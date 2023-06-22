$60 млрд на відбудову, євроуспіхи України, ПАРЄ підтримала “формулу миру”: новини дня

CNN повідомляє, що початок контрнаступу України не виправдав очікувань Заходу, але там "зберігають оптимізм".

Після того, як президент Зеленський попередив, що контрнаступ України йде "повільніше, ніж хотілося б", радник президента США проведе зустріч для розширення проукраїнської коаліції у світі. Планується поговорити із представниками Індії, Бразилії, ПАР та, можливо, інших країн.

В підсумковому документі Конференції з відновлення України в Лондоні, яка тривала в середу й четвер, сукупно пообіцяли скерувати додаткові 60 мільярдів доларів на потреби Києва у відновленні й відбудові.

Єврокомісія констатує прогрес України у виконанні "кандидатських" рекомендацій.

Зеленський звільнив посла в Білорусі.

Все важливе і цікаве за 22 червня читайте у дайджесті "Європейської правди".

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Оцінки щодо контрнаступу, погрози Сальдо

Двоє західних посадовців і високопосадовець США з військової сфери розповіли CNN, що перші контрнаступальні операції України мають менший успіх, ніж очікували на Заході, а російські війська виявили більшу компетентність, ніж вважалося.

Водночас джерела америка попередили, що контрнаступ все ще перебуває на ранній стадії, і США та їхні союзники "зберігають оптимізм" щодо того, що українські сили зможуть з часом звільнити більше території.

"Втрати серед українських військових великі, але не такі страшні, як це намагається подати Росія", – сказав один зі співрозмовників CNN.

Глава МЗС Дмитро Кулеба у переговорах з міжнародними партнерами наголошує, що Україна проводитиме контрнаступи, доки не вижене Росію зі своєї території.

"Не треба мислити лише цим контрнаступом. Я постійно на цьому наголошую в спілкуванні з партнерами: не треба дивитися на цей контрнаступ як на останній і вирішальний. Буде стільки контрнаступів, стільки потрібно, щоб вигнати Росію з нашої території", – сказав міністр.

Він зауважив, що для можливих наступних кампаній Україні так само знадобиться зброя, зокрема, танки, БТР та інша техніка.

Тим часом, за даними Financial Times, радник Байдена в Данії зустрінеться з представниками країн, які не засудили війну РФ.

Джейк Салліван погодився взяти участь у зустрічі в Копенгагені з посадовцями з таких країн, як Індія, Бразилія і Південно-Африканська Республіка. Список учасників ще не остаточний і може змінитися до початку зустрічі, попередив один із співрозмовників.

На зустрічі також можуть бути присутні представники Туреччини і, можливо, Китаю.

Запланована зустріч для розширення проукраїнської коаліції відбувається після того, як президент України Володимир Зеленський попередив, що контрнаступ України йде "повільніше, ніж хотілося б".

Двоє людей, знайомих з планами, розповіли, що посадовці обговорять мирні принципи для України в неформальній обстановці. Один з них підкреслив, що зустріч не має на меті досягти якогось конкретного результату.

Сьогодні окупанти заявили про обстріл моста на адміністративному кордоні між Херсонською областю та Кримом поблизу Чонгара.

Колаборант і гауляйтер окупованої Херсонщини Володимир Сальдо пред'явив Києву, що удар по мосту здійснили в пам'ятний день для РФ, і пригрозив завдати ударів по мостах в Одеській області й на території Молдови.

МЗС Молдови повідомило, що посол Росії в Республіці Молдова буде терміново викликаний для надання відповідних пояснень.

"Такі заяви є абсолютно неприйнятними. Ми не потерпимо подібних висловлювань, спрямованих проти Республіки Молдова. Міністерство закордонних справ та європейської інтеграції в екстреному порядку викличе главу дипломатичної місії Російської Федерації в Республіці Молдова з вимогою надати відповідні пояснення", – йдеться в заяві відомства.

Прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку також відреагував на нещодавні заяви Володимира Сальдо, в яких пролунали прямі погрози підірвати міст, що з'єднує Румунію і Молдову.

"Такі заяви на адресу Республіки Молдова, які також зачіпають частину території Румунії, союзника НАТО, є неприйнятними. Водночас нанесення ударів по цивільній інфраструктурі є воєнним злочином", – заявив глава румунського уряду.

Міст, про який іде мова, поєднує молдовські Джурджулешти з територією Румунії.

Український омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що Угорщина готує інформаційно-психологічну операцію (ІПСО) для того, щоб звинуватити Україну в небажанні обмінюватися полоненими з РФ.

Своєю чергою він наголосив: "В України завжди є ініціативи провести обмін. Ми передаємо списки і готові провести обмін".

До речі, Суд Євросоюзу постановив, що Угорщина нехтує законами ЄС і порушує права мігрантів. Якщо вона не виправиться, то Єврокомісія може подати новий позов з вимогою застосувати штрафи щодо Будапешта.

$60 млрд і інша допомога

В підсумковому документі Конференції з відновлення України в Лондоні, яка тривала в середу й четвер, сукупно пообіцяли скерувати додаткові 60 мільярдів доларів на потреби Києва у відновленні й відбудові.

З них найбільша сума – до 50 млрд євро – кошти багаторічного фонду Європейського Союзу.

На пресконференції щодо результатів міжнародної конференції "Ukraine Recovery" прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Україна формує міжнародну коаліцію для інвестицій "Ukraine business compact".

За його словами, у коаліцію для інвестицій в Україну "Ukraine business compact" вже долучилися 400 міжнародних компаній.

А Міжнародна фінансова корпорація (IFC) на Лондонській конференції оголосила про багатомільйонне фінансування на підтримку українського приватного сектору.

Пресслужба Єврокомісії повідомила, що виділить 250 млн євро на поліпшення транскордонних зв'язків з Україною і Молдовою.

Федеральний уряд Німеччини пом'якшує правила надання експортних гарантій у торгівлі з Україною, що має сприяти економічному відновленню України.

Швейцарія надасть Україні допомогу в розмінуванні на 1,2 млн євро, а уряд Естонії надає Україні новий пакет військової допомоги.

Зокрема, Естонія планує направити ще один польовий шпиталь спільно з Ісландією. Крім того, пакет включатиме обладнання для парамедиків і саперів, а також засоби для боротьби з безпілотниками.

Євроатлантична інтеграція України

Єврокомісія констатує прогрес України у виконанні "кандидатських" рекомендацій.

Про це йдеться в усній проміжній оцінці ЄК щодо виконання Україною "кандидатських" рекомендацій, відповідний документ має у розпорядженні агентство "Інтерфакс-Україна", пише "Європейська правда".

Як вже йшлося у статті "Європейської правди", доповідь ЄК щодо України загалом позитивна і має на меті допомогти Києву впоратися з проблемами – їх декілька, але у Брюсселі не вважають їх нездоланними.

Віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євротлантичної інтеграції Ольга Стефанішина вважає позитивною оцінку Європейською комісією прогресу, якого Україна досягла у виконанні рекомендацій для руху до членства в ЄС.

Глава МЗС Дмитро Кулеба вважає, що Україна "вписується у графік" для запуску процесу переговорів про членство в ЄС до кінця року.

Міністр зауважив, що Україна зараз перебуває на шляху, аби швидко зайти у фазу переговорів щодо членства замість багаторічного процесу.

Єврокомісар з питань сусідства та розширення ЄС Олівер Варгеї після представлення проміжної оцінки Єврокомісії щодо виконання Україною, Молдовою та Грузією кандидатських критеріїв заявив, що до жовтня три держави повинні виконати всі критерії.

"Я сподіваюся, що ця усна оцінка стане позитивним стимулом для цих країн. Вони провели чимало роботи, це так. Та ще багато потрібно виконати… Із дебатів, які пройшли, було чітко видно, що країни-члени хочуть бачити виконаними усі критерії. Та я сподіваюсь, дивлячись на результати цих країн, що цього ще можна досягнути", – сказав він.

Зазначимо також, що Грузія несподівано відклала закон про "деолігархізацію" під тиском ЄС.

А тепер щодо шляху України до НАТО.

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) в четвер ухвалила резолюцію щодо політичних наслідків агресії Росії проти України, в якій підтримала вступ Києва до НАТО та українську "формулу миру".

А ще ПАРЄ виступила за повний недопуск спортсменів РФ і Білорусі до Олімпіади.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв Україні довгострокові гарантії безпеки. Водночас, він розвіяв сподівання Києва на прискорений вступ у НАТО.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запевнив, що Вільнюський саміт НАТО зробить крок до членства України, це питання вже вирішене.

Решта новин дня

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Глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель терміново покликав лідерів Сербії та Косова на переговори до Брюсселя. Президент Сербії Вучич заявив, що проведе переговори із Жозепом Боррелем, але не з прем'єром Косова Курті.

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