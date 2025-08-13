5 условий встречи с Путиным, новые переговоры с Трампом, Польша накажет украинцев: новости дня

Європейські лідери, генсек НАТО та президент України Володимир Зеленський спільно провели переговори по відеозв'язку з президентом США Дональдом Трампом. Домовленостями – принаймні, на словах – задоволені залишилися усі, включно з Україною. Говорили про зустріч з Путіним, яка наближається, а також про те, які умови йому висувати. Кажуть, що домовилися про 5 пунктів, яких усі будуть дотримуватися.

Грузинські друзі Росії знову дивують. Партія влади Грузії випустила образливий для України пропагандистський ролик.

А у Польщі розгоряється скандал, у рамках якого з країни депортують понад пів сотні українців.

Про ці та інші новини не по-літньому напруженого дня 13 серпня – у дайджесті "Європейської правди". Підписуйтеся і на наш Telegram-канал, де зручніше отримувати дайджести та іншу важливу і цікаву інформацію.

ОНЛАЙН-ЗУСТРІЧ З ТРАМПОМ

У середу вранці стало відомо, що президент Зеленський прямує у Берлін. Це, до слова, стало несподіванкою і викликом також для поліції німецької столиці, яку поінформували про це "в останній момент". Кажуть, що для заходів безпеки стягнули "усіх хто тільки був" у Берліні, а на додачу поліції потрібно виконувати рутинну роботу.

Головна ідея візиту – участь Зеленського у розмові європейських лідерів з Трампом.

Розмовою лишилися задоволені усі. Стубб сказав, що оптимістичний щодо результату і назвав онлайн-переговори "чудовою зустріччю". Прем’єр-міністр Британії Кір Стармер вважає, що з’явився шанс завершити війну в Україні.

Та головну сенсацію повідомив Макрон.

Він заявив, що США долучаться до гарантій безпеки Україні – мовляв, Трамп особисто це підтвердив. У той самий час, НАТО, за його словами, не буде залучено до цього процесу.

А президент Європейської Ради Кошта після масштабних онлайн-перемовин розповів, що Трамп говорив про перемир’я, долученість України і про гарантії безпеки.

Це – три основних меседжа від президента США.

Відомо також, що буде нова онлайн зустріч з українським лідером: Трамп зателефонує Зеленському після зустрічі із Путіним на Алясці.

Утім, свої переговори з американцями мали і росіяни – держсекретар США і російський міністр Лавров обговорили майбутній саміт Трампа і Путіна.

СПІЛЬНІ ВИМОГИ УКРАЇНИ І ЄВРОПИ

То що ж за умови для Путіна узгодили європейці з Трампом?

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц після переговорів назвав 5 пунктів, які європейські лідери та Трамп домовилися виконувати. Всі п'ять – перелічені у новині, почитайте.

Йдеться там, і про питання територій. Зеленський поставив крапку на територіальних питаннях, підтвердив, що не допускає будь-яких територіальних поступок у можливих перемовинах про припинення війни.

І за його спитою теж не має бути домовленостей. Президент Франції Макрон запевнив, що це не обговорюватиметься без Зеленського і що територіальні питання "не будуть предметом переговорів" ні з ким, окрім президента України.

А от по санкціях – можливі поступки. Союзники України вже розглядають пом’якшення санкцій проти РФ у разі перемир’я. Та й у США кажуть, що Трамп використає тему санкцій під час зустрічі із Путіним.

УКРАЇНЦІ В ПОЛЬЩІ

У середу продовжився стрімкий розвиток скандалу, що почав розкручуватися напередодні, коли після заворушень на концерті такого собі Макса Коржа уряд Польщі заявив що 57 українців повинні залишити країну.

Цікаво, що посол України став на сторону Варшави, і здивувався, що українці взагалі робили на тому концерті. Утім, посольство тримає на особливому контролі справу затриманих там українців

Ця історія дуже важлива і ще матиме наслідки, тому ми описали її у статті "Прапор УПА та депортації в Україну: як російськомовний концерт збурив Польщу проти українців". Обов'язково почитайте.

ВЛАДА ГРУЗІЇ

У Грузії партія влади знову використала тему війни в Україні у передвиборчій рекламі.

У роликах з одного боку показані розбомблені українські міста, а з іншого – фотографії з Грузії, з відреставрованими фасадами будинків, парками і дорогами.

У МЗС України вирішили, що це образливо, і відповіли доволі гострим жартом порадили владі Грузії показати правдиву картину своєї країни: прапор РФ і зачинені двері ЄС.

ПРОБЛЕМИ В НІМЕЧИНІ

Українських біженців чекають зміни не лише у Польші, а й у Німеччині. У партії Мерца кажуть, що українці мають йти і на роботу, яка не відповідає їхній професії. Йдеться про українських громадян, які отримують допомогу з німецького бюджету.

Причина такої риторики зрозуміла. У партії влади – проблеми з рейтингом. Понад те, ультраправі випередили блок Мерца: "Альтернатива для Німеччини" стала найпопулярнішою політичною силою в країні. До того ж, американці, які неприховано підтримують ультраправих, "роблять нерви" офіційному Берліну. У Держдепі США офіційно дорікнули німцям через "погіршення ситуації з правами людини у Німеччині".

ІНШІ НОВИНИ

Суд у Канаді зобов’язав українську авіакомпанію МАУ виплатити компенсації жертвам литака, збитого Іраном. Йдеться про рейс PS752, збитий військовими у Тегерані 8 січня 2020 року.

Гарна новина: "Нафтогаз" отримає рекордну позику в 500 млн євро, щоби купити газ на зиму.

Суд дозволив видати Молдові олігарха-втікача Плахотнюка.

А ще у Молдові можуть закрити понад 440 каналів у TikTok за брехню про війну і вибори.

Дивний випадок стався у Естонії, де затримали поляка на спробі перепливти кордон з РФ. Кажуть, що він збирався на війну на стороні Росії .