ATACMS на подходе, новые обломки дрона в Румынии, G20 разочаровала Украину: новости выходных

Ще півтора місяці для контрнаступу, США наближаються до надання Україні ракет ATACMS, а британська компанія планує за кілька місяців виробляти в Україні запчастини для гаубиць.

"Група двадцяти" ухвалила декларацію, яка розчарувала Україну, але порадувала Шольца.

У Нідерландах облаштують сотні нових місць для прийому українських біженців, а Естонія змінить умови тимчасового захисту українським біженцям.

Ну а у Румунії знайшли нові уламки російського дрону. Президент країни заявив про абсолютно неприйнятне порушення суверенного повітряного простору Румунії.

Всі важливі і цікаві новини вихідних 9 та 10 вересня – у дайджесті "Європейської правди".

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Ще півтора місяці для контрнаступу

Найвищий військовий посадовець США Марк Міллі вважає, що в України є ще приблизно півтора місяці на активне ведення бойових дій, доки осіння погода створить несприятливі умови.

"Ще є раціональний запас часу, можливо 30-45 днів, коли погода сприятлива для ведення бойових дій. Тож українці ще не зазнали невдачі, ця битва ще не програна, вони ще не закінчили бойову фазу того, що намагаються зробити. Тому побачимо, поки рано прогнозувати, як це скінчиться", – сказав Марк Міллі.

Він додав, що українські сили досягли принаймні часткових успіхів у реалізації задуму і стабільно просуваються вглиб оборонних ліній росіян.

Розвідувальний центр Сил оборони Естонії констатує, що найважливіші події українського контрнаступу, як і раніше, розгортаються в Запорізькій області.

За даними естонської розвідки, подальший успіх Збройних сил України залежить від того, наскільки швидко вони зможуть підтягнути додаткові резерви і сили.

Британська розвідка припускає, що російське командування почало перекидати під Роботине Запорізької області підкріплення з інших ділянок фронту, що зменшить можливості РФ вести наступальні дії.

Розвідка констатує, що українські сили зайшли у російську багаторівневу лінію оборони, що розташована на схід від селища Роботине, і українські піхотинці продовжують поступове тактичне просування і виснажують російські сили.

Окрім того, зберігається тиск на російські позиції південніше Бахмута, де українські сили поступово просуваються між Кліщіївкою та Андріївкою.

До речі, у суботу вранці автівка з іноземними волонтерами, які їхали у село Іванівське Бахмутського району, потрапила під обстріл. Внаслідок обстрілу двоє волонтерів загинули.

Ну а в США, ймовірно, наблизилися до рішення про ракети ATACMS для України. Принаймні, про ці американському телеканалу ABC повідомили джерела.

Також про це пише Financial Times.

Як відомо, Київ давно просить США про ракети ATACMS, що дозволило би Україні завдавати ударів на більшу глибину у російський тил. Ці потреби вже частково закрили британсько-французькі Storm Shadow/SCALP, але США не поспішали з рішенням слідом за Британією та Францією.

Тим часом, у Балтійському морі почалися великі навчання НАТО, а поблизу кордону з Фінляндією РФ облаштовує військові бази.

"Група двадцяти" про Україну

На вихідних у столиці Індії Нью-Делі пройшов дводенний саміт лідерів G20.

Саміт країн "Групи двадцяти" погодив спільну декларацію, попри розбіжності між державами-учасницями у питанні війни РФ проти України.

Речник українського зовнішньополітичного відомства Олег Ніколенко висловив розчаровування тією частиною документу, яка стосується агресії Росії проти України, а також зазначив, що участь української сторони дозволила би учасникам краще зрозуміти ситуацію.

Водночас речник українського зовнішньополітичного відомства запропонував, як змінити основні елементи тексту, щоб бути більш наближеними до реальності.

Він вказав, що в декларації потрібно було зазначити, що Росія веде війну проти України замість слів про "війну в Україні", а також наголосив, що саме РФ, а не "всі країни", повинна утриматися від застосування сили для територіальних завоювань.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав успіхом підсумкову декларацію G20.

Голова німецького уряду високо оцінив той факт, що в декларації наголошується на "територіальній цілісності" всіх країн – навіть попри те, що в документі немає прямого засудження РФ за вторгнення в Україну.

За його словами, успіхом є те, що врешті-решт Росія відмовилася від свого спротиву такому рішенню, просто тому, що всі інші рухалися в цьому напрямку.

Як повідомляє Spiegel, Шольц був у центрі уваги на саміті лідерів "Групи двадцяти" через свою травму ока і "піратську" пов’язку.

Нагадаємо, Росія також входить до "Групи двадцяти". На саміті приймав участь міністр закордонних справ Росії Сєрєй Лавров.

Слід додати, що учасники саміту країн "Групи двадцяти" у своїй декларації закликали до виконання Чорноморської зернової ініціативи, яку зірвала Росія.

У заяві міститься заклик до повної, своєчасної та ефективної реалізації "зернової угоди" для забезпечення негайного та безперешкодного постачання зерна, продовольства, добрив і сировини з України та РФ.

Учасники саміту також закликали припинити напади на відповідну інфраструктуру.

За даними Bloomberg, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликав лідерів країн "Групи двадцяти" задовольнити деякі російські вимоги для відновлення Чорноморської зернової ініціативи.

Біженці і нове виробництво

У Нідерландах облаштують сотні нових місць для прийому українських біженців, а Естонія змінить умови тимчасового захисту українським біженцям.

Британська компанія планує за кілька місяців виробляти в Україні запчастини для гаубиць.

Посол Польщі не вважає життєздатними гарантії безпеки для України без участі Варшави.

Нові уламки дрона у Румунії

Румунські військові на території своєї країни знайшли уламки ще одного дрона, схожого на ті, що використовуються Росією для атак по Україні.

Президент Румунії оперативно відреагував на цю подію, заявивши, що виявлення нових фрагментів безпілотників свідчить про те, що відбулося абсолютно неприйнятне порушення суверенного повітряного простору Румунії.

В МЗС Румунії повідомили, що у суботу викликали тимчасового повіреного у справах РФ у Бухаресті.

"Державний секретар зі стратегічних питань Юліан Фота висловив протест румунської сторони у зв’язку з порушенням повітряного простору Румунії після виявлення біля кордону з Україною фрагментів безпілотників, схожих на ті, які російські сили використовують для агресії проти України.

Одночасно румунський посадовець засудив систематичні, невиправдані і варварські атаки російських сил проти українського населення та цивільної інфраструктури, у тому числі над Дунаєм поруч з кордоном Румунії, що створює загрозу для румунських громадян", – йдеться у заяві.

Фота передав російській стороні вимогу припинити атаки на українське цивільне населення та інфраструктуру, у тому числі ті, що створюють загрозу для румунських місцевих мешканців.

Держсекретар США Ентоні Блінкен засудив удари РФ по українських портах на Дунаї і звинуватив Кремль у "голодних іграх".

Крім того, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів розмову з румунським візаві Даніелем Петреску про ситуацію через російські атаки на Дунаї.

Росія обурилася на Вірменію

Росія викликала до Міністерства закордонних справ посла Вірменії Вагаршака Арутюняна на "жорстку розмову" за останні кроки Єревана, які РФ вважає недружніми.

В МЗС Росії заявили, що помітили у Вірменії вагання щодо подальшої участі в Організації договору колективної безпеки (ОДКБ) та двосторонніх договорах з Росією, а також життєздатності домовленостей за участі Росії для нормалізації відносин з Азербайджаном.

"На цьому тлі керівництво Вірменії останніми днями вдалося до серії недружніх кроків, включно із запуском процесу ратифікації Римського статуту Міжнародного кримінального суду, поїздку до Києва дружини прем’єр-міністра Анни Акопян з передачею гумдопомоги київському нацистському режиму, проведення на вірменській території військових навчань за участі США. У зв’язку з цим до МЗС Росії викликали посла Вірменії у Москві В. Арутюняна, якому висловлено жорсткі зауваження", – заявляє Москва.

Тим часом, вірменський прем'єр-міністр Нікол Пашинян заявив про готовність до переговорів з Азербайджаном на тлі загрози ескалації.

Пашинян, зокрема, провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном і підтвердив свою прихильність домовленостям, досягнутим у Празі 6 жовтня 2022 року та у Брюсселі 14 травня 2023 року, а також підходу розв'язання всіх питань винятково дипломатичними засобами і в конструктивній атмосфері.

Зі свого боку, президент Франції заявив про необхідність зниження напруженості вздовж кордонів. Крім того, Макрон висловив готовність підтримати зусилля зі встановлення миру і стабільності в регіоні.

Слід додати, Євросоюз не визнав "президентські вибори" в Нагірному Карабаху.

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