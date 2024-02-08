Голосування в США за допомогу Україні, нова блокада кордону, Іл-76 збив Patriot: новини дня

Четвер, з огляду на новини, видається не дуже позитивним, але й не трагічним.

У США відбулося мікрозрушення у питанні схвалення допомоги Україні, але попереду ще великий і непередбачуваний шлях.

Бельгійський генерал у відставці б’є на сполох щодо стану оборонної промисловості Європи, а посол Британії в НАТО радить Україні не завищувати очікування від майбутнього саміту Альянсу.

Польські фермери готуються до блокади українського кордону, акції протесту організують і їхні угорські колеги.

Європарламент стурбований спробами Росії підірвати європейську демократію.

Та всі важливі і цікаві новини четверга, 8 лютого, – у дайджесті новин "Європейської правди".

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Крок США до схвалення допомоги Україні

Сенат США зробив крок до ухвалення пакета з допомогою Україні, Ізраїлю і Тайваню.

За розгляд за скороченою процедурою документа проголосували необхідні 60 сенаторів.

Після процедурного голосування законопроєкт ще має бути схвалений по суті також голосами мінімум 60 членів Сенату США після дебатів, які триватимуть не більше 50 годин.

Імовірно, це голосування станеться вже наприкінці лютого, позаяк сенатори з наступного тижня йдуть на двотижневу перерву.

Законопроєкт передбачає 61 мільярд доларів для України на підтримку її зусиль з протистояння агресії РФ, 14 мільярдів доларів для Ізраїлю у його війні проти ХАМАС і ще 4,83 мільярда доларів для підтримки партнерів в Індо-Тихоокеанському регіоні, зокрема Тайваню, і стримування агресії з боку Китаю.

І навіть якщо знайдуться голоси у Сенаті на його схвалення, чи підтримають його у Палаті представників?

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що очікує надходження від Сенату окремого законопроєкту про міжнародну допомогу без суперечливих міграційних заходів.

Він запропонував дочекатися, що зробить Сенат, а також пообіцяв розібратися із законопроєктом, як тільки він потрапить до Палати представників.

"Я дуже чітко дав зрозуміти, що ви повинні вирішувати ці питання по суті, а Ізраїль відчайдушно потребує допомоги, і всі це знають", – додав Джонсон.

Окреме голосування щодо військової допомоги Києву може наразити Джонсона на критику з боку радикальних законодавців з його Республіканської партії, які виступають проти подальшої допомоги Україні.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц на шляху до Вашингтона. Перед візитом він написав статтю для американського видання The Wall Street Journal під заголовком "Перемога Росії в Україні поставить під загрозу всіх нас".

У матеріалі Шольц вказав, що підтримка України від США – важлива і для Європи.

"Не сумнівайтеся: перемога Росії в Україні буде не лише кінцем України як вільної, демократичної і незалежної держави, але й кардинально змінить обличчя Європи", – заявив Шольц.

Він додав, що потенційна перемога РФ "завдасть серйозного удару по ліберальному світовому порядку".

Шольц сказав, що "чим швидше пан Путін зрозуміє, що ми втягнуті в це надовго, тим швидше закінчиться війна в Україні".

Допомога з Європи, НАТО

Генерал збройних сил Бельгії у відставці Марк Тайс розкритикував стан оборонного виробництва в Європі, стверджуючи, що для нарощування потужностей для потреб європейських країн та допомоги Україні знадобляться роки.

Ексгенерал Бельгії, який раніше був заступником міністра оборони, стверджує, що плачевний стан оборонного виробництва в Європі – "це не жарт, ми по вуха в лайні".

"Особливо в Бельгії, але ми не єдині", – додав він.

За його словами, промислова структура Європи недостатньо сильна, щоб підтримати Україну.

Тим часом, представники України та Данії 8 лютого провели перший раунд переговорів про укладання двосторонньої угоди про безпекові зобов'язання в межах рамкової декларації "Групи семи".

Сторони обговорили "основні елементи майбутніх двосторонніх безпекових зобов'язань та узгодили графік подальших переговорів".

Як відомо, Київ наближається до укладання угод про "гарантії безпеки" з Німеччиною та Францією, а з Великою Британією вже підписав її у січні 2024 року.

14 лютого, у штаб-квартирі НАТО запланована 19-та зустріч Контактної групи з питань оборони України – формату "Рамштайн".

А на 15 лютого заплановане засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів оборони.

9-11 липня цього року в столиці США проходитиме саміт НАТО. Посол Британії в Альянсі Девід Кворрі попередив, що Україні слід знизити очікування від цього саміту щодо членства в НАТО.

Масштабна блокада

Польські фермери планують заблокувати для українських вантажівок п’ять КПП на кордоні.

За попередньою інформацією Держприкордонслужби України, 9 лютого о 10:00 розпочнеться страйк польських фермерів на ділянках, що межують з українськими пунктами пропуску "Ягодин", "Рава-Руська" та "Шегині".

Ускладнення руху для вантажівок через пункти пропуску з Польщею "Устилуг" та "Угринів" можливе з 12 лютого. Пропуск транспорту здійснюватиметься по три вантажівки на годину.

Також угорські прикордонники попереджають про акції протесту фермерів 9 лютого на автошляху до пункту пропуску "Захонь", що навпроти українського "Чоп (Тиса)".

Попередньо, учасники акції не блокуватимуть пропуск автотранспорту.

Формально причиною для блокування стало рішення Єврокомісії про продовження ще на рік повного відкриття ринку ЄС для української продукції, в тому числі аграрної.

Також фермери в різних куточках Європи протестують проти високих витрат, бюрократії та конкуренції з боку країн, що не входять до ЄС.

У вівторок президентка Єврокомісії оголосила, що відкличе суперечливий законопроєкт, який мав на меті скоротити використання хімічних пестицидів у сільському господарстві.

Фермери в Іспанії б'ють на сполох через загрозу зникнення рису для паельї через заборону пестицидів.

За словами фермерів, пестицид використовувався протягом 40 років для боротьби з грибком, що вражає рис "Бомба" в іспанських водно-болотних угіддях.

Наразі в Іспанії тривають акції протесту фермерів по всій території країни, щоб привернути увагу до своїх проблем.

А от Британія продовжить безмитну торгівлю з Україною до 2029 року.

Британія скасувала тарифи на всю свою торгівлю з Україною після початку повномасштабного вторгнення РФ.

"Ця угода забезпечує вкрай необхідну довгострокову економічну підтримку Україні, її бізнесу та народу, що має вирішальне значення для її відновлення", – сказав молодший міністр торгівлі Грег Хендс, додавши, що підтримка Британії триватиме "стільки, скільки буде потрібно".

Росія і її вплив

Європарламент стурбований спробами Росії підірвати європейську демократію.

Депутати Європарламенту у четвер ухвалили резолюцію, у якій засудили невпинні зусилля Росії з підриву європейської демократії та висловили серйозне занепокоєння з цього приводу.

У зв'язку з тим, що Кремль намагається посіяти розбіжності між європейськими громадянами, в тексті підкреслено, що Москва вербує деяких депутатів Європарламенту як "агентів впливу" і створила залежні відносини з деякими європейськими політичними партіями, в тому числі за допомогою фінансування.

Кремль, вочевидь, вербує не тільки політиків Євросоюзу. Як от, наприклад, і впливових громадян Молдови.

Інтерпол попросив Москву підтвердити місцеперебування олігарха-втікача Ілана Шора на території Росії і вжити заходів для його затримання та екстрадиції в Молдову.

Ілана Шора у Молдові засудили до 15 років в'язниці і конфіскації майна на 5 млрд леїв (понад $250 млн) у справі про "крадіжку мільярда" з банків країни.

Шор останніми роками переховувався від молдовського правосуддя в Ізраїлі. Однак після нападу ХАМАС він залишив країну.

Донедавна у Молдові функціонував та організовував антиурядові протести політичний проєкт Шора – популістська партія "Шор", доки КС Молдови не оголосив її незаконною через фінансування з Росії.

Партія спробувала відновити діяльність під назвою "Шанс", її кандидати мали масово балотуватися на місцевих виборах у Молдові. Проте за два дні до голосування їх зняли з перегонів на підставі звіту Служби інформації та безпеки Молдови.

Уряд Фінляндії ухвалив рішення про те, що пункти перетину сухопутного кордону між Фінляндією і Росією залишаться закритими до 14 квітня 2024 року.

У МВС країни пояснили, що в ситуації, що склалася, подальше закриття кордону необхідне і пропорційне.

Американське видання The New York Times із посиланням на "американських посадовців" написало, що російський Іл-76 під Бєлгородом збили ракетою Patriot.

Міноборони Росії тоді заявило, що літак віз до Бєлгорода українських військовослужбовців для обміну й вони нібито загинули.

Російське державне інформаційне агентство "РИА Новости" повідомило, що візит Путіна в Туреччину відкладено.

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