які Путін, звісно ж, проігнорує, але чиюсь думку це може і змінити.

Інші лідери на були чіткішими, Генсек НАТО обурився через відмову РФ від "зернової угоди", Молдова засудила політику РФ, тощо.

Однак була також конкретика щодо подальших дії. Україна офіційно пропонує продовжити роботу "зернового коридору" без Росії, але визнає, що для цього у ООН і Туреччини має бути політична воля. У Москві від цього не в захваті та вже пригрозила "ризиками" у разі, якщо її "кинуть".

Побажаємо партнерам України сміливості та успіху – такого, якого досягли українські юристи.

Перемога у Євросуді

Це була очікувана новина, але від того не менш важлива. Європейський суд з прав людини обіцяв оголосити важливе рішення 18 липня, і це сталося. Він повідомив, що Україна виграла у Росії.

Йдеться про справу, відкриту за посовом Росії два роки тому – тоді в РФ вирішили, що мають звинуватити Україну бодай у чомусь. І героїчно продули.

Ось як прокоментували поразку РФ у Мін’юсті, який вів цю справу.

До речі, новини зі Страсбурга отримала не лише Україна: ЄСПЛ зобов’язав Молдову сплатити 9500 євро несправедливо звільненій судді, яка після того пішла на підвищення. Почитайте:)

Новий злив даних з Пентагону

Ця новина звучить як знущання, або жарт, але це правда. Журналісти з’ясували, що Пентагон помилково відправляв конфіденційні листи до Малі – проросійської держави у Африці.

Як? Чому? Читайте в новині.

У Пентагоні визнали проблему, але запевнили, що секрети до противника не потрапили.

Кулеба в ООН

Український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба полетів до Нью Йорка, де виступив на засіданні Генасамблеї ООН. Ми послухали для вас його виступ і обрали найцікавіше та найважливіше.

Звісно, йшлося і про "зернову угоду", і про викрадення українських дітей та потребу деокупації в цілому. При цьому Кулеба різко засудив країни-"миротворці", які пропонують йти на переговори з агресором.

А ще міністр закликав країни ООН приєднуватись до "гарантій безпеки" України, схвалений на полях саміту НАТО.

До інших новин

Новин було багато, але особливо виділити хотілося б дві, що матимуть розвиток.

Перш за все, в США починається новий сезон переслідування Трампа. Він може стати обвинуваченим у справі про штурм Капітолія.

По-друге, Німеччина озброюється. Компанія Rheinmetall, виробник військової продукції, виготовить для Бундесверу сотні тисяч снарядів за 1,3 млрд євро

Інші новини дивіться на сайті ЄвроПравди та не забувайте підписуватися на наш Telegram-канал!