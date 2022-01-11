В НАТО готовы к встрече с РФ, Чехия сменила приговор за "ДНР", умер президент ЕП: главное за день

Помер президент Європарламенту; США схвалили виділення Україні $200 млн додаткової військової допомоги; РФ почала перекидати до кордонів з Україною військові гелікоптери; суд у Празі змінив вирок чеху, засудженому на 20 років за війну на Донбасі; президент Казахстану заявив про завершення місії ОДКБ; в Іспанії голодний борсук під час снігової бурі виявив сховок монет римської епохи; у Британії енергокомпанія радила обійматися з домашніми тваринами, щоб не замерзнути.

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Напередодні переговорів НАТО-Росія

Заступниця держсекретаря США Венді Шерман, яка очолювала американську делегацію на переговорах з Росією в Женеві 10 січня, у вівторок провела переговори з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

Шерман зустрілася зі Столтенбергом наступного дня після того, як очолювала делегацію США на переговорах з РФ в Женеві, і за день до засідання Ради Росія-НАТО, скликаним через висунення Кремлем ультиматуму.

Посол США в НАТО Джулліана Сміт заявила, що Рада Росія-НАТО має показати, чи можна дипломатичними шляхами домовитися із Москвою про деескалацію ситуації навколо України.

Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква розповів, що на зустрічі Комісії Україна-НАТО українська сторона озброїла партнерів аргументами перед переговорами з РФ і висловила позицію щодо майбутнього саміту Альянсу у Мадриді.

За його словами, під час дискусії свою позицію висловили усі 30 союзників і у кожному виступі звучала підтримка суверенітету та територіальної цілісності України, а також висока оцінка того, що Україна залишається стриманою під час напруженої ситуації на її кордонах та не піддається на різного роду провокації.

За словами Жовкви, під час більшості виступів на засіданні Комісії Україна-НАТО звучало, що майбутнє України в Альнсі - це справа виключно 30 членів НАТО та України як країни-аспіранта.

12 січня мають відбутися переговори НАТО-РФ. Про те, чи готовий Альянс до шантажу Путіна дивіться у сюжеті на нашому Youtube-каналі.

Російські військові гелікоптери

Росія почала перекидати на кордони з Україною військові гелікоптери. Це може бути сигналом, що підготовка до потенційного нападу продовжується, пише New York Times.

Співрозмовники видання, за коментарями яких підготували публікацію, погодились говорити на умовах анонімності - з огляду на чутливість теми.

Американські посадовці раніше передбачали, що Росія в кінці грудня-на початку січня стягне до українського кордону нові війська, наростивши загальну чисельність до 175 тисяч.

Хоча перекидання військ сповільнилося, поблизу кордону все ще залишається близько 100 000 військових і тепер туди перемістили засоби для атаки з повітря. Бойові й транспортні гелікоптери, а також винищувачі стали б для РФ критичним засобом переваги, якби Путін вирішив йти на масштабне вторгнення в Україну.

Посадовці, з яким спілкувалися журналісти, кажуть, що в адміністрації Байдена дали вказівки ретельно стежити за очікуваною погодою в Україні у наступні тижні, щоб розуміти, якими будуть умови.

З 27 грудня над територією України здійснюють польоти американські розвідувальні літаки RC-135 Rivet Joint, які уможливлюють прослуховування командирів російських підрозділів. Також літають розвідувальні E-8 JSTARS, що відстежують пересування російських військ поруч з кордоном України.

США схвалили виділення Україні $200 млн додаткової військової допомоги.

Як зазначає телеканал CNN, допомогу схвалили за декілька тижнів до переговорів з Росією і без привертання до неї зайвої уваги. На початку цього місяця адміністрація Білого дому без розголосу повідомила Конгрес про своє рішення.

За словами джерел, на які посилається CNN, пакет допомоги включав оборонне обладнання, яке США постачали в минулому, включаючи стрілецьку зброю і боєприпаси, системи захищеного зв'язку, медичне обладнання, запасні частини та інше обладнання.

Станом на середину грудня США надали Україні допомогу в сфері безпеки на суму понад 450 мільйонів доларів.

Тим часом, ексглава МЗС Польщі заявив, що Росія - серійний гвалтівник і за напад отримає по яйцях. У Москві парирували євродепутату натяком, що Росія не має яєць.

Про підтримку України та санкції щодо Nord Stream-2

Низка депутатів-республіканців з Палати представників Конгресу США виступили з законопроєктом щодо посилення підтримки України і санкцій проти російського газопроводу "Північний потік-2".

Проєкт має забезпечити Україну військовою та дипломатичною підтримкою, необхідними їй у зв’язку з дестабілізуючим нарощуванням Росією сил біля її кордонів. Проєкт також передбачає притягнення Владіміра Путіна до відповідальності за агресію шляхом негайного накладення санкцій на "Північний потік-2", щоб він навіть не був введений в експлуатацію.

Проєкт передбачає значне і швидке збільшення військової підтримки для України, в тому числі фінансування на зброю і військову підготовку; визначення України країною "НАТО плюс", щоб забезпечити оперативний розгляд питань про продаж низки американських оборонних товарів і послуг; посилення точкових санкцій проти російського газопроводу "Північний потік-2".

Слід зазначити, що демократи у Сенаті США бояться погіршення відносин з Берліном через санкції проти "Північного потоку-2".

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський закликав Сенат США підтримати закон про захист енергетичної безпеки Європи, який передбачає введення санкцій проти газопроводу "Північний потік"-2.

Про питання Донбасу

Президент Володимир Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо ситуацію на Донбасі та вимоги компенсацій родинам жертв катастрофи літака МАУ в Ірані.

Президент Володимир Зеленський у понеділок прийняв зовнішньополітичних радників лідерів Франції та Німеччини, які прибули до Києва для переговорів з керівником ОП Андрієм Єрмаком.

Президент наголосив Еммануелю Бонну і Єнсу Пльотнеру, що настав час предметно домовлятися про припинення конфлікту на Донбасі, і заявив про готовність України до необхідних рішень під час нового саміту лідерів "нормандської четвірки".

Співрозмовники обмінялися думками щодо поточної ситуації та продовжили обговорення подальших кроків з метою мирного врегулювання російсько-українського конфлікту, а також деескалації ситуації на кордонах України.

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