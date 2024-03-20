Блокада автобусов из Украины, угроза для торговли с ЕС, танки Leopard из Испании: новости дня

Україна стикається з труднощами напередодні виборів у Євросоюзі.

Посли ЄС не досягли згоди щодо продовження торговельних пільг для України з обмеженнями і домовилися зустрітися наступного тижня.

А завтра почнеться саміт Євросоюзу, на якому хочуть продемонструвати солідарність з Україною.

Тим часом, італійська прем’єрка судитиметься через фейкові порноролики з нею, а Франція оштрафувала Google на €250 млн.

Все важливе і цікаве за середу, 20 березня, – в дайджесті "Європейської правди".

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Перший транш в рамках Ukraine Facility

Сьогодні до Брюсселю прибув прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на Раду асоціації ЄС-Україна.

Він передав Європейській комісії план реформ, за умови виконання якого Україна отримуватиме виплати за програмою Ukraine Facility обсягом 50 млрд євро.

До речі, перший транш в рамках програми – 4,5 млрд євро – Україні вже перерахували.

Нагадаємо, Київ має гарантовано отримати перші два транші в межах Ukraine Faciility. Другий транш в розмірі 1,5 млрд євро – у квітні.

"Причина вашого візиту до комісії – ви передаєте Український план. Це насправді ключовий момент у нашій співпраці. Ваш успіх ще більше вражає тому, що пройшло лише 19 днів, як почала діяти програма Ukraine Facility", – сказала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на брифінгу зі Шмигалем.

План окреслює, як Україна може повернутись до швидкого зростання та почати відновлення після втрат, спричинених війною, зауважила фон дер Ляєн. Вона додала, що план поєднує реформи та інвестиції.

Тепер план пройде оцінку в Єврокомісії.

Блокада автобусів з України

На засіданні Ради асоціації розглянули імплементацію Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом, а це і торгові питанні.

За підсумками Ради асоціації Україна-ЄС Денис Шмигаль заявив, що вірить у позитивні результати перемовин щодо розблокування кордону, який блокують польські фермери.

"Ми активно працюємо із сусідніми країнами. Я впевнений, що найближчим часом у нас будуть хороші результати. Найважливіше, що ми обговорюємо сьогодні під час Ради асоціації – це неможливість блокування лінії солідарності, особливо коли ми говоримо про місця перетину кордону", – зазначив Шмигаль.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск сподівається, що польська та українська сторони досягнуть домовленості щодо сільськогосподарських питань до зустрічі урядів у Варшаві, яка запланована на 28 березня.

Прем'єр додав, що протягом двох тижнів буде знайдено рішення щодо питань затвердження ліцензій та згоди уряду на пропуск агропродукції з території України.

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель на брифінгу заявив, що польські протестувальники повинні розблокувати український кордон та вирішити суперечку про імпорт в інший спосіб.

Тим часом, блокада кордону з Україною тільки посилюється польськими фермерами.

Вони блокуватимуть рух пасажирських автобусів на КПП "Шегині".

Віцепрем’єр Олександр Кубраков закликав польський уряд відреагувати на те, що фермери-протестувальники розширили свою блокаду на пасажирські автобуси, що перетинають українсько-польський кордон.

До того ж, протести польських фермерів загрожують транспортному руху з Литви.

"Дорогий міністре Кервінський (міністр внутрішніх справ та адміністрацїі Польщі – Ред.), чому ви дозволяєте це? Хіба мають люди ставати заручниками політичних конфронтацій у цивілізованій країні?", – заявив віцепрем’єр.

Виборчий період

Нагадаємо, 7 та 21 квітня в Польщі проходитимуть місцеві вибори, а на початку червня – до Європарламенту. У тому числі і через це політичні пристрасті в Польщі тільки зростають.

Міністр сільського господарства і розвитку села Польщі Чеслав Секерський підписав угоду з фермерами, згідно з якою зберігається ембарго на агропродукцію з України.

В угоді підкреслюють, що причиною нинішньої ситуації в сільському господарстві є насамперед агресія РФ проти України, а також беззастережна згода ЄС на необмежений імпорт сільськогосподарських товарів з України, яку підтримав попередній уряд.

Один з пунктів підписаної з фермерами угоди передбачає, що міністр сільського господарства звернеться до прем'єра Дональда Туска з проханням припинити транзит з України аграрної продукції, що потрапила під ембарго, через польську територію.

А біля подвір’я батьків спікера Сейму, лідера партії "Польща 2050" Шимона Головні висипали гній. Він висловив сподівання, що це зробили не справжні польські фермери та що це останній подібний випадок.

Ймовірно, і Польща доклалася до того, що європейські посли не змогли досягти згоди про продовження заходів з лібералізації торгівлі для України ще на один рік.

Сьогодні посли ЄС повинні були затвердити попередню угоду, укладену між інституціями протягом ночі.

Як пише Politico, кілька країн попросили більше часу, щоб оцінити вплив угоди.

Посли обговорять це питання на своїй черговій зустрічі наступного тижня.

Видання зазначає, що це небажаний поворот напередодні саміту ЄС, який відбудеться завтра. На ньому лідери хочуть продемонструвати солідарність з Україною, намагаючись при цьому не розлютити впливових виборців, зокрема фермерів, які можуть вплинути на результати європейських виборів у червні.

Як раніше повідомляло Politico, Франція приєдналася до Польщі, яка закликала до подальших обмежень на імпорт української продукції.

Натомість, Сенат Канади схвалив оновлену Угоду про вільну торгівлю між Україною та Канадою (CUFTA). Угода ще потребує схвалення генерал-губернатора Канади, що має завершити процедуру ратифікації CUFTA в Канаді.

Різне щодо України

Як повідомляє La Vanguardia, Іспанія готується до передачі Україні ще 19 Leopard 2.

Поставка буде здійснена двома партіями: десять бойових танків до кінця червня і ще дев'ять – у вересні.

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