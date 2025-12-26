Зеленский едет в Трамп, мирное соглашение готово на 90%, США атаковали Нигерию: новости дня

Все більше новин вказують на можливість успішного завершення мирних перемовин, що модерують США. Ключовий доказ цього – плани українського президента Володимира Зеленського ще до нового року зустрітися із президентом США Дональдом Трампом в його флоридській резиденції.

Через це на перше місце виходять консультації про безпкекові гарантії, які може отримати України.

А тим часом американська армія нанесла удар по базам ІДІЛ у Нігерії. І нинішній удар може виявитися не останнім.

Все важливе і цікаве за п’ятницю, 26 грудня – в дайджесті "Європейської правди".

Підписуйтеся і на наш Telegram-канал – так зручніше отримувати дайджести та іншу важливу і цікаву інформацію.

Мирні переговори

Президент Володимир Зеленський заявив про домовленість щодо зустрічі з Дональдом Трампом. "Жодного дня не втрачаємо. Домовилися про зустріч на найвищому рівні – з президентом Трампом найближчим часом. Багато може вирішитися до нового року", – додав Зеленський.

Згодом стало відомо, що ця зустріч може відбутись у неділю, 28 грудня у резиденції Трампа Мар-а-Лаго, що у штаті Флорида.

Розмова про зустріч може стати ознакою, що мирні перемовини не просто йдуть, а наближаються завершення. Зрештою, Зеленський заявив про гготовий вже на 90%.

А в США в свою чергу заявили, що у разі підписання мирної угоди готові передати на ратифікацію в Сенат документ, у якому будуть передбачені гарантії безпеки для України.

Не відстають і європейські союзники України – стало відомо, що вони планують зустрітися у січні, щоб остаточно узгодити безпекові гарантії для Києва. Як анонімно уточнюють в офісі президента Франції, гарантії безпеки для України складатимуться з трьох ліній, що передбачають присутність іноземних військ в Україні та зобов’язання, подібні до ст. 5 статуту НАТО.

Важливою тут є позиція РФ. А наразі Кремль транслює протилежні сигнали. Там то заявляють про наближення до завершення війни, то заявляють про неприйнятність оприлюдненого Україною мирного плану із 20 пунктів.

Війна з РФ

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте вважає, що для того, щоб Путін не насмілився напасти на жодну країну Альянсу, необхідно максимально посилити Україну.

Також Рютте заявив, що, незважаючи на поточний курс адміністрації Дональда Трампа, ЄС не повинен повністю відмовлятися від співпраці з США в питаннях оборони.

Голова найбільшої політичної групи Європарламенту, Європейської народної партії, Манфред Вебер вважає, що німецькі солдати під прапором Європейського Союзу повинні дислокуватися в Україні у разі укладення потенційної мирної угоди.

В Росії заявили, що Владімір Путін обговорював з угорським прем’єром Віктором Орбаном приїзд до Угорщини на церемонію заливки першого бетону для АЕС "Пакш-II".

Новий конфлікт за участю США

Дональд Трамп заявив про удари Сполучених Штатів по бойовиках "Ісламської держави" (ІДІЛ) на північному заході Нігерії.

"Я раніше попереджав цих терористів, що якщо вони не припинять вбивства християн, їм доведеться поплатитися, і сьогодні ввечері це сталося. Міністерство оборони здійснило численні бездоганні удари, на які здатні лише Сполучені Штати", – зазначив американський президент.

Глава Пентагону Піт Гегсет, коментуючи удари США по бойовиках ІДІЛ, заявив, що "попереду ще багато чого".

Інші новини:

В уряді Німеччині готові запровадити заборону на використання соціальних мереж для молоді віком до 16 років.

Україна та Чорногорія узгодили та підписали зміни до двосторонньої Угоди про вільну торгівлю.

Шведське агентство з міжнародного розвитку (SIDA) перерахувало до Фонду підтримки енергетики України 63,82 мільйони євро.

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив про намір "всіма можливими способами" нормалізувати відносини з Європейським Союзом. Однак досягти цього він хоче не шляхом зміни власного політичного курсу, а очікуючи змін всередині ЄС.