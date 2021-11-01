Війська РФ на кордоні, Ryanair з Харкова, вакцинація на цвинтарях: головне за 1 листопада

В перший день листопада у центрі уваги були кліматична конференція, концентрація російських військ та відновлення авіамаршрутів з України.

А ще в МЗС України відреагували на заяву Лаврова "про втягнення у силові дії"; в Україні планують "з нуля" виробляти "Байрактар"; Кабмін ініціював санкції за "консула Нікарагуа"; Росія "слідкуватиме у приціл" за флагманом 6-го флоту ВМС США; вулкан на Канарах привабив тисячі туристів; у Фінляндії хочуть зробити військовий призов обов’язковим для жінок; в Іспанії роми влаштували стрілянину на цвинтарі.

Більше новин 1 листопада у нашому дайджесті.

Про кліматичну конференцію

1-2 листопада у Глазго (Велика Британія) проходить Конференції Організації Об’єднаних Націй з питань зміни клімату COP26. На заході у понеділок виступив й президент України Володимир Зеленський. Він закликав до "глобального потепління у відносинах держав", розповівши про дві екологічні бомби, які виникли, за його словами, через невиконання гарантій Україні.

За його словами, у 1994 році Україна отримала гарантії безпеки, які, на жаль, не були виконані. Планета отримала дві екобомби у центрі Європи: окуповані Крим і частину українського Донбасу.

Зеленський наголосив, що Крим з його унікальною флорою і фауною став військово-морською базою Росії, а на окупованих частинах Донбасу нині – затоплені шахти, деградація грунту та брак питної води.

У Глазго Зеленський зустрівся з Ангелою Меркель. Вони обговорили поточну безпекову ситуацію на Донбасі та перебіг переговорів для встановлення миру, енергетичну кризу у Європі та шляхи її подолання, а також актуальні питання відносин України та Німеччини.

Про агресію РФ

У Нідерландах починається новий блок слухань у справі про збитий над Донбасом MH17. Очікується, що суд заслухає результати роботи слідчого судді, претензії потерпілих сторін, слово також буде надано родичам загиблих.

Щодо Донбасу. Глава МЗС РФ Сергій Лавров обурився, що Україна у відповідь на вбивство свого воїна на Донбасі вперше застосувала "Байрактар" та знищила гармату бойовиків. У Москві заявили, що Україна намагається "втягнути Росію у силові дії".

В МЗС України у відповідь на останні коментарі глави МЗС Росії Сергєя Лаврова заявили, що "Україна намагається втягнути Росію в дипломатичний процес".

До речі, турецькі безпілотники "Байрактар" планують "з нуля" виробляти в Україні. Запуску виробництва можна очікувати через "місяці, а не роки".

Американське видання The Washington Post 31 жовтня оприлюднило статтю про загрозливе збільшення кількості військових підрозділів, озброєння та техніки поблизу кордонів України.

Сьогодні стало відомо, що адміністрація президента США провела консультації із союзними країнами щодо безпекової ситуації на українсько-російському кордоні.

Щодо Криму. Кабмін запропонував Раді національної безпеки і оборони застосувати персональні санкції у зв'язку з призначенням "консула Республіки Нікарагуа" в окупованому Росією Криму.

До Чорного моря прямує флагманський корабель Шостого флоту ВМФ США USS Mount Whitney. Путін заявив, що Росія "слідкуватиме у приціл" за флагманом 6-го флоту ВМС США у Чорному морі.

Наприкінці минулого тижня американське та натівське командування оголосило про початок операцій у Середземному та Чорному морях. Метою операцій називали забезпечення безпеки та стабільності у регіоні.

Щодо газу. Депутат Європарламенту та колишній прем'єр-міністр Литви Андрюс Кубілюс висловив думку, що Україна має право вимагати компенсацій від Заходу, якщо РФ припинить транзит газу.

А компанія Nord Stream 2 AG, що є оператором "Північного Потоку-2", не полишає надії на звільнення газопроводу від норм газової директиви ЄС.

15 травня 2020 року Федеральне мережеве агентство відхилило заявку Nord Stream 2 AG на відступ від правил Газової директиви ЄС.

Компанія вирішила оскаржити рішення. Проте, 25 серпня поточного року Вищий земельний суд Дюссельдорфа відхилив позов Nord Stream 2 AG на рішення Федерального мережевого агентства (Bundesnetzagentur) не звільняти газопровід від норм газової директиви ЄС.

Сьогодні стало відомо, що оператор "Північного Потоку-2" подав апеляцію на рішення суду першої інстанції.

Про відновлення маршрутів

"Укрзалізниця" відновлює курсування потяга №33/34 Мукачево-Будапешт через Чоп та Захонь.

Поїзд щоденно відправлятиметься з Мукачева о 12:30 і до Будапешта прибуватиме о 18:37.

Ryanair, яка вперше за час пандемії повідомила про прибуток, відновлює рейси з Харкова. Рейси відновлюються цього тижня до трьох польських міст – Варшави, Познані та Кракова. Вони виконуватимуться двічі на тиждень. Також з Харкова пропонуються рейси до Будапешта, Вільнюса та Мілана, теж із частотою двічі на тиждень.

З 1 листопада Україна долучилась до Спільної системи маршрутних зборів Євроконтролю і це стало завершальним етапом впровадження європейських практик у галузі аеронавігації.

Про кадрові зміни у Європі

Прем’єр-міністр Північної Македонії Зоран Заєв оголосив пізно в неділю, що піде у відставку як глава уряду, так і лідер правлячого Соціал-демократичного союзу Македонії (СДСМ). Заява відбулася після того, як його лівоцентристська партія зазнала поразки на місцевих виборах.

Невдовзі може піти у відставку й глава МЗС Польщі. У партії влади Польща "Право і справедливість" шукають кандидата на заміну чинному главі МЗС Збігневу Рау, який, швидше за все, незабаром піде у відставку за станом здоров’я.

Інше: затримання українців, зіткнення потягів

У Польщі продовжують затримувати українців, які перевозять мігрантів. У місті Більськ-Підляський, що за 30 км від кордону із Білоруссю поліція зупинила Porsche Cayenne, за кермом якого був українець, а у салоні - 11 громадян Іраку. У тому же місті зупинили автомобіль Toyota, за кермом якого був також громадянин України, а у салоні автівки - троє курдів.

У Британії зіткнулися два потяги. Постраждали 13 осіб, лінія закрита на кілька днів.

У Польщі пункти вакцинації від коронавірусу розмістили на цвинтарях.

В Іспанії роми влаштували стрілянину на цвинтарі, двоє загиблих.

Черги на автобуси і затори: вулкан на Канарах привабив тисячі туристів.

У Фінляндії хочуть зробити військовий призов обов’язковим для жінок.

ЄС введе нові санкції проти режиму в Білорусі в середині листопада.

Це лише частина цікавих новин 1 листопада, решту читайте на сайті "Європейської правди".

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