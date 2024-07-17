Ответственный в НАТО за Украину, Германия уменьшает помощь, Байден может сняться: новости дня

НАТО призначає свого спеціального представника в Україні, а Нідерланди обіцяють передати винищувачі F-16 "найближчим часом".

А в Сполучених Штатах президент Джо Байден вперше допустив зняття з президентських виборів

Про все важливе і цікаве за середу 17 липня, – в дайджесті "Європейської правди".

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Війна з РФ

Прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схооф в 10-ту річницю катастрофи пообіцяв притягнути до відповідальності винних у збитті над Донбасом літака MH17.

А на додачу, міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що винищувачі F-16 від Нідерландів будуть в Україні "найближчим часом".

Ще одна важлива новина. Генсек НАТО Єнс Столтенберг оголосив про призначення Патрика Тернера старшим представником в Україні.

Є і економічний фронт боротьби. Зокрема, Швейцарія розпочала розслідування понад 50 випадків можливого порушення санкцій проти Росії та вже знайшла порушення у 15 з них.

А у Німеччині суд засудив особу з подвійним німецько-російським громадянством до шести років та дев'яти місяців ув'язнення за продаж електроніки російським компаніям для військового використання.

Фінансова допомога

Єврокомісія попередньо схвалює виплату Україні першого регулярного платежу у розмірі близько 4,2 млрд євро за програмою Ukraine Facility.

Також Бельгія та Україна підписали угоду, що запускає співпрацю у сфері відновлення та передбачає інвестиції на суму близько 150 млн євро протягом чотирьох років.

А Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку Німеччини надасть Україні 10 мільйонів євро на відновлення дитячої лікарні "Охматдит".

Але є й тривожна новина. Уряд Німеччини затвердив проєкт бюджету на 2025 рік. На військову допомогу Україні закладено до 4 млрд євро, тоді як у бюджеті на 2024 рік – вдвічі більше.

Вибори США

Президент США Джо Байден вперше допустив можливе зняття з президентських виборів за станом здоров’я.

Тим часом майже дві третини демократів вважають, що Джо Байден повинен вийти з президентських перегонів і дозволити своїй партії висунути іншого кандидата.

А на додачу, закрите опитування від BlueLabs Analytics свідчить – альтернативні кандидати в президенти від Демократичної партії мають кращі рейтинги в ключових штатах, аніж Байден.

А ще у США розпочато розслідування діяльності Секретної служби щодо забезпечення безпеки Дональда Трампа в день замаху на нього.

Також колишні суперники Дональда Трампа у боротьбі за президентську номінацію Ніккі Гейлі і Рон Десантіс підтримали його кандидатуру під час з’їзду Республіканської партії США.

Сам Дональд Трамп дещо розповів про відносини з Путіним та санкції. "Ми з Путіним дуже добре ладнали, у нас були хороші стосунки… Він би ніколи не поліз в Україну. Я казав: "Ніколи, ніколи не лізь в Україну", – розповів він.

Також Трамп заявив, що не є прихильником запровадження санкцій.

Покарання Орбана

Європейський парламент більшістю голосів схвалив резолюцію на підтримку України, в якій засудив неузгоджені зовнішньополітичні дії угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана.

Із закликом покарати Орбана за візит до Москви у час головування Угорщини в Раді ЄС, як і його постійні вето на рішення ЄС, виступила друга найбільша група у Європарламенті – "Прогресивні соціалісти і демократи".

Також, за даними ЗМІ, Німеччина приєднується до бойкоту зустрічей у ЄС під головуванням Угорщини.

А міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс не виключає навіть, що в Угорщини можуть забрати головування в ЄС.

І на додачу. Європейський парламент не підтримав призначення на посади віцепрезидентів представників двох нових ультраправих груп – "Патріотів за Європу" Віктора Орбана та "Європи суверенних націй" на чолі з "Альтернативою для Німеччини".

Інші новини

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Посли Європейського Союзу на зустрічі у середу дали "зелене світло" початку діалогу про безвіз з Вірменією та вперше в історії погодили виділення військової допомоги країні з Європейського фонду миру.

І нарешті, наближається Олімпіада у Парижі. Через це мер Парижа Анн Ідальго дотрималась обіцянки і пірнула в річку Сена, щоб довести, що якість води придатна для купання.

Також у Франції затримали 20-річного неонациста, який, як вважають, планував насильницькі дії під час Олімпійських ігор.