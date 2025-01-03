Приднестровью отключают электричество, "пощечина" Венгрии, новый Конгресс США: новости дня

Білий дім анонсував нову безпекову допомогу найближчими днями, а в опозиції Німеччини виступили за розгортання німецьких миротворців в Україні.

Зеленський ще на рік продовжив безвіз для громадян Британії, а прем'єр Гренландії посилив кампанію за незалежність від Данії.

У Варшаві проходить протест фермерів, а в Австрії провалилися перемовини про коаліцію без ультраправих.

Більше важливого і цікавого за п’ятницю, 3 січня, – в дайджесті "Європейської правди".

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Засідання "Рамштайн" і допомога з США

На 9 січня, за даними Суспільного, заплановане 25 засідання Контактної групи з питань України (формат "Рамштайн").

Засідання відбудеться під головуванням міністра оборони США Ллойда Остіна.

Радник Білого дому з комунікацій у сфері нацбезпеки Джон Кірбі повідомив, що найближчими днями США зроблять додаткові оголошення про безпекову допомогу для України.

Щодо миротворчої місії в Україну

В опозиції Німеччини виступили за розгортання німецьких миротворців в Україні.

Речник з питань безпеки головної опозиційної партії Німеччини ХДС Родеріх Кізеветтер вважає, що Німеччина як держава з найбільшою у ЄС економікою повинна взяти участь у миротворчій місії в Україні, якщо така буде сформована після завершення війни.

На його думку, Німеччина зобов'язана втрутитися в ситуацію в Україні "у відповідний час з добре оснащеними військами", а виключити такий варіант було б необачно.

Щодо збільшення витрат на оборону

Віцеканцлер Німеччини Роберт Габек закликав значно збільшити витрати на оборону країни.

"Ми повинні витрачати майже вдвічі більше на нашу оборону, щоб Путін не наважився на нас напасти. Ми повинні забезпечити мир і запобігти подальшій війні", – переконаний віцеканцлер.

Політик, який у минулому відмовився проходити обов'язкову військову службу в тодішній Західній Німеччині, також сказав, що зараз ухвалив би інше рішення на тлі війни в Україні, яку розв'язала Росія.

"Сьогодні у мене вже не було б моральних аргументів для відмови. Такий агресор, як Путін, холоднокровно використовує слабкість", – резюмував він.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс очікує, що на оборону буде виділено ще більшу частку державного бюджету, а рівень витрат досягне 4% від ВВП.

"Я розумію, наскільки це важко для бюджету… але наступні кілька років будуть непростими. У бюджеті 2026 року, можливо, доведеться говорити про ще більший бюджет", – сказав латвійський президент.

Литва підписала договір про купівлю протитанкових гранатометів Carl Gustaf, а Швеція допоможе Румунії придбати нову систему Patriot замість переданої Україні.

RMF24 повідомляє, що польські рибалки стикаються зі збоями в роботі GPS в Балтійському морі.

"Ляпас" Угорщині

Сьогодні о 21:00 (за Києвом) в будівлі Великого театру – Національної опери стартувала урочиста церемонія початку польського головування в ЄС.

Польський президент Анджей Дуда не відвідає церемонію.

А ще Польща вирішила не запрошувати на захід посла Угорщини через те, що Угорщина надала притулок депутату від колишньої партії влади Польщі "Право і справедливість" Марчину Романовському.

9-10 січня у польському Гданську мало відбутися виїзне засідання Єврокомісії, але через важку пневмонію в президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн засідання відбудеться в інший час.

Придністров’я відмовилося від допомоги

Після того, як з 1 січня Росія припинила постачати газ до Молдови, у Молдові майже вдвічі зростають тарифи на електроенергію, а у Придністров'ї терміново запроваджують віялові відключення електрики.

Прем’єр Молдови попереджає про безпекову кризу через припинення поставок газу у Придністров’я.

Тимчасовий виконувач обов’язків керівника компанії "Молдовагаз" Вадим Чебан повідомив, що у невизнаному Придністров’ї відмовились від допомоги Молдови у закупках газу на європейських ринках, чекаючи, що російський "Газпром" відновить поставки.

Послання новій владі Сирії від ЄС

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок та її французький колега Жан-Ноель Барро під час візиту до Сирії відвідали сумнозвісну в'язницю тортур Седная, у якій режим Башара Асада закатував до смерті багато в’язнів.

Під час переговорів з новим керівництвом Сирії у Дамаску Бербок та її французький колега хотіли передати меседж про те, що "справедливість є наріжним каменем примирення" в Сирії.

Міністри мали передати послання новій владі Сирії від ЄС.

"Наше послання новому керівництву Сирії: дотримання принципів, узгоджених з регіональними гравцями, і забезпечення захисту всіх цивільних осіб і меншин мають першорядне значення", – підкреслила головна дипломатка ЄС Кая Каллас.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, який наразі перебуває у Дамаску, висловив надію побачити "суверенну, стабільну і мирну Сирію".

До речі, лідер сирійських повстанців та новий де-факто правитель Сирії Ахмед аль-Шараа під час прийому гостей не потис руку німецькій міністерці, тому що вона жінка.

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