Трамп легалізував корупцію, міністр США їде в Україну, Фіцо погрожує Києву: новини дня

Команда Трампа у Європі. Сьогодні віцепрезидент США виступив на саміті щодо штучного інтелекту у Парижі, зустрівся з президенткою Єврокомісії.

Завтра новий очільник Пентагону візьме участь у засіданні у форматі "Раштайн", а у п’ятницю команда прибуде до Мюнхена на безпекову конференцію. Серед головних тем їхніх переговорів і зустрічей – війна в Україні. Більше деталей – далі у дайджесті.

До речі, один із посланників Дональда Трампа відвідав і Москву. Тим часом міністр фінансів США направляється в Україну. Ймовірно, говорити про ресурси в обмін на допомогу. І це не єдиний візит до Києва представників команди Трампа найближчим часом.

Більше важливого і цікавого за вівторок, 11 лютого, – в дайджесті "Європейської правди".

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Команда Трампа у Європі

Спеціальний представник Трампа щодо питань України та Росії Кіт Келлог повідомив, що поставки, раніше схвалені колишнім президентом США Джо Байденом, все ще надходять в Україну.

Рішень про військову допомогу Україні новий президент США, з огляду на публікації у ЗМІ, ще не ухвалював.

Очікується, що завтра, 12 лютого, на засіданні Контактної групи з оборони України, відомої як формат "Рамштайн", новий глава Пентагону Піт Гегсет також не оголошуватиме про нові поставки зброї для українських воїнів.

Натомість новий глава Пентагону на першій з європейцями зустрічі у "Рамштайні" говоритиме про гроші на оборону. Він каже, що вестиме "прямі розмови зі своїми друзями" щодо "можливостей, лідерства та розподілу тягаря".

А ще у Трампа нібито хочуть спонукати Європу більше купувати американської зброї для України.

За інформацією співрозмовників Reuters, американські посадовці, включно із Кітом Келлогом, обговорять можливі закупівлі зброї з європейськими союзниками на цьому тижні під час Мюнхенської конференції з безпеки.

Джерела стверджують – це одна з кількох ідей, які обговорює адміністрація, щоб потенційно продовжити постачання американської зброї Києву без значних витрат американського капіталу.

"Існує багато варіантів. Зараз все в грі", – сказав Келлог агентству Reuters.

Елементи "мирного плану" посланник нібито має представити на Мюнхенській безпековій конференції – хоча раніше казав, що не робитиме цього.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що питання обміну територій може бути однією з тем імовірних "мирних переговорів" з Росією. Як відомо, вже понад пів року Україна утримує частину території в Курській області Росії.

Також в інтерв’ю The Guardian він підкреслив, що гарантії безпеки без Америки не є реальними гарантіями безпеки.

Глава Пентагону Піт Гегсет підтвердив, що США не відправлятимуть війська в Україну.

"Близько 70% інформації у відкритому доступі щодо нібито фрагментів або намірів плану з обох сторін є безпідставною", вважає очільник Міністерства закордонних справ Литви Кястутіс Будріс.

"Відбувається тестування, [...] спроби перевірити ту чи іншу ідею і так далі", – сказав він.

До речі, за словами державного секретаря США Марко Рубіо, головною темою Мюнхенської конференції, яка проходитиме з 14 по 16 лютого, буде війна в Україні.

Ресурси в обмін на допомогу?

Ще один варіант продовження постачання американської зброї Києву без значних витрат американського капіталу, про який думають у Білому домі, – допомога в обмін на ресурси.

Президент Дональд Трамп заявив, що Україна "у принципі погодилася" надати США доступ до видобутку цінних мінералів на своїй території в обмін на допомогу.

"Я сказав їм, що хочу еквівалент десь 500 мільярда доларів у вигляді рідкоземельних мінералів, і вони в принципі погодилися на це… У них надзвичайно цінна земля з точки зору рідкоземельних мінералів, нафти й газу, іншого. Я хочу якихось гарантій під наші гроші, тому що ми витрачаємо на Україну сотні мільярдів доларів", – заявив він у коментарі Fox News.

Він продовжив, що розраховує на таку домовленість незалежно від того, як будуть далі розвиватися події з війною і можливими перемовинами.

"Вони можуть домовитись, можуть не домовитись. Вони колись можуть стати російськими, а можуть і не стати російськими. Але ми будемо мати всі ці кошти в Україні і, так би мовити, я хочу їх назад", – сказав Дональд Трамп, додавши, що вважає "дурістю" продовжувати допомагати Україні безоплатно.

Також президент США сьогодні повідомив про те, що міністр фінансів Скотт Бессент відвідає Україну.

За даними агентства Bloomberg, Бессент може приїхати в Україну для попередніх переговорів про "угоду", в межах якої Штати отримають доступ до рідкісноземельних ресурсів Києва в обмін на військову допомогу

Напередодні заступник глави МЗС Росії Сергєй Рябков заявив, що між РФ та США є контакти по лінії зовнішньополітичних відомств.

Сьогодні в Міністерстві закордонних справ РФ повідомили, що Рябков провів заплановану зустріч із послом США Лінн Трейсі.

Пізніше стало відомо, що посланник президента США Стівен Віткофф сьогодні відвідав Москву, аби забрати американця Марка Фогеля – вчителя, який провів понад три роки за ґратами за звинуваченням у зберіганні наркотиків.

За даними The New York Times, Віткофф, призначений президентом США Дональдом Трампом посланником з питань Близького Сходу, також отримав доручення допомагати встановленню "миру" між Україною та Росією.

Тим часом розвідка Данії попереджає, що Росія може бути готовою до великої війни з Європою за п’ять років.

Трамп ввів мита на сталь й алюміній

Американський президент Дональд Трамп підписав 10 лютого указ про введення 25-відсоткових тарифів на імпорт сталі та алюмінію.

У Білому домі пояснили, що дії Трампа спрямовані на сприяння збільшенню внутрішнього виробництва металургії, а також збільшення зайнятості.

При цьому особливий акцент в адміністрації роблять на обмеженнях можливостей Китаю на американському ринку, хоча США отримують більшу частину цих металів з інших країн.

Трамп також заявив, що "відверто кажучи, тарифи можуть бути вищими" і підкреслив, що не буде "жодних винятків", у тому числі і для Великої Британії.

У своїй заяві, опублікованій у вівторок, 11 лютого, Гарет Стейс, директор UK Steel, торгової асоціації британської сталеливарної промисловості, сказав, що Трамп "вдарив кувалдою по вільній торгівлі з величезними наслідками для сталеливарного сектора у Великій Британії і в усьому світі".

Під ці американські мита із 12 березня потрапить і українська сталь, у Києві шукають рішення.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що необґрунтовані тарифи проти ЄС не залишаться без відповіді.

"Необґрунтовані тарифи проти ЄС не залишаться без відповіді – вони викличуть тверді і пропорційні контрзаходи. ЄС діятиме для захисту своїх економічних інтересів. Ми захистимо наших працівників, бізнес та споживачів", – запевнила вона.

У Канаді також назвали мита Трампа на сталь і алюміній "абсолютно необґрунтованими".

В уряді Великої Британії заявили, що "виважено підійдуть" до рішення президента США Дональда Трампа запровадити 25% мита на імпорт сталі та алюмінію.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Варшава "не панікує", але готується до можливих наслідків.

Декларація щодо штучного інтелекту

Низка країн світу, у тому числі Франція, Китай та Індія, підписали міжнародну декларацію про штучний інтелект (ШІ), ухвалену на глобальному саміті в Парижі.

США та Британія відмовились підписувати цю декларацію.

На брифінгу в кулуарах Даунінг-стрит речник британського прем'єра сказав, що уряд завжди буде "ставити національні інтереси на перше місце в цих галузях".

Саміт у Парижі відвідав і віцепрезидент США Джей Ді Венс – це його перший візит до Європи на посаді.

Під час виступу на саміті він заявив, що надто жорстке регулювання штучного інтелекту може "вбити галузь, що трансформується, в той момент, коли вона тільки починає розвиватися".

Венс наголосив, що США хочуть розпочати революцію в галузі штучного інтелекту в дусі відкритості та співпраці і каже, що відчув, як "дерегуляційний аромат проникає в багато розмов".

Своєю чергою під час саміту в Парижі президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про старт ініціативи InvestAI, спрямованої на залучення 200 мільярдів євро інвестицій у штучний інтелект.

У Парижі вона також провела зустріч із новим віцепрезидентом США Джей Ді Венсом.

"Дякую за гарну дискусію про наші спільні виклики як союзників. Від безпеки і стабільності до великих перспектив технологій і критичної проблеми неринкових надлишкових потужностей", – прокоментувала глава Єврокомісії.

Трамп легалізував корупцію

Трамп зупиняє закон, що забороняв підкуп іноземних посадовців в інтересах США, а його ексстратег визнав шахрайство у будівництві стіни на кордоні з Мексикою.

А фасад французького офісу компанії Tesla, яка належить близькому соратнику президента США Ілону Маску, обляпали коричневою рідиною.

Фіцо погрожує Києву

Словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо заявив, що Словаччина має "моральне право" розглянути шляхи припинення поставок газу в Україну, що йде через словацьку територію.

Фіцо раніше неодноразово критикував президента України Володимира Зеленського за припинення Києвом поставок російського газу через українську територію на початку січня

А заступник міністра закордонних справ Угорщини Левенте Модьор сьогодні прибув до Києва, щоб вимагати в української влади пояснень щодо нібито "наклепницької кампанії" проти Угорщини.

"Уряд захищатиме країну від усіх спроб зовнішнього впливу, оскільки для нас немає нічого важливішого за інтереси Угорщини", – сказав Модьор у відео, на якому він перебуває у Києві.

Тим часом міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто похизувався, що Угорщина дасть 1 млн євро армії Лівану, а не України.

"Ми відправляємо ці кошти до Лівану через Європейський фонд миру, і ми можемо це зробити, тому що ми не відправляємо зброю в Україну, тому ми можемо передати гроші, які б пішли туди, іншим країнам", – наголосив глава угорського МЗС.

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