Польща перекидає війська на схід, Зеленський покарав посла, деталі суду над Трампом: новини дня

Скандальною новиною п’ятниці 21 липня стало звільнення президентом Зеленським посла України у Великій Британії Вадима Пристайка. Причини відставки не вказані, проте всі пам’ятають, що тиждень тому посол назвав одну заяву Зеленського "нездоровим сарказмом".

І це може створити проблему – у Британії політики та експерти називають цю відставку "втратою для України".

Ще одна важлива новина – нові загрози, викликані появою у Білорусі бойовиків "Вагнера". Нагадаємо, вони зараз проводять спільні навчання з білоруськими військовими біля кордону з Польщею. До речі, у Литві вважають, що військові навчання найманців групи Вагнер на території Білорусі біля польського кордону є показовою акцією з метою провокації.

Через цю погрозу у Польщі прийняли рішення перемістити військові формування із заходу на схід країни. А Німеччина пообіцяла захистити Польщу в разі ймовірної атаки.

Ще один тривожний сигнал – Владімір Путін раптом почав погрожувати Польщі, заявивши, що західні землі Польщі ніби то є "подарунком Сталіна", і взагалі Польща має бути вдячна СРСР за "відновлення незалежності".

У Варшаві оперативно відповіли. "Жалюгідний кремлівський зануда знову повторює брехню про Польщу і намагається фальсифікувати правду про війну проти України", – заявив уповноважений уряду Польщі з питань безпеки інформаційного простору Станіслав Жарин.

Війна з РФ

Німеччина відзвітувала про нову доставлену в Україну партію військової допомоги, серед якої 10 танків Leopard 1 A5, БМП Marder та бойові інженерні машини DACHS.

Є допомога і від Болгарії. Парламентська більшість схвалила надання Україні додаткової військової допомоги у вигляді близько 100 бронетранспортерів радянського зразка.

А в Білому домі припускають, що винищувачі F-16 можуть з'явитися в української армії ще до кінця цього року.

Готуються до війни й інші країни. Зокрема, в Естонії провели тренувальні польоти стратегічних бомбардувальників військово-повітряних сил (ВПС) США B-52H Stratofortress, які є носіями ядерної зброї.

А чеська влада оголосила, що планує придбати в Німеччини 77 основних бойових танків Leopard у сучасній версії 2A8.

Трохи про союзників РФ. Радник президента Франції Еммануель Бонн заявив, що Франції відомі факти, що можуть вказувати на певну допомогу Китаю Росії у її війні проти України.

Натомість маємо гарну новину зі Сполучених Штатів. Американські сенатори – республіканець Ліндсі Грем і демократ Річард Блюменталь –представили проєкт резолюції щодо підтримки Сенатом США якомога швидшого вступу України до НАТО.

Торгівля українським зерном

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган досі переконаний, що у можливості відновити дію Чорноморської зернової ініціативи після його переговорів із президентом РФ Владіміром Путіним.

США запевняють, що допомагатимуть Україні у вивезенні зерна попри блокування його постачання морем Росією. Але мова наразі йде лише про залізничні шляхи – попри всі заклики Володимира Зеленського.

В такому випадку значна частина українського зерна піде транзитом через Польщі, але й там не все добре. Втім, як заявляє прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, Україна "не зовсім правильно розуміє" наміри польської влади щодо ситуації з експортом української агропродукції.

Втім, існують і альтернативи. Румунський порт Констанца, який є основним альтернативним маршрутом для української агропродукції, має можливість приймати додаткові вантажі українського зерна, принаймні – до середини серпня.

Суди над Путіним та Трампом

Уряд Південно-Африканської Республіки в п’ятницю визнав, що не виконав свої міжнародні зобов'язання, відмовившись одразу видати ордер на арешт президента Росії Владіміра Путіна у разі його в'їзду в країну. Втім, нагадаємо, що Путін вже злякався летіти в Африку – зустрічі на саміті БРІКС він проведе онлайн.

Свої судові проблеми у Дональда Трампа.

Федеральна суддя Ейлін Кеннон у п’ятницю ухвалила рішення розпочати судове засідання у справі про неналежне поводження із секретними документами з боку Дональда Трампа на 20 травня 2024 року – в самий розпал президентської компанії.

А ще Трампу загрожує суд по справі штурму Капітолія 6 січня 2021 року. Проте ці звинувачення радимо почитати статтю Зупинити Трампа: що загрожує експрезиденту США за звинуваченнями про штурм Капітолія

І не лише про них. Високий суд Англії та Уельсу відмовився повертати російському олігарху арештовану супер'яхту за 43 млн євро.

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І нарешті, про природу. В італійському регіоні Венето випав велетенський град – градини досягали розміру тенісного м’яча. Внаслідок негоди травмовані понад сотня людей.