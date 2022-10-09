Підготовка нападу з Білорусі, “подарунки” до ювілею Путіна, диверсія у Німеччині: все за вихідні

Британці допускають, що війна в Україні може завершитися до кінця року.

Тим часом, Туреччина хоче організувати переговори між Росією та країнами Заходу про "велику угоду".

Мінськ звинуватив Україну в "підготовці удару", а Москва – в намаганні спровокувати Молдову на "силові дії" в Придністров’ї.

В Італії скоротять опалювальний сезон і знизять температуру в батареях для економії газу, а британський постачальник електроенергії доплачуватиме клієнтам за економію.

США запровадили масштабні санкції проти високотехнологічного сектору Китаю.

Всі важливі і цікаві новини вихідних 8 та 9 жовтня – у нашому дайджесті.

Також підписуйтеся і на наш Telegram-канал - так зручніше отримувати дайджести та іншу важливу і цікаву інформацію!

На день народження Путіна

В суботу вранці був підірваний Керченський міст.

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу припускає, що за вибухом може стояти Україна, і привітав "українські спецслужби" з цією подією.

Рейнсалу не виключає, що підрив мосту був запланований до 70-річчя Путіна.

Нагадаємо, вранці в суботу стало відомо, що на залізничній гілці кримського мосту потужна пожежа.

Окупаційна влада Криму заявила, що на Кримському мосту нібито вибухнув вантажний автомобіль. Тим часом так званий глава "парламенту Криму" Константинов заявив, що дорожнє полотно на Кримському мосту пошкодили "українські вандали".

Джерела "Української правди" повідомили, що за підривом Кримського мосту стоїть Служба безпеки.

В недільному огляді розвідувальної спільноті міністерства оборони Великої Британії зазначили, що будь-яке серйозне порушення пропускної спроможності Кримського мосту, найімовірніше, матиме значний вплив на і без того обмежену здатність Росії підтримувати свої війська на півдні України.

"Цей інцидент, імовірно, сильно вдарить по Путіну. Він стався через кілька годин після його 70-річчя, він особисто фінансував і відкривав міст, а будівельним підрядником був його друг дитинства Аркадій Ротенберг", – зазначають у розвідці Британії.

До речі, у Британії вважають, що війна в Україні може завершитися до кінця року.

Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь у неділю повідомив про передання Україні двох самохідних артилерійських установок Zuzana 2 "щоб відзначити 70-річчя агресора Путіна".

"Протягом вихідних Путін отримав кілька подарунків, тож долучаємось і ми. І ще раз бажаємо всього найкращого та удачі Україні", – додав глава словацького Міноборони у Facebook.

Щодо допомоги України слід додати, що Німеччина передасть зимову військову форму Україні, а Євросоюз підготує близько 15 тисяч українських військовослужбовців.

Наступного дня після вибуху на Кримському мосту Росія нанесла удар по Запоріжжю.

В ніч проти неділі Росія здійснила атаку по Запоріжжю, випустивши 12 ракет. Повідомлялося про загибель щонайменше 13 людей, ще близько пів сотні постраждали.

Через це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав партнерів прискорити постачання Україні засобів протиповітряної та протиракетної оборони.

Крім того, Кулеба закликав міжнародну спільноту відреагувати конкретними кроками на останні обстріли російськими військовими житлових будинків у Запоріжжі.

Він закликав міжнародну спільноту негайно здійснити п’ять кроків.

В низці європейських країн відреагували на останні ракетні удари РФ по житлових будинках у Запоріжжі в ніч на 9 жовтня. Зокрема, президент Естонії Алар Каріс, міністерка закордонних справ Швеції Анн Лінде, Литва, а тако

Щодо "великої угоди"

У Туреччині кажуть, що Путін хоче "нової великої угоди" із Заходом.

Як повідомила турецька газета Milliyet, Анкара вирішила організувати переговори між Росією та чотирма західними державами – Великою Британією, Німеччиною, США і Францією, щоб вони спробувати домовитися про "велику угоду", якої хоче Москва.

Зазначається, що після аналізу промов президента РФ Владіміра Путіна Туреччина дійшла висновку, що "Москва хоче довготривалої угоди із Заходом".

Водночас не відомо, чи погодяться на такий діалог у Москві, йдеться в матеріалі.

У партії Шольца закликали вірити ядерним погрозам Путіна і натякнули на необхідність перемовин.

Міністр оборони Румунії також заявив, що Захід повинен вести з Росією переговори про мир в Україні.

Голова фракції "Слуга народу", в минулому голова переговорної групи з Росією щодо війни Давид Арахамія заявив, що Україна наразі готова до переговорів із західними країнами тільки щодо якнайшвидшого вступу до НАТО.

Щодо звинувачень у підготовках нападу

В МЗС України повідомили, що Білорусь викликала українського посла та звинуватила Україну у нібито підготовці удару по території Білорусі. МЗС вважає це можливою частиною російського плану провокації.

"Україна ніколи не зазіхала на чужі території. Ми чітко дотримуємося основоположних норм і принципів міжнародного права та Статуту ООН. Влада в Білорусі має перестати виконувати забаганки Кремля та негайно припинити надавати підтримку Росії в здійсненні її агресії проти України", - наголосив речник МЗС Олег Ніколенко.

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас пов’язав звинувачення Білоруссю України в нібито підготовці нападу зі зміною тактики Росії у повномасштабній війні.

"Замість тактичної ядерної зброї задіюється Лукашенко. Учора Білорусь офіційно звинуватила Україну в підготовці нападу на себе. Мета – відвести якомога більше українських сил від фронту до білоруського кордону", – написав Анушаускас у Twitter.

Тим часом, Росія звинуватила Україну в намаганні спровокувати Молдову на "силові дії" в Придністров’ї.

У Міністерстві закордонних справ України назвали такі заяви "переведенням стрілок".

"Заява Поліщука, як кажуть у Києві, не від великого розуму і перевести стрілки йому не вдасться. Єдиною силою, яка скоює терористичні акти, веде загарбницькі силові дії, намагається розхитати внутрішньополітичну ситуацію в країнах нашого регіону, є Росія. А Україна завжди стояла і стоятиме на захисті миру та процвітання в регіоні та поважатиме суверенітет і територіальну цілісність Молдови", - наголосив речник МЗС України Олег Ніколенко.

Слід додати, що на посольстві РФ у Молдові написали "Путін – убивця".

Енергокриза

В Італії скоротять опалювальний сезон і знизять температуру в батареях для економії газу, а британський постачальник електроенергії доплачуватиме клієнтам за економію.

Санкції

Бельгія утрималася під час голосування за нові санкції ЄС проти Росії.

Прем’єрка Естонії зазначила, що Євросоюз стає все важче запроваджувати санкції проти Росії.

Тим часом, США запровадили масштабні санкції проти високотехнологічного сектору Китаю.

За даними співрозмовників Reuters, увесь пакет заходів США щодо Китаю можна назвати найбільшою зміною в політиці Вашингтона щодо Пекіна з 1990-х років, яка в разі ефективності завдасть удару китайському сектору виробництва мікропроцесорів – важливої складової сучасної електроніки.

Нагадаємо, раніше США допускали запровадження санкцій проти китайських компаній, які проігнорують санкції США на заборону певного експорту до Росії. Також Сполучені Штати розглядають варіанти пакету санкцій проти Китаю, щоб утримати його від вторгнення на Тайвань.

Диверсія у Німеччині

У суботу вранці у північній частині Німеччини увесь рух на залізниці зупинився на три години через пошкодження критично важливих комунікацій.

Міністр транспорту й цифрової інфраструктури Німеччини Фолькер Віссінґ підтвердив, що причиною ранкового "паралічу" на Deutsche Bahn на півночі країни стали диверсійні дії.

У Федеральному управлінні кримінальної поліції допускають, що диверсії на залізниці, які вранці 8 жовтня на кілька годин паралізували рух на півночі країни, могли бути скоєні за вказівкою якоїсь держави.

Генерал Бундесверу попередив про гібридні загрози й вразливість інфраструктури Німеччини.

Інше: вибух на АЗС в Ірландії

Парламент Грузії почне розглядати законопроєкт про "деолігархізацію" - за зразком українського.

У Латвії підпалили авто сім’ї біженців з України – воно згоріло вщент.

Президентські вибори в Австрії: прогнозують перемогу чинного глави держави.

Вибух на АЗС в Ірландії: кількість загиблих зросла до 10.

У Берліні 8000 прихильників правопопулістської AfD з прапорами РФ скаржились на ціни й санкції.

КНДР запустила чергову балістичну ракету: сьому за два тижні.

Дівчина, яка пережила теракт 2016 року в Брюсселі, вдалась до евтаназії через психічні страждання.