Байден поговорить з Путіним, нові рейси Ryanair, перша розмова з Орбаном: головні новини дня

Байден готує набір ініціатив, щоб не допустити планів вторгнення РФ в Україну; МЗС Білорусі пообіцяло жорстку асиметричну відповідь на нові санкції; штам "Омікрон" може стати домінуючим у Європі; ОАЕ куплять у Франції 80 винищувачів Rafale на $15 млрд; Рада Європи ініціює санкційну процедуру проти Туреччини; в Італії чоловік прийшов вакцинуватися від коронавірусу із фальшивою силіконовою рукою.

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Про ініціативи Байдена

Президент США Джо Байден заявив що готує набір ініціатив, щоб не допустити планів російського вторгнення на територію України.

Байден зазначив, що готує найбільш всеосяжний і значний набір ініціатив, "щоб пану Путіну було дуже важко зробити те, що, як побоюються люди, він може зробити".

Президент Сполучених Штатів також наголосив, що перебуває у постійному контакті із союзниками у Європі та Україною і що його держсекретар і радники залучені в повному обсязі.

Слід зазначити, що глава МЗС України Дмитро Кулеба провів у Стокгольмі не одну, а дві зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Якщо про першу зустріч повідомляли публічно, то про другу досі не було відомо.

До речі, у грудні президент Сполучених Штатів і президент РФ, ймовірно, проведуть перемовини у форматі відеоконференції.

Нагадаємо, на тлі зустрічі Північноатлантичної ради та Ради міністрів закордонних справ країн ОБСЄ Російська Федераціїсерія зробила серію заяв про те, що вона хоче "домовленостей на папері", які дали би Кремлю гарантії, що Україна не стане членом НАТО.

Про санкції щодо Білорусі

Режим самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка відчув вплив нових санкцій зі сторони Заходу.

Нагадаємо, 2 грудня Сполучені Штати, Європейський Союз, Велика Британія та Канада ввели санкції проти людей і організацій з Білорусі.

Міністерство закордонних справ Білорусі пообіцяло жорстку асиметричну відповідь на нові санкції.

МЗС Білорусі стверджує, що "глибина абсурду" рішення Євросоюзу запровадити санкції важко піддається розумінню.

Білорусь закликала європейських політиків "схаменутися".

Через санкції "Белавіа" вже заявила про скорочення авіафлоту.

ЄС звинувачує Білорусь у тому, що вона спонукає мігрантів приїжджати на свою територію, а потім підштовхує тисячі з них перетнути кордон до Польщі та інших сусідніх держав Євросоюзу у відповідь на санкції, введені проти Мінська.

У Польщі показали нове відео, як військовим заважають зупиняти мігрантів на кордоні.

На допомогу польським військовим приїдуть військові з Чехії.

"Омікрон" облаштовується у Європі

За кілька місяці штам "Омікрон" може стати домінуючим у Європі.

В Осло підозрюють десятки заражень штамом "Омікрон" після різдвяного корпоративу.

У Швейцарії помістили на карантин 2 000 людей через 2 випадки "Омікрону".Країна посилює карантин.

Карантин також посилює Бельгія, а Німеччина введе нові заборони для нещеплених і розгляне обов’язкову вакцинацію.

Новий максимум заражень коронавірусом реєструє Cловаччина.

Інше: нові авіарейси з Києва, новий канцлер Австрії

У Раді Європи нагадали Україні про невирішені проблеми з правами людини у в’язницях.

Ryanair запустить два нові рейси з Києва.

Зеленський вперше поговорив з Орбаном і запросив його в Україну.

В Австрії визначили ім’я нового канцлера.

ОАЕ куплять у Франції 80 винищувачів Rafale на $15 млрд.

Меркель зі смолоскипами та військовим оркестором провели з посади канцлера.

Британія залучає армію у районах, які вже тиждень без світла після потужного шторму.

Рада Європи ініціює санкційну процедуру проти Туреччини.

В Італії чоловік прийшов вакцинуватися від коронавірусу із фальшивою силіконовою рукою.

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