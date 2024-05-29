Швеция дает самолет-разведчик, изменения в НАТО по Украине, обыски в Европарламенте: новости дня

Швеція передає Україні найбільший пакет допомоги: "Боротьба України – це боротьба Швеції". Завдяки ньому в ЗСУ з'являться нові можливості.

Литва виділить 5 млн євро на відновлення шкіл і дитсадків в Україні, а також надасть радари для німецької ініціативи з пошуку ППО для України.

А ще – про нові труднощі з реалізацією чеської ініціативи щодо снарядів для ЗСУ, про дозволи бити по території РФ у відповідь, євроатлантичну інтеграцію України і загрозливу Росію.

Про все важливе і цікаве за середу, 29 травня, – в огляді "Європейської правди".

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Швеція дає ЗСУ літак-розвідник

Почнемо з конкретного і досить важливого. Швеція передає Україні найбільший пакет допомоги.

Його родзинкою є літак радіолокаційної розвідки та управління ASC 890.

Як зазначили в уряді Швеції, завдяки ньому Україна матиме "абсолютно нові можливості радіолокаційної розвідки та управління бойовими діями проти цілей у повітрі та на морі", а також посилить її здатність уражати цілі. Літак також постачається з навчальним і технічним обладнанням.

Швеція також передасть весь свій запас бронетранспортерів 302, щоб підтримати розбудову нових бригад української армії.

Крім того, пакет включає ракети Rb 99 (AMRAAM), які можуть використовуватися як на літаках, так і в наземних системах протиповітряної оборони, артилерійські боєприпаси та ресурси для обслуговування раніше переданої техніки.

Шведський прем’єр Ульф Крістерссон зазначив, що пакет підтримки зосереджений головним чином на трьох речах, яких Україна зараз потребує найбільше і про які вона чітко просила: посилення ППО, артилерійські боєприпаси та бронетехніка.

"Вчора розмовляв телефоном з президентом України Зеленським. Я сказав те, що говорив багато разів раніше: боротьба України – це боротьба Швеції. Ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", – підкреслив він.

Крістерссон додав, що "Україна бореться не лише за власну свободу і безпеку, але й за нашу з вами".

Напередодні стало відомо, що кілька держав попросили Швецію поставити на паузу плани з надсилання винищувачів Gripen Україні через зосередження на поставках винищувачів F-16.

Але український посол у Стокгольмі Андрій Плахотнюк наголосив, що Україна все ще хоче отримати винищувачі Gripen.

Щодо артилерійських снарядів для України в рамках чеської ініціативи, схоже, будуть затримки. Далеко не всі країни, які обіцяли фінансово долучитися до ініціативи, вже зробили внески.

Міністр оборони Чехії Яна Чернохова закликала європейських союзників зробити внесок в межах ініціативи Праги щодо постачання боєприпасів ЗСУ, оскільки лише чотири країни, за її словами, виконали свої фінансові зобов'язання.

За словами Чернохової, кошти надходять до Чехії поступово, тож Прага не може купувати боєприпаси в борг.

Литва виділить 5 млн євро на відновлення шкіл і дитсадків в Україні, а також надасть радари для німецької ініціативи з пошуку ППО для України.

Щодо дозволів бити по РФ

У США кажуть, що не змінили позицію щодо ударів їхньою зброєю по РФ.

"Я говорив про це минулого тижня, і держсекретар говорив про це... Наша політика полягає в тому, що ми не заохочуємо та не забезпечуємо можливості для ударів за межами кордонів України", – зазначив речник американського Держдепу Метью Міллер.

Тим часом Дональд Трамп, який збирається боротися за посаду президента США і якій "грішить" популізмом, намагається демонструвати більшу рішучість на тлі Байдена.

За даними WP, на зустрічі з донорами передвиборчої кампанії він нібито заявляв, що розбомбив би Москву й Пекін, якщо би ті вторглися до України або в Тайвань за його президентства.

Тим часом, країни Європи продовжують висловлюватися про право України на самооборону, яке включає і відповіді на удари з території РФ.

Фінляндія дозволила ЗСУ бити фінською зброєю по Росії, Польща територіально не обмежує використання переданої Україні зброї. Крім того, в Канаді повідомили, що не встановлювали Україні умов використання зброї.

Міноборони Німеччини вважає, що удари по РФ краще обговорювати непублічно.

Загрозлива Росія

Призначення посадовця економічного блоку Андрєя Бєлоусова на посаду міністра оборони Росії свідчить про подальше переведення російської економіки на воєнні рейки, констатує заступник міністра фінансів США Воллі Адейемо.

"Гадаю, ми повинні розуміти, що це не лише загроза для України, але й загроза для всієї нашої національної безпеки, оскільки посилена російська армія має такого постачальника, як Китай, що може забезпечити їх товарами подвійного призначення, необхідними для виробництва озброєнь", – пояснив він.

Сполучені Штати, за словами Воллі Адейемо, зосереджують санкції стосовно Росії проти банків, які Москва використовує для обходу вже наявних обмежень і купівлі необхідних для виробництва зброї товарів.

У Євросоюзі цьогоріч фіксують двократне збільшення кібератак: за багатьма стоїть РФ, а в Європарламенті провели обшуки в межах розслідування справи про втручання РФ.

У Польщі затримали українця за підозрою у підбурюванні до шпигунства.

Тим часом, польський прем’єр Дональд Туск оголосив про передачу всіх наявних ресурсів для захисту кордону з Білоруссю.

Євроатлантична інтеграція

На саміті НАТО будуть зміни щодо членства України, але до запрошення не дійде – США.

А, за даними ЗМІ, Угорщина на зустрічі послів ЄС блокує рішення для початку переговорів з Україною. До речі, Будапешт підписав угоду з Білоруссю про допомогу з будівництвом ядерного реактора.

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