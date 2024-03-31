Сотні БТР з Франції, Вірменія очікує нову війну, шпигун РФ в Австрії: все за вихідні

Міністр оборони Франції оголосив про новий пакет допомоги Україні, а його естонський колега повідомив про брак коштів на чеську ініціативу щодо снарядів для ЗСУ.

У Німеччині пройшли традиційні великодні марші за мир, а канцлер країни Шольц закликав до подальшої підтримки України.

Болгарія та Румунія частково приєднуються до Шенгенської зони, а прем'єр Вірменії заявив, що Азербайджан намагається знайти привід для початку нової війни.

Про все важливе і цікаве за вихідні, 30 та 31 березня, – в дайджесті "Європейської правди".

Підписуйтеся і на наш Telegram-канал – так зручніше отримувати дайджести та іншу важливу і цікаву інформацію.

Сотні БТР і ракети ППО

Франція планує передати Україні сотні одиниць старих, але "все ще функціональних" бронемашин VAB, а також ракети для систем протиповітряної оборони SAMP/T в межах нового пакета допомоги.

Також Франція "у дуже стислі терміни розробляє дистанційно керовані боєприпаси, щоб поставити їх українцям уже цього літа", додав Лекорню.

А міністр оборони Естонії Ханно Певкур приніс не дуже хороші новини щодо чеської ініціативи закупити сотні тисяч снарядів для України поза межами Євросоюзу.

За його словами, грошей, як і раніше, на ініціативу Чехії досі не вистачає.

Ханно Певкур каже, що суми, яких бракує, намагаються знайти насамперед у країнах Північної та Центральної Європи. Францію, яка заявила, що готова зробити більший внесок, слід ще обговорити окремо.

Крім того, нині важко прогнозувати, коли снаряди можуть потрапити на фронт. Частина, можливо, потрапить уже через кілька місяців, частина – лише до кінця року.

Раніше італійське видання Corriere della Sera повідомляло, що перші партії боєприпасів в рамках чеської ініціативи можуть надійти вже у квітні.

Тим часом, виробник Taurus критикує німецький уряд за повільне укладання оборонних контрактів.

Збройова компанія MBDA, виробник ракет Taurus, наполягає на прискоренні прийняття німецьким урядом рішень щодо замовлень для промисловості.

"Збройова промисловість потребує базового завантаження виробництва", – сказав керівник німецької дочірньої компанії Томас Готтшильд.

Марші в Німеччині і заклики Шольца

30 березня по всій Німеччині проходили традиційні великодні марші.

Основні вимоги тих, хто виходить на вулиці, – якнайшвидший початок переговорів у війні Росії проти України та Ізраїлю проти ХАМАС у секторі Газа, ядерне роззброєння і скорочення витрат на оборону. У деяких містах до мітингів приєдналися пропалестинські демонстранти.

За даними поліції, близько 300 осіб зібралися на акцію в Кельні, ще 200 – у Дуйсбурзі. У Берліні в марші взяли участь 3500 осіб.

У зверненні з нагоди Великодня канцлер Німеччини Олаф Шольц нагадав про необхідність справедливого миру і закликав до подальшої підтримки України.

"Мир без свободи означає гноблення. Не буває миру без справедливості. Ось чому ми підтримуємо Україну в її боротьбі за справедливий мир – так довго, як це буде необхідно", – заявив Шольц.

На великодніх богослужіннях християни всього світу моляться за більш мирний світ, сказав канцлер.

"Ми всі прагнемо більш мирного світу. Люди на Близькому Сході та в Україні також бажають миру", – зазначив він.

Папа Римський у великодній промові закликав до обміну полоненими між Росією та Україною, а низка послів вшанували загиблих у Бучі в другу річницю звільнення міста.

Нагадаємо, очільник Християнсько-демократичного союзу, найбільшої опозиційної партії в Німеччині, Фрідріх Мерц вважає, що загроза ймовірної поразки України в повномасштабній війні з Росією зросла.

Раніше міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що ситуація на полі бою в Україні загостриться, оскільки "жорстокість Путіна більше не має меж".

Заручники та вибухівка

У Нідерландах невідомий утримував заручників у кафе міста Еде. Згодом заручників звільнили, а нападника затримали.

У Греції заарештували члена банди, яка заробила $21 млрд на контрабанді паливних продуктів.

В Австрії знайшли вибуховий пристрій на зборах свідків Єгови, а ще затримали ексрозвідника за підозрою в шпигунстві на користь РФ.

Під час поліцейської операції на півночі Німеччини загинув чоловік.

Решта новин

Прем'єр Вірменії заявив, що Азербайджан намагається знайти привід для початку нової війни. В Баку кажуть про скупчення вірменських військ на кордоні, Єреван спростовує.

Болгарія та Румунія частково приєднуються до Шенгенської зони. В Болгарії з цієї нагоди влаштували церемонію.

У Польщі зафіксували рекордно високу для березня температуру, а для країн Балтії останній день березня виявився найтеплішим в історії.

Президент Вучич висунув у прем’єри Сербії міністра оборони Вучевича.

Ексглава контррозвідки Німеччини судитиметься зі своїм колишнім відомством.

У Туреччині проходили місцеві вибори. Біля однієї з сільських виборчих дільниць сталася смертельна стрілянина.