Вибори у США, Росія не визнає перемогу Санду, G7 шукає відповідь на війська КНДР: новини дня

Увесь світ "затамував подих" в очікуванні результатів виборів у США. У дайдежсті – про все, що відомо станом на цю хвилину. Але й не тільки про вибори у Сполучених Штатах.

Про все важливе і цікаве за вівторок, 5 листопада, – в дайджесті "Європейської правди".

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В США стартували вибори

У США почались вибори. І вже навіть відомі результати з першої дільниці – крихітного поселення Діксвілл-Нотч у Нью-Гемпширі.

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Поселення, розташоване вздовж американсько-канадського кордону на північній околиці Нью-Гемпширу, відкрило і закрило свою виборчу дільницю одразу після опівночі за традицією, яка бере свій початок з 1960 року.

У голосуванні взяли участь четверо республіканців і двоє незадекларованих виборців. Віцепрезидентка Камала Гарріс і колишній президент Дональд Трамп набрали по три голоси.

Станом на 18:00 за Києвом у США відкрили дільниці майже усі штати. Час початку їхньої роботи відрізняється через різницю часових поясів.

Останнім дільниці відкрив острівний штат Гаваї – опівдні за Вашингтоном, тобто 19:00 за Києвом.

Голосування у цих найзахідніших штатах завершиться вже вранці за київським часом, тоді як дільниці на східному узбережжі закриються о 1-2 годині ночі за Києвом.

Ще декілька днів назад поштою проголосувала кандидатка у президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс, а сьогодні, у день виборів, – кандидат в президенти від республіканців Дональд Трамп, а також його напарник, кандидат у віцепрезиденти від Республіканської партії – Джей Ді Венс.

Загрози від Трампа

Міністр закордонних справ Норвегії Еспер Барт Ейде припускає, що Дональд Трамп у середу, 6 листопада, оголосить себе переможцем президентських виборів у США незалежно від результатів на той час.

Очільник норвезького МЗС водночас зазначив, що вважає "потенційно вкрай небезпечним" обговорювати, хто насправді переміг на виборах у США.

Він пояснює, що США – надзвичайно поляризоване суспільство.

"Люди перейшли від медіа, контрольованих редакторами, до медіа, контрольованих алгоритмами, а це означає, що чим більше ви клікаєте, тим більше отримуєте підтвердження власних поглядів. І тим більш поляризованими ви стаєте", – пояснив Ейде.

Також читайте статтю "Європейської правди" про те, як вибори у США можуть привести країну в епоху політичного насильства.

Британський союзник Трампа порадив йому визнати вибори у разі програшу і пограти в гольф.

"Весь сенс голосування в тому, що нам не потрібно воювати. Це те, заради чого ми воювали у двох світових війнах. Ми вирішуємо наші розбіжності за допомогою виборчих урн", – сказав євроскептик Найджел Фарадж.

Трамп каже, що визнає поразку, "якщо це будуть чесні вибори".

Ніч виборів з республіканцем проведе і американський мільярдер Ілон Маск, пише The New York Times.

Зауважимо, цьогоріч Маск став ключовим прихильником виборчої кампанії Трампа, і в разі його перемоги він може отримати роль в адміністрації.

Мільярдер, який є найбагатшою людиною світу та володіє зокрема соцмережею X (Twitter), в останні тижні перед виборами організував щоденну "лотерею" на 1 мільйон доларів у "хиткому" штаті Пенсильванія.

Вплив РФ і інших країн на вибори в США

Американські спецслужби попередили про загрози від російської дезінформації у день голосування, а також після виборів у "хитких" штатах, яка створює ризик насильства.

Організація Foundation to Battle Injustice (R-FBI), яку пов’язували з "фабрикою тролів" Євгенія Пригожина, поширила відео з дезінформацією про фальсифікацію президентських виборів в Аризоні, одному з ключових штатів.

Постановочне відео поширила у соцмережі X (Twitter) очільниця R-FBI Міра Терада (справжнє ім’я Оксана Вовк), яка також називала себе "співголовою Асоціації журналістів BRICS" (нині її акаунт недоступний).

На відео, яке до видалення набрало щонайменше 236 тисяч переглядів, росіянка проводить інтерв'ю з нібито "колишнім помічником" державного секретаря Аризони Адріаном Фонтесом, що заявляє про фальсифікації на виборах.

Сам чоловік уже спростував, що давав інтерв’ю Тераді.

Крім того, у Джорджії переривали голосування на дільницях через заяви про "мінування" з Росії.

А у ключовому штаті Пенсильванія оскаржили понад 4 тисячі голосів виборців з-за кордону.

За словами посадовців штату, масові оскарження зосередилися на двох групах виборців – тих, хто надіслав голос поштою, не змінивши реєстрацію виборця, та виборцях за кордоном, які не є військовослужбовцями. Крайнім терміном для оскарження видачі поштових бюлетенів була п’ятниця.

Тепер бюлетені виборців, чиї заявки на поштовий бюлетень оскаржили, не можуть бути пораховані у результат голосування до того, як представники окружних виборчих комісій проведуть слухання щодо претензій. Вони мають відбутися не пізніше п’ятниці 8 листопада.

Оскільки Пенсильванія є ключовим штатом, ці 4300 бюлетенів можуть навіть стати вирішальними у тому, хто з двох кандидатів здобуде тут перемогу і отримає 19 голосів виборників.

Європа готується до результатів виборів

На тлі тривоги через вибори у США на Заході застерігають від "Мюнхенської угоди" для України.

Понад сотня чинних і колишніх високопосадовців західних країн написали відкритого листа, у якому закликали країни Європи підготуватися до будь-яких результатів виборів президента у США і не допустити угоди з Росією.

Вони вважають, що курс адміністрації Трампа або адміністрації Гарріс може призвести до фальшивого "миру", досягнутого через європейську мовчазну згоду на розчленування суверенної держави.

Підписанти цього звернення переконані, що можливий третій курс, який може призвести до виживання України як суверенної держави і поразки Росії.

У Європейському Союзі залежно від результатів виборів у США визначать подальшу позицію стосовно допомоги Україні, але загальна лінія стосовно її підтримки буде незмінною.

За словами співрозмовника журналістів, Європейський Союз "затамував подих" і чекає результатів виборів у США, після чого його позиція щодо подальшої допомоги Україні стане зрозумілою.

Посадовець зазначив, що навіть у разі відмови Вашингтона від підтримки Києва це не обов'язково означатиме, що Європа піде тим самим шляхом; навпаки, вона може вирішити збільшити свою допомогу.

Після розмови у Римі прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні та генсек НАТО Марк Рютте заявили, що їхньою спільною метою є справедливий мир для України.

Президент Фінляндії Александр Стубб вірить, що країна зможе підтримувати гарні відносини із США незалежно від того, хто переможе на виборах.

G7 шукає відповідь на війська КНДР

Тим часом, G7 та союзники працюють над скоординованою відповіддю на використання військ КНДР Росією.

Про це міністри закордонних справ країн "Групи семи" (G7) та трьох ключових країн-союзниць зазначили у заяві, яку схвалили у вівторок.

"Пряма підтримка КНДР агресивної війни Росії проти України, окрім демонстрації відчайдушних зусиль Росії компенсувати свої втрати, означатиме небезпечне розширення конфлікту, що матиме серйозні наслідки для миру і безпеки в Європі та Індо-Тихоокеанському регіоні", – сказано у заяві.

Слід додати, що Швеція анонсувала допомогу Україні у сфері цивільного захисту на $9,3 млн.

Напруга з Польщею

Міністр закордонних справ Польща Радослав Сікорський закликав український уряд розблокувати ексгумацію жертв Волинської трагедії.

Він пояснив, що заборона польської сторони на ексгумацію жертв Волинської трагедії є "болючим питанням у наших двосторонніх відносинах".

"Ми вважаємо, що ексгумація, християнське поховання є частиною європейського культурного коду", – підкреслив глава МЗС Польщі.

Також Радослав Сікорський заявив, що Україна обіцяла прогрес у питанні ексгумації жертв Волинської трагедії до листопада, проте цього не сталося.

"Маю сказати, що я розчарований… (Час, – Ред.) минув – прогресу немає", – зауважив Сікорський.

А польський віцепрем'єр Кшиштоф Гавковський, представник партії "Нова лівиця", пішов ще далі і звинуватив президента України Володимира Зеленського у намаганні втягнути Польщу у війну з Росією та розкритикував за "прискіпування" до Варшави.

Гавковський висловив переконання, що українська влада, зокрема, президент Зеленський, несправедливо поводиться щодо Польщі.

Поляки готуються з 15 листопада знову розпочати блокаду кордону з Україною.

На тему Польщі слід додати, що до Українського легіону надійшло понад 500 заявок, зокрема з Британії та США. Навчання планують розпочати до кінця року.

А ще у Польщі судитимуть білоруса й поляка, звинувачених у шпигунстві.

Росія не визнає перемогу Санду

Кремль відмовився визнати Маю Санду президенткою Молдови.

"Що стосується пані Санду, ви знаєте, що вона не є, наскільки ми розуміємо, президентом своєї країни, тому що в самій країні теж більшість населення голосували не за неї. І йдеться про вельми і вельми розколоте суспільство",– сказав речник господаря Кремля Дмитрій Пєсков.

Проросійські соціалісти оскаржать результати виборів президента Молдови.

Мая Санду, яка перемогла в другому турі президентських виборів у Молдові, звернулась до громадян та закликала до єдності.

"Я почула голоси кожного з вас і те, що ви хочете виправити. Ваша непохитність і ваш приклад любові до країни, продемонстрований вашою явкою (на виборах. – Ред.) і вашим сильним голосом, є жестами, які зобов'язують мене діяти без зволікань", – сказала вона.

Тим часом, у Молдові оприлюднили рішення про єврореферендум, тепер у конституцію внесуть зміни.

Нагадаємо, референдум щодо євроінтеграції пройшов в день першого туру виборів президента Молдови.

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