Фицо оскорбил Украину перед визитом, деблокада 2 КПП с Румынией, 1,3 млн снарядов: все за выходные

Проросійський Фіцо знов відзначився скандальними заявами про Україну. У Верховній раді вимагають скасувати його візит до Києва, який запланований на наступний тиждень: у держави "має бути якийсь мінімум самоповаги".

Британська розвідка констатує, що РФ почала активніше наступати, а Білий дім не втрачає надій переконати конгресменів Сполучених Штатів в схваленні рішення, яке надасть Україні багатомільярдну допомогу.

В одному з міст Італії зупинили показ фільму з російською пропагандою про війну в Україні, а у Литві міністерка запропонувала громадянам "вкласти заощадження в танк замість шкарпетки".

Повна картина вихідних, 20 та 21 січня, – у дайджесті новин "Європейської правди".

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Заяви проросійського Фіцо

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який у середу, 24 січня планує зустрітися з українським колегою Денисом Шмигалем, відзначився новими скандальними заявами про Україну.

Словацький прем’єр зазначив, що на зустрічі зі Шмигалем він має намір сказати, що усіляко блокуватиме вступ України в НАТО.

"Для мене цей курс дуже важливий", – підкреслив Фіцо.

Він назвав Україну державою, яка перебуває під "абсолютним впливом США", а також натякнув, що їй доведеться віддати частину своєї території Росії.

"Має бути якийсь компроміс, який буде дуже болючим для обох сторін. А чого вони чекають? Що росіяни підуть з Криму, Донбасу і Луганська? Це нереально", – сказав Фіцо.

Він хоче представити Шмигалю список гуманітарної допомоги, яку передала Братислава. Він також хоче підтвердити, що Україна більше не отримає військової допомоги від Словаччини.

Депутат Верховної Ради, голова парламентського комітету із зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко вимагає рішучої реакції за заяви "лідера іншої держави", якими той ставить під сумнів суверенітет України.

За словами депутата, у держави "має бути якийсь мінімум самоповаги".

Мережко додав, що "у таких випадках візит скасовують, а МЗС робить відповідну заяву, спрямовану на захист суверенітету і честі своєї держави".

Водночас у коментарях під своїм постом Мережко відмовився підтверджувати або спростовувати, що сформулював цю вимогу у відповідь на заяви про словацького прем'єра, і наголосив, що це його "загальне спостереження як юриста-міжнародника".

Слід зауважити, що Україна працює зі Словаччиною над трьома масштабними проєктами в енергетиці та логістиці.

Скандальні заяви щодо України є очікуваними на тлі проросійськості уряду Словаччини, який почав працювати з осені 2023 року.

На вихідних стало відомо, що міністерка культури Словаччини Мартіна Шимковічова скасувала заборону на співпрацю з РФ та Білоруссю.

Рішення про заборону будь-якої комунікації чи співпраці з Росією та Білоруссю було ухвалено у 2022 році після повномасштабного вторгнення РФ в Україну тодішньою словацькою міністеркою культури Наталією Мілановою.

"У світі відбуваються десятки військових конфліктів, і, на нашу думку, митці та культура не повинні розплачуватись за це", – йдеться у коментарі Шимковічової виданню.

Нагадаємо, раніше на пресконференції з угорським прем'єром Віктором Орбаном прем’єр Словаччини Роберт Фіцо укотре повторив раніше озвучувану ним тезу про те, що війна РФ проти України "не має військового рішення".

Пізніше він вдався до відвертого повторення тез роспропаганди про те, що Захід "заборонив українському політичному керівництву укладати перемир’я" з Росією на початку повномасштабного вторгнення, тому що "покладався на те, що, вливаючи мільярди і зброю в Україну, Україна принесе пораненого російського ведмедя на тарілочці".

Слід зауважити, що Роберт Фіцо є однодумцем прем’єра Угорщини Віктора Орбана. Тож, новий уряд Словаччини намагатиметься провадити схожу на угорську політику.

Хоча, схоже, в Угорщині замислилися над докорінною зміною своєї української політики.

До речі, колишній президент США Дональд Трамп під час мітингу зробив компліментарну заяву на адресу Віктора Орбана.

Ексглава Білого дому назвав угорського прем’єра "великою людиною" і "великим лідером в Європі".

"Деякі люди не люблять його, тому що він занадто сильний. Добре мати сильну людину на чолі країни", – сказав Трамп.

Орбан був першим європейським лідером, який підтримав президентську кампанію Трампа 2016 року. Він також публічно підтримує Трампа у кампанії 2024 року і у судових справах проти експрезидента США.

Щодо допомоги Україні

За даними британської розвідки, РФ почала активніше наступати, через що зазнає значних втрат, але досі не може витіснити ЗСУ з лівобережжя Херсонської області.

Українські прикордонники отримали польовий шпиталь від Нідерландів.

У Фінляндії через масштабний страйк зупиниться виробництво боєприпасів, хоча єврокомісар із питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон обіцяє, що ЄС зможе виробити 1,3 млн снарядів до кінця року.

Єврокомісар відмовився розкрити поточні цифри виробництва, вказавши, що це секретні дані.

"З такою потужністю, щоб виробляти мільйон снарядів, ми повинні переконатися, що більшість з них потрапляє в Україну в пріоритетному порядку. Тому що саме там (в них) є нагальна потреба", – додав Бретон.

А ще, як повідомляє Bloomberg, ЄС хоче реформувати фонд військової допомоги Україні на 5 млрд євро, оскільки переходить від надання зброї з наявних запасів до закупівлі нової.

Тим часом Білий дім не втрачає надій переконати конгресменів Сполучених Штатів в схваленні рішення, яке надасть Україні багатомільярдну допомогу.

Ключові помічники американського президента Джо Байдена на закритому засіданні в Конгресі попередили, що без схвалення додаткової військової допомоги Україні на фронті можливі значні труднощі.

За словами співрозмовників телеканалу NBC News, радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван і директорка Національної розвідки Авріл Хейнс попередили конгресменів, що Україна вичерпає певні можливості протиповітряної оборони і артилерії в найближчі тижні.

Ну а Росія озброює Білорусь. Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко заявив, що Мінськ отримав від РФ ракетні комплекси "Іскандер".

Протести у Європі

У суботу румунські фермери розблокували ще два КПП на кордоні з Україною – загалом три. Ця блокада була частиною ширшого протесту перевізників та аграріїв по всій території Румунії.

Румунські фермери вимагають від влади добиватися на рівні ЄС рішень, які захистять їх від впливу імпорту української сільськогосподарської продукції на європейський ринок.

Аграрії хочуть рішення на рівні ЄС, що забезпечить "виживання європейських фермерів".

В столиці Німеччини тисячі фермерів на тракторах також влаштовували новий масштабний протест.

А ще по всій Німеччині відбулись нові масштабні демонстрації проти ультраправих сил і правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН). У них взяли участь загалом близько 300 тисяч осіб.

Поліція Мюнхена навіть зупинила багатотисячну демонстрацію через те, що кількість учасників стала "ризиком для безпеки".

А в Італії пропалестинська акція завершилась сутичками: постраждали 11 поліцейських.

У Франції десятки тисяч людей протестували проти важливого для Макрона закону про імміграцію.

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В одному з міст Італії зупинили показ фільму з російською пропагандою про війну в Україні.

У британській поліції створили підрозділ для протидії загрозам РФ, Китаю та Ірану.

У Литві міністерка запропонувала громадянам "вкласти заощадження в танк замість шкарпетки".