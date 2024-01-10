Торговий ультиматум Польщі, Орбан не блокує 50 млрд Україні, Фіцо захищає дії РФ: новини дня

Сьогодні – про реакцію Заходу на запуски Росією північнокорейських балістичних ракет по Україні і результати засідання Ради Україна-НАТО.

Зеленський поїхав у турне Балтійськими країнами і заявляє про відсутність тиску партнерів з приводу припинення захисту України і замороження конфлікту.

Прем’єр-міністр Словаччини прямо заявив, що хоче нормалізації стосунків з державою-агресором, а глава Міноборони Італії побачив "важливі сигнали" від РФ і України щодо мирних переговорів.

Про це і не тільки – у дайджесті новин "Європейської правди" за 10 січня.

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Зброї на "мільярди євро"

У Білому домі заявили, що під час нещодавніх атак проти України Росія знову запустила кілька балістичних ракет, отриманих з Північної Кореї.

Координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі зазначив, що держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен приєднався до спільної заяви міністрів закордонних справ 47-ми країн, яка засуджує закупівлю Росією північнокорейських балістичних ракет, а також використання цього озброєння проти України.

Міністри закликали КНДР і Росію дотримуватися відповідних резолюцій Радбезу ООН і негайно припинити всі дії, які їх порушують.

Речник МЗС Німеччини Себастьян Фішер заявив, що використання північнокорейських ракет Росією у війні проти України ще більше погіршує безпекову ситуацію в Європі.

Він також акцентував на тому, що член РБ ООН Росія порушує резолюції, за які сама голосувала свого часу.

А от Словаччина не засудила постачання РФ ракет із Північної Кореї, бо "не має доказів".

У середу відбулося засідання Ради Україна-НАТО, присвячене останнім російським масованим обстрілам українських міст.

Під час засідання члени Альянсу "рішуче засудили" ескалацію російських повітряних ударів по Україні, а також використання РФ балістичних ракет із Північної Кореї і безпілотників з Ірану, йдеться в пресрелізі.

Там також згадується про допомогу у зміцненні протиповітряної оборони, яку союзники вже оголосили на 2024 рік – від спільної закупівлі зенітних ракет для систем Patriot до систем Skynex від Німеччини і зенітних ракет від Великої Британії.

"Сьогодні члени Альянсу чітко заявили, що вони продовжать надавати Україні значну військову, економічну і гуманітарну допомогу, а багато членів Альянсу окреслили плани щодо надання додаткових можливостей на мільярди євро у 2024 році", – повідомили в НАТО.

А у Бундестазі кажуть, що німецька компанія будує центр з ремонту бронетехніки в Україні.

Для України це означає "величезне" підвищення ефективності, оскільки в майбутньому відпаде необхідність у дорогому й тривалому транспортуванні за кордон, а Збройні сили зможуть навчати своїх механіків безпосередньо на місці.

Балтійське турне Зеленського

Тим часом президент України Володимир Зеленський відправився в неанонсоване турне країнами Балтії. І почав його з Литви.

"На порядку денному – безпека, інтеграція до ЄС і НАТО, співпраця у сфері радіоелектронної боротьби та безпілотників, подальша координація європейської підтримки. Але в першу чергу – наша вдячність", – оголосив Зеленський перед зустріччю з представниками литовської верхівки.

Він додав, що з Вільнюса вирушить до Таллінна та Риги.

На спільній пресконференції президент Литви Гітанас Науседа анонсував нові партії допомоги для України, які включатимуть боєприпаси, генератори і бронетранспортери M577.

Крім того, "Укроборонпром" домовився про партнерство з оборонними компаніями Литви, які спеціалізуються на створенні тепловізійних прицілів, сучасних систем дистанційного ініціювання підриву, засобів радіоелектронної боротьби, зв’язку тощо.

А Володимир Зеленський на спільній пресконференції, серед іншого, заявив про відсутність тиску партнерів з приводу припинення захисту України і замороження конфлікту.

Український президент зазначив, однак, що є різні голоси, які звучать у медіа, але "я думаю, що партнери поки що не готові давати нам відповідні сигнали".

Зеленський також звернув увагу на те, що Владімір Путін не збирається зупинятися і хоче повністю окупувати Україну.

"І іноді невпевненість партнерів у допомозі додає хоробрості і сил РФ. Тому затягувати з цим точно не потрібно", – заявив президент України.

Щодо переговорів з РФ

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо розкритикував стратегію Заходу щодо війни Росії проти України і прямо заявив, що хоче нормалізації стосунків з державою-агресором.

А міністр оборони Італії Гвідо Крозетто вважає, що настав час для дипломатії прокласти шлях до миру між Росією і Україною і додав, що побачив сигнали від обох сторін у цьому контексті.

Гвідо Крозетто пояснив, що Росія поступово демонструє готовність вести переговори і захищати свою економіку, в той час як позиція України, на його думку, виглядає менш безкомпромісною, ніж раніше.

"В Україні внутрішній фронт, схоже, вже не такий єдиний, як раніше, у підтримці політики президента Зеленського, що підкреслює деякі розбіжності в політичному дискурсі", – підкреслив італійський міністр.

Крозетто, рішучий прихильник Києва та високопоставлений член партії прем’єрки Джорджії Мелоні "Брати Італії", вкотре наголосив, що будь-які мирні переговори мають чітко визнати агресію Росії проти України в лютому 2022 року.

Сьогодні парламент Італії проголосував за продовження військової підтримки України.

Італія нещодавно дала зелене світло на відправку восьмого траншу обладнання, матеріалів і систем до Києва.

Також сьогодні колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон спростував твердження російських пропагандистів, які поклали на нього відповідальність за нібито зрив мирної угоди між Києвом та Москвою у 2022 році.

Перший крок для схвалення 50 млрд євро

Постійні представники держав-членів Європейського Союзу на зустрічі в Брюсселі 10 січня досягли часткової угоди щодо рішення, яке має розблокувати виділення Україні 50 мільярдів євро протягом наступних чотирьох років.

Для остаточного розблокування 50 мільярдів євро для України потрібне також позитивне рішення Європейської ради – саміту лідерів ЄС включно з угорським прем’єр-міністром Віктором Орбаном – 1 лютого.

Угорщина заявляє, що може зняти своє вето на пакет допомоги від ЄС Україні в розмірі 50 млрд євро за умови, що фінансування буде переглядатися щороку.

Різне щодо України

В уряді Польщі проти продовження режиму торгових преференцій ЄС для України. Міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський написав у листі до єврокомісара з питань торгівлі, що він "принципово проти" продовження безмитної торгівлі з Україною.

Про те, чому блокування кордону і ембарго на українську продукцію не врятують польських фермерів – у колонці експерта у сфері україно-польської торгівлі Юлія Зорі Ілюзія захисту Польщі: чому заборона імпорту з України не вирішить проблеми фермерів.

До речі, скандального антиукраїнського депутата Польщі хочуть позбавити імунітету.

У Придністров'ї заявили про "інцидент з вогнепальною зброєю" на кордоні з Україною. Держприкордонслужба спростувала цю інформацію.

Рада у першому читанні схвалила закон про лобізм, ухвалення якого від Києва чекає ЄС, а депутат Олексій Гончаренко став президентом Комітету з міграції та біженців ПАРЄ.

Україна ще на рік продовжила тимчасовий безвіз для британців.

Страйки у Європі

Європу охоплюють страйки і протести.

У Словенії судді розпочали двотижневий страйк через низьку зарплату, а у Німеччині триденний страйк розпочали машиністи.

Поліцейські в Парижі вимагали поліпшення умов праці під час Олімпіади.

У кількох румунських містах, в тому числі у Бухаресті, перевізники та фермери організували протестні акції на дорогах, висловлюючи невдоволення останніми законодавчими змінами.

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