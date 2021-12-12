Новые переговоры США-РФ об Украине, прорыв границы Польши, распад Боснии: главное за выходные

У Кремлі заявили, що Байден і Путін проведуть ще одну розмову щодо України; генсек НАТО відкинув вимогу Росії щодо перспективи членства України; президент Хорватії розкритикував прем'єра через візит в Україну; Республіка Сербська почала процес виходу із загальнодержавних установ Боснії і Герцеговини; заморська територія Франції на референдумі відмовилася від незалежності; в Італії єпархії довелось вибачитись за слова про неіснуючого Санта-Клауса.

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Байден сподівається на дипломатію

За даними джерел NBC news, президент США Джо Байден вирішив притримати виділення додаткової оборонної підтримки Україні, лишаючи шанс для дипломатичної домовленості з РФ, однак готовий надати ще більшу підтримку у разі нової агресії.

Журналісти стверджують, що протягом останніх 3-4 тижнів на розгляді президента США перебувала пропозиція про виділення Україні нового безпекового пакету на суму $200 млн. Ці дані NBC підтвердили три джерела, ознайомлених з питанням.

Очікувалося, що президент схвалить виділення цього пакету допомоги минулого тижня, однак Білий дім вирішив відкласти ухвалення цього рішення, сподіваючись, що дипломатичні методи дадуть кращий результат. З боку Києва, з яким вівся діалог щодо надання допомоги, є "легке розчарування" таким підходом Вашингтону, стверджують джерела видання.

Також видання стверджує, що Україна надсилала до Вашингтону запит на системи ППО, протикорабельні ракети, додаткові комплекси "Джавелін", засоби радіоелектронної боротьби, радари, боєприпаси, артилерійські засоби та медичне постачання.

Втім, видання підкреслює, що Білий дім готує опцію надання ще більшого безпекового пакету у разі, якщо Росія розпочне нову відкриту агресію. Саме про цю опцію, який значно потужнішу за 200-мільйонний пакет, заявляв національний безпековий радник Джейк Салліван після переговорів Байдена та Владіміра Путіна.

Помічниця держсекретаря США у справах Європи та Євразії Карен Донфрід 13-15 грудня відвідає Київ та Москву.

Донфрід зустрінеться з високопоставленими урядовцями, "щоб обговорити нарощування військової могутності Росії та підтвердити відданість США суверенітету, незалежності та територіальній цілісності України".

Потім Донфрід відправиться до Брюсселя, щоб проконсультуватися з союзниками по НАТО та партнерами по ЄС щодо зусиль із пошуку дипломатичного рішення.

У Кремлі заявили, що Байден і Путін проведуть ще одну розмову щодо України.

Слід додати, що Сполучені Штати продовжують допомагати Україні. США виділять $20 млн для посилення північного і східного кордонів нашої країни.

Про членство в НАТО

Генсек НАТО відкинув вимогу Росії щодо перспективи членства України.

Єнс Столтенберг заявив, що НАТО не може погодитися з тим, що Росія намагається відновити систему, де великі держави, такі як Росія, мають сфери впливу, де вони можуть контролювати або вирішувати, що можуть робити інші члени.

Він додав, що НАТО збирається сісти, поговорити з Росією, але не йти на компроміс щодо права кожної нації в Європі обирати свій шлях.

МЗС Росії напередодні оприлюднило вимогу до НАТО скасувати обіцянку 2008 року щодо членства України і Грузії в Альянсі.

Грузія відхилила як неприйнятну вимогу Росії щодо зупинки розширення НАТО.

Реакція Зеленського, українці в світі

Президент Володимир Зеленський відреагував на висловлювання президента Хорватії щодо критики візиту хорватського прем'єр-міністра до України.

Зеленський зазначив, що якби понад сто тисяч військових стояли на кордоні з Хорватією, президент Міланович назвав би візит прем’єр-міністра України до Загреба не "шарлатанством", а виявом солідарності та дружби.

Представник України увійшов до Бюро Венеційської комісії, яке є її головним керівним органом.

Кількість українців із дозволами на проживання в Польщі перевищила 300 тисяч осіб.

Інше: прорив мігрантів, Республіка Сербська

Республіка Сербська почала процес виходу із загальнодержавних установ Боснії і Герцеговини. ЄС, США і Британія застерегли її від цих дій.

Понад 40 тисяч людей вийшли у Відні проти обов'язкової вакцинації і локдауну.

На Сицилії вибух газу зруйнував будинок: 3 загиблих, 6 людей шукають під завалами.

Німецькі соціал-демократи обрали нове керівництво партії і заявили про певні розбіжності із Шольцем.

Прикордонна служба Литви повідомила про 22 постріли на кордоні з Білоруссю, а у Польщі постраждав військовий через прорив мігрантів.

У Греції сильний шторм призвів до повеней, загинула жінка.

Заморська територія Франції на референдумі відмовилася від незалежності.

В Італії єпархії довелось вибачитись за слова про неіснуючого Санта-Клауса.

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