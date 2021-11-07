Войска РФ на границе, протесты антивакцинаторов, приговор для мафии: главное за выходные

Голова ЦРУ таємно літав до РФ; суд над Саакашвілі планують провести у в'язниці "заради безпеки"; українці застрягли в турецькій Анталії; невідомі розфарбували пам’ятник Пілсудському в "українські" кольори; у Польщі пройшли нові протести через суперечливу смерть вагітної; на півдні Німеччині стався ножовий напад на пасажирів потягу.

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Про активність РФ на кордоні з Україною

У Пентагоні підтвердили концентрацію військ РФ на кордоні з Україною. США переконані, що активність РФ на кордоні з Україною носить масштабний характер.

Нагадаємо, західні ЗМІ, зокрема Politico та The Washington Post оприлюднили дані, що свідчать про концентрацію Росією військ та військової техніки на кордоні з Україною.

Натомість, цю інформацію спростували в українському Міноборони та РНБО.

Також Офіс президента не підтверджує інформацію про скупчення російських військ біля кордону України.

На початку тижня голова ЦРУ Вільям Бернс прибув до Москви. За даними CNN, візит відбувся щоб "попередити Кремль, що США уважно стежать за нарощуванням російських військ біля кордону України".

За словами співрозмовників видання, візит голови ЦРУ до Москви – рідкісна подія, викликана стурбованістю Вашингтону переміщенням російських військ біля українського кордону.

За результатами цих зустрічей в Москві у Сполучених Штатах сподіваються краще зрозуміти плани РФ: чи мова йде про підготовку до вторгнення, чи у Росії просто проводять навчання, намагаючись тим самим залякати Україну.

Після цих зустрічей Вільям Бернс провів телефонну розмову із президентом України.

У МЗС РФ підтвердили, що директор ЦРУ в Москві говорив про Україну.

Заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков зазначив, що ця тема постійно звучить у ході контактів із американськими представниками, які відповідають за російський напрямок.

За словами Рябкова, особливого значення тому, що обговорювалося під час перебування Бернса в Москві, надавати не слід.

Впродовж останніх днів Сполучені Штати Америки за допомогою дипломатичних каналів попередили Німеччину та інших союзників про небезпеку ескалації конфлікту між Росією та Україною.

За інформацією видання Süddeutsche Zeitung, США звернулися до Європейської зовнішньополітичної служби, а також до міністерств закордонних справ у Берліні, Парижі та Лондоні.

У Берліні Вашингтон спілкується як з урядом Ангели Меркель, так і з учасниками потенційної "світлофорної" коаліції

Сполучені Штати наполягають на тому, щоб як важіль тиску на Кремль Німеччина використовувала суперечливий газопровід "Північний потік-2", який поки не отримав дозволу на експлуатацію. Американська сторона очікує, що Берлін зупинить або принаймні перегляне процедуру сертифікації трубопроводу.

Про суд над Саакашвілі у в’язниці

Новий суд над Саакашвілі планують провести у в'язниці "заради безпеки". Зокрема, міністерство юстиції Грузії наполягає на тому, щоби судити експрезидента Грузії за новими звинуваченнями за особливою процедурою – поза приміщенням суду.

Підставою для цієї рекомендації, як стверджує міністр, є потреба захистити громадський порядок та життя самого Саакашвілі.

У суботу стало відомо, що грузинська опозиція розпочала постійну протестну акцію під в’язницею, де сидить Саакашвілі.

У партії Саакашвілі обіцяють, що протест буде "зростаючим і перманентним", а демонстранти "не розійдуться доти, доки не врятують Саакашвілі".

Участь у мітингу брали кілька тисяч людей. Багато хто прийшов на акцію з державними прапорами, інші тримали плакати з написами "Свободу Миші" та червоні троянди – символ революції 2003 року.

У відповідь влада посилила заходи безпеки: мобілізовано спецпідрозділи та співробітників кримінальної поліції, встановлено огорожі.

Під час вечірньої акції опозиції під в’язницею у Руставі двох людей затримали за провокаційну поведінку і один чоловік помер внаслідок серцевого нападу.

Грузинська опозиція розпочала постійну протестну акцію під в’язницею, де сидить Саакашвілі.

Після акції під в’язницею, де тримають Саакашвілі, повідомили про два затримання і одну смерть.

За кілька годин до початку протестної акції в Службі державної безпеки Грузії провели брифінг, заявивши, що Саакашвілі з в'язниці планує державний переворот і низку серйозних провокацій з метою повалення влади.

Про протести антивакцинаторів

У Лондоні протести антивакцинаторів завершилися нападом на поліцію та арештами.

Багатотисячна акція противників використання ковід-сертифікату як перепустки відбулася у Мілані. Поліція ідентифікувала 115 осіб, яких у подальшому можуть притягнути до відповідальності.

Тим часом, Австрія посилює коронавірусні обмеження. Від наступного тижня доступ до ресторанів, готелів та культурних закладів у Австрії матимуть лише вакциновані особи.

А у США суд призупинив ініціативу адміністрації Байдена про обов’язкове щеплення або тести у великих компаніях.

Інше: українці застрягли в Турції, протести у Польщі

Українці застрягли в турецькій Анталії через загибель учасника групи туристів.

У Польщі затримали ще одного українця за перевезення нелегальних мігрантів.

Польща: невідомі розфарбували пам’ятник Пілсудському в "українські" кольори.

"Більше жодної": у Польщі пройшли нові протести через суперечливу смерть вагітної. У зв’язку з масовими протестами у Міністерстві охорони здоров’я Польщі оприлюднили коментар про те, що у разі загрози для життя чи здоров’я матері аборт не заборонений.

У Польщі показали нове відео з кордону: мігранти намагаються атакувати прикордонників.

В Італії винесли перші вироки в масштабному судовому процесі проти мафії: 70 засуджених.

На півдні Німеччини стався ножовий напад на пасажирів потягу, внаслідок чого кілька осіб отримали поранення. Слідство вважає, що напад з ножем в потязі у Баварії, скоєний вихідцем із Сирії, не мав терористичних мотивів і нападник вочевидь має проблеми з психічним здоров'ям.

Це лише частина цікавих новин вихідних 6-7 листопада, решту читайте на сайті "Європейської правди".

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