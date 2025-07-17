Качка в уряді, "мегаугода" про зброю з США, НАТО готує Patriot Україні: новини дня

Зеленський обговорює з Трампом "мегаугоду" про продаж зброї.

У НАТО кажуть про наказ "діяти якомога швидше" щодо розгортання Patriot в Україні. В Швейцарії повідомляють про те, що Сполучені Штати затримують постачання систем Patriot на користь України.

Все важливе і цікаве за четвер, 17 липня – в дайджесті "Європейської правди".

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"Мегаугода" про зброю з США

Агентство Reuters спробувало дізнатися більше деталей про заяви президента США Дональда Трампа щодо зброї для України, які він зробив під час зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте.

За словами співрозмовників агентства, американський президент представив рамкові умови, а не конкретний план.

Посадовці зазначають, що обсяги підтримки України залежатимуть від майбутніх переговорів про те, хто і яке обладнання надасть.

"Як завжди в таких справах, диявол ховається в деталях", – сказав посол однієї з держав Північної Європи у Вашингтоні.

Під час зустрічі з Трампом в Овальному кабінеті в понеділок Рютте згадав шість країн НАТО – Фінляндію, Данію, Швецію, Норвегію, Нідерланди і Канаду – які виявили бажання взяти участь у схемі закупівлі зброї.

Високопосадовці посольств двох з цих країн в США повідомили Reuters, що вони особисто дізналися про план, коли він був оголошений. Навіть близькі союзники США, схоже, дізналися про цю пропозицію в режимі реального часу.

Американські урядовці ведуть переговори з союзниками по НАТО і з'ясовують, хто і що готовий відправити в Україну. Reuters пише, що європейські посадовці загалом сприйнятливі.

Німецький канцлер Фрідріх Мерц похвалив рішення американського президента Дональда Трампа щодо постачання зброї Україні через НАТО.

Канцлер Німеччини переконаний – це посилить тиск на очільника Кремля Владіміра Путіна, щоб той нарешті пішов на переговори про мир.

"Європа і США тут діють в одному напрямку", – додав Мерц.

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю The New York Post повідомив, що обговорює з Трампом "мегаугоду" про продаж зброї.

НАТО готує Patriot Україні

Посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що адміністрація Трампа намагається якомога швидше передати Україні американську зброю в межах плану з продажу її Альянсу.

Вітакер заявив, що наразі тривають переговори щодо продажу США систем Patriot, які вже є в арсеналі американської армії.

Він додав, що серед інших варіантів, які обговорюються, є відправка європейськими країнами своїх систем до Києва зараз і можливість придбати їхню заміну насамперед у США.

Командувач Об’єднаних сил НАТО у Європі Алексус Гринкевич також повідомив, що НАТО готує швидке розгортання додаткових систем протиповітряної оборони Patriot в Україні.

"Наказ – діяти якомога швидше", – заявив Гринкевич.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц наполягає на ясності щодо того, як США замінять нові системи протиповітряної оборони Patriot, що будуть поставлені в Україну.

"Адже ми також повинні підтримувати нашу власну обороноздатність", – пояснив німецький канцлер.

У Міністерстві оборони Швейцарії заявили, що Сполучені Штати затримують постачання систем Patriot для країни через пріоритет України.

Інша допомога Україні

Канцлер Німеччини заявив, що Україна "дуже скоро" отримає системи, здатні бити по великих дистанціях.

Тим часом німецька компанія Helsing передала Україні вже майже 2 тисячі дронів-камікадзе із штучним інтелектом і готується передати ще 2050 дронів.

Розвідники України невдовзі отримають гелікоптер, гроші на який зібрали чехи.

Крім того, Чехія каже, що снарядна ініціатива для України набирає обертів.

Кадрові перестановки

Володимир Зеленський призначив Ольгу Стефанішину спецуповноваженою з питань розвитку співпраці зі США.

За словами президента України, у цьому статусі Ольга Стефанішина працюватиме, щоб не втрачати темпу у відносинах з Америкою, поки тривають всі належні процедури погодження з Вашингтоном її кандидатури на посаду посла України в Сполучених Штатах.

Ольга Стефанішина обіймала посаду віцепрем’єра з європейської та євроатлантичної інтеграції, а також міністра юстиції.

А на посаду віцепрем’єра, відповідального за ЄС і НАТО призначили торгового представника України Тараса Качку.

Крім того, Зеленський анонсував оновлення корпусу української дипломатії у понеділок.

Нападки Орбана на Україну

Прем’єр-міністрів Угорщини Віктор Орбан заявив, що на Закарпатті невідомі підпалили церкву та залишили напис "Мадярів на ножі".

А ще Угорщина наклала санкції на українців, яких звинуватила у смерті угорця на Закарпатті.

Міністерство закордонних справ України обурене санкціями Угорщини проти українських військових посадовців.

Минулого тижня Угорщина викликала посла України, висловивши протест через загибель свого громадянина на Закарпатті нібито через дії працівників ТЦК.

Нагадаємо, навесні наступного року в Угорщині відбудуться парламентські вибори. На тлі виборів Орбан будує для себе імідж захисника угорців України, а Україні створює імідж "держави-ворога угорської нації".

До речі, у середу в МЗС Угорщини заявили, що Польща "понизила рівень дипломатичних відносин", оскільки вирішила не повертати в Будапешт посла, відкликаного через скандальне надання притулку польському депутату Марчину Романовському.

Польща пригрозила РФ наслідками

Польща викликала представника посольства РФ через удар по польській фабриці у Вінниці.

У Міністерстві закордонних справ Польщі передали дипломату Росії, що продукція польської компанії "Барлінек" в Україні має цивільне призначення, тому завдання Росією удару по заводу компанії у Вінниці суперечить міжнародному праву і може мати в майбутньому свої правові наслідки.

А Литва передала Білорусі ноту протесту у зв'язку з залітом дрону "Гербера".

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