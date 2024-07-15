Условие приглашения Украины в НАТО, "мирный план" Орбана, Трампу закрыли дело: новости дня

Дональд Трамп здобув ще одну перемогу – проти нього закрито справу стосовно неналежного зберігання секретних документів. Тим часом Володимир Зеленський на прес-конференції розповів про проблеми у відносинах із важливим союзником, але не сказав, із яким (але ми знаємо, про кого йде мова).

Також Володимир Зеленський заявив, що "не боїться співпрацювати із Дональдом Трампом" у випадку його повторного обрання президентом.

Про все важливе і цікаве за понеділок 15 липня, – в дайджесті "Європейської правди".

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Війна з РФ

В Україні загинув доброволець з Грузії Зураб Іашвілі, який отримав поранення в ході бойових дій.

Іспанія відправила в Україну нову партію військової допомоги, що включає десять відремонтованих танків Leopard 2A4.

Натомість Сполучені Штати досі вагаються дати Україні дозвіл на удари далекобійними ракетами ATACMS по території Росії.

"Не відстає" й Німеччина. Уряд цієї країни не підтримує ідею лідера опозиційного Християнсько-демократичного союзу Фрідріха Мерца про передачу Україні західних винищувачів.

І нарешті, генсек НАТО Єнс Столтенберг натякнув, що не підтримує те, щоб Польща збивала російські ракети над Україною.

Санкції та покарання Орбана

Велика Британія та країни ЄС планують вжити нових заходів проти так званого "тіньового флоту" РФ, який та використовує для перевезення нафти в обхід міжнародних санкцій.

Рада ЄС домовилась продовжити санкційний механізм проти Ірану у зв’язку з підтримкою ним російської агресії проти України та збройних угруповань на Близькому Сході.

А угорський прем’єр Віктор Орбан заявив, що вже ознайомив лідерів ЄС з результатами своєї "миротворчої місії" та "мирними" пропозиціями . В Єврокомісії пообіцяли дати відповідь на ці ініціативи.

І ця відповідь не забарилася! Глава Єврокомісії Урсула фон лер Ляєн скасувала візит колегії комісарів в Угорщину і відкоригувала рівень представництва на засіданнях під угорським головуванням.

Заяви Володимира Зеленського

Президент України провів велику прес-конференцію.

Серед іншого, він заявив, що працює з місцевою владою США, щоб посилити постачання озброєнь в Україну, про очікування підписання двосторонніх безпекових угод ще з дев’ятьма країнами (разом буде 32) , в також пояснив, чому Київ не порушує всі питання свого "мирного плану".

Також Володимир Зеленський визнав, що Україна не отримає запрошення в НАТО до кінця війни з РФ, однак високо оцінив нещодавно засновану ініціативу НАТО з безпекової допомоги для України.

Президент України також заявив, що отримує "позитивні сигнали" щодо розширення дозволу на використання зброї західних союзників для ударів по території РФ.

І нарешті – досить неоднозначна заява. Володимир Зеленський заявив про проблеми укладання домовленостей із деякими партнерами України, зокрема тими, де в коаліційних урядах є противники більшої допомоги Києву – і натякнув на Польщу.

Вибори в США

Розпочинається Національний з'їзду Республіканської партії США, за підсумками якої Трампа мають офіційно висунути як кандидата у президенти. А сам Трамп має назвати кандидатуру свого віцепрезидента.

На цей з’їзд Трамп підходить із гарною новиною – окружна суддя штату Флорида Ейлін Кеннон постановила закрити федеральну справу проти експрезидента стосовно неналежного зберігання секретних документів.

Трамп у відповідь вже закликав закрити й інші справи, розпочаті проти нього.

А ще – Секретна служба США посилила заходи безпеки для Трампа після недавньої спроби замаху на нього.

І нарешті – комітету з питань внутрішньої безпеки Сенату США розпочинає двопартійне розслідування замаху на Трампа.

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