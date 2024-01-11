Білий дім за конфіскацію активів РФ, ЄС дасть снаряди до весни, коаліція дронів: новини дня

У четвер тривало балтійське турне президента України Володимира Зеленського. Звідти багато новин, про що – у сьогоднішньому дайджесті.

США нібито хочуть від Зеленського чіткого плану ведення війни, а адміністрація Байдена, як повідомили ЗМІ, підтримує конфіскацію активів РФ на користь України.

Що з мільйоном снарядів Україні від ЄС? Які проблеми виявила перевірка Пентагону в Україні щодо переданої зброї?

Про це і не тільки – у дайджесті новин "Європейської правди" за 11 січня.

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Балтійське турне Зеленського

У четвер тривало балтійське турне президента України Володимира Зеленського. Вчора він відвідав Литву, а сьогодні – Естонію та Латвію.

Зранку український президент прибув до естонської столиці Таллінна.

Президент Естонії Алар Каріс на спільній пресконференції зі своїм українським колегою оголосив про заплановані обсяги довгострокової допомоги Україні від його держави.

За його словами, Таллінн виділить Україні допомогу в розмірі 1,2 млрд євро до 2027 року.

А ще естонський президент вирішив вручити найвищу військову нагороду Естонії – Орден Орлиного хреста І ступеня з мечами – українському військовому як збірному образу захисників незалежності України.

Орден Орлиного хреста І ступеня з мечами – це найвища військова нагорода Естонії, яку нікому ще не вручали після відновлення незалежності країни у 1991 році.

Після обіду Володимир Зеленський прибув до Латвії.

На спільному брифінгу з президентом України президент Латвії Едгарс Рінкевичс оголосив про наступний пакет військової допомоги для України, до якого увійдуть в тому числі гаубиці, артилерійські боєприпаси, протитанкові і зенітні системи.

"На мою думку, настав час змінити наголоси. Ми часто говорили, що будемо підтримувати Україну настільки довго, наскільки необхідно. Але головним політичним сигналом має бути те, що ми будемо підтримувати Україну до її повної перемоги над російським імперіалізмом", – наголосив Рінкевичс.

Президент Латвії повідомив також, що Україна та Латвія у четвер підпишуть меморандум про співпрацю у військовій сфері, що буде стосуватися зокрема виробництва недорогих безпілотників, а також угоду щодо допомоги Україні на відбудову, що зосередиться на підтримці Чернігівщині.

Коаліції дронів і розмінування

Едгарс Рінкевичс сказав, що Латвія бере на себе лідерську роль у "коаліції дронів" серед країн, які надають військову підтримку Україні для відсічі російській агресії.

Рінкевичс зазначив, що Латвія "очолює "коаліцію дронів" у рамках формату "Рамштайн", та що безпілотники – одна зі сфер співпраці у рамках меморандуму про військове співробітництво, який Україна та Латвія підпишуть у рамках візиту Зеленського.

"Ми бачимо, що у нас є можливість до співпраці. Ми можемо виготовляти дешевші дрони, які дуже ефективні і дуже необхідні українським військовим, щоб досягати успіху", – сказав президент Латвії.

Крім того, сьогодні Сейм Латвії постановив націоналізувати Будинок Москви у Ризі через загрози нацбезпеці. Кошти від його продажу направлять на допомогу Україні.

А у Литві, яку вчора відвідав Зеленський, відбулась перша робоча зустріч коаліції з розмінування України.

На зустрічі були присутні представники 25 країн, з них шість долучились відеозв’язком. У зустрічі брали участь представники Міністерства оборони України та Генерального штабу українських Збройних сил.

Крім того, Туреччина, Болгарія і Румунія підписали угоду про розмінування Чорного моря.

Ці мінно-тральні сили не вважатимуться операцією НАТО, але стануть першою великою спільною дією чорноморських союзників з часу, коли президент РФ Владімір Путін віддав наказ про повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Після підписання угоди розпочнеться процес оперативного планування, спрямований на розробку детальних документів та інструкцій щодо дій групи. Цей процес може зайняти до декількох місяців.

Про план війни з РФ і конфіскацію росактивів

Ну а 14 січня в швейцарському Давосі пройде четверта зустріч радників із національної безпеки для обговорення української "формули миру".

На заході у Давосі співголовуватимуть очільник зовнішньополітичного відомства Швейцарії Ігнаціо Кассіс та голова Офісу президента Андрій Єрмак.

У Швейцарії анонсували участь понад 80 делегацій.

На четвертій зустрічі щодо "формули миру", як очікується, "мають завершитись переговори на рівні радників з питань національної безпеки та обговорити подальші кроки". Також відбудуться панельні дискусії щодо продовольчої безпеки та гуманітарних аспектів.

Раніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський може наступного тижня відвідати Швейцарію щонайменше на два дні.

Як повідомляє Bloomberg, у Давосі радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван говоритиме із українським президентом на тему план ведення війни проти РФ.

Зокрема, Сполучені Штати нібито хочуть, щоб Україна деталізувала свій план ведення війни проти РФ.

Зокрема, як розповідають джерела агентства, у США занепокоєні розбіжностями між Зеленським і головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, що нібито уповільнює зусилля з розробки нової стратегії.

Наразі українські військові розробляють плани на 2024 рік, і розглядається повний спектр варіантів, сказав один із співрозмовників.

США хочуть визначити, як найкраще спрямувати свою підтримку, щоб допомогти Україні захистити себе в наступному році, додав він.

А ще, за даними Bloomberg, адміністрація президента США підтримала конфіскацію активів РФ на користь України.

Судячи з усього, конфіскація російських активів (в основному йдеться про $300 млрд резервів Центрального банку РФ) стає головною політичною метою/надією/планом на 2024 рік у протистоянні з Росією.

Юридичні механізми, які можуть бути застосовані, є більш чи менш очевидними: на ідеї їхнього застосування ґрунтується американський законопроєкт про конфіскацію активів РФ REPO та саме їх пропонує застосувати група відомих юристів-міжнародників на чолі з Дапо Аканде та Філіпом Сендсом у поки що непублічному меморандумі.

Однак не варто вважати, що політично і бюрократично ситуація є однозначно зрозумілою і передбачуваною, попереджає директор Центру Дністрянського Іван Городиський у статті Виклики конфіскації: що допоможе Україні добитися передачі російських активів.

Мільйон снарядів з ЄС

В ЄС пообіцяли виробити мільйон снарядів для України до весни.

Перевірка Пентагону виявила проблеми з обліком 2% зброї, яку передали Україні з 2014 року, а українські слідчі отримали перші докази можливого використання Збройними силами РФ ракет, виготовлених у КНДР.

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