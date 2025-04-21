Новый "мирный план" Трампа, смерть Папы Римского, провал перемирия: главное за праздники

Світ реагує на смерть Папи Франциска – у США та країнах Європи приспущені прапори. На похорони понтифіка збирається прибути й Дональд Трамп.

Тим часом ключова для України новина очікується за три дні у Лондоні. Під час чергової багатосторонньої зустрічі від Києва очікують відповіді щодо мирних пропозицій від Сполучених Штатів. За даними ЗМІ, частина цих пропозицій є абсолютно неприйнятними для України.

А тим часом Білий дім розпочав процес пошуку нового міністра оборони.

Все важливе і цікаве за святкові дні 19-21 квітня – в дайджесті "Європейської правди".

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Смерть Папи Римського

"Папа Франциск помер у великодній понеділок, 21 квітня, у 88-річному віці у своїй резиденції у Домі Святої Марти у Ватикані", – заявили у Ватикані.

Напередодні він за порадою лікарів не очолив традиційну великодню месу, проте ненадовго зʼявився перед вірянами на балконі базиліки Святого Петра. Також напередодні своєї смерті Папа Римський Франциск провів приватну зустріч у Ватикані з віцепрезидентом США Джеєм Ді Венсом.

За даними італійських ЗМІ, причиною смерті понтифіка міг стати інсульт.

Президент Володимир Зеленський заявив, що через смерть Франциска сумують мільйони вірян у всьому світі.

Президент США Дональд Трамп також наказав приспустити прапори на знак "поваги до пам'яті" Папи Римського. Крім того, Дональд Трамп планує відвідати похорон.

Папа Франциск "надихав мільйони людей, далеко за межами Католицької Церкви, своїм смиренням і чистою любов'ю до тих, кому пощастило менше",– заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Європейська комісія та Європейський парламент також приспустили прапори, а в Іспанії оголосили триденну жалобу.

Радимо почитати архівні тексти ЄвроПравди, про те, яким курсом вів Ватикан Папа Франциск, і якою насправді була його позиція по Україні.

"Великоднє перемир'я"

У суботу 19 квітня Путін оголосив "великоднє перемир'я", що начебто передбачає зупинку всіх бойових дій в Україні з вечора 19 квітня до опівночі 21 квітня, але майже одразу його порушив.

Саме тому в Європі до нього віднеслися досить скептично.

Зокрема, у Британії закликала Росію до повного припинення вогню в Україні, "а не лише до одноденної паузи".

Чеський міністр закордонних справ Ян Ліпавський дуже влучно порівняв цю пропозицію із "голодуванням між сніданком і обідом, продовжуючи таємно їсти цукерки".

Мирні переговори

Представники України, Великої Британії, Франції та США 23 квітня зустрінуться у Лондоні для обговорення "мирного врегулювання" війни. Вже відомо, що в складі української делегації на переговорах в Лондоні буде керівник ОПУ Андрій Єрмак, очільник Міноборони Рустем Умєров, голова МЗС Андрій Сибіга та заступник керівника ОП Павло Паліса.

На цій зустрічі від України очікують відповідь о мирним пропозиціям США.

За інформацією Bloomberg, що американські пропозиції передбачають послаблення санкцій проти РФ у разі тривалого припинення вогню, потенційне визнання США анексії Криму 2014 року та неприєднання України до НАТО.

Попри це президент США Дональд Трамп вважає, що існують "дуже гарні" шанси на укладення якоїсь "мирної угоди" між Росією та Україною, і пообіцяв оголосити деталі протягом наступних трьох днів.

А в Кремлі заявляють, що "відмова" США від ідеї вступу України до НАТО викликає у них "задоволення". Також Росія просуває ідею щодо відкриття повітряного простору США для російських авіакомпаній у рамках угоди про припинення вогню з Україною. Щоправда, ці спроби зіштовхуються зі спротивом ЄС.

Виток секретної інформації в США

Білий дім розпочав процес пошуку нового міністра оборони на тлі чергового скандалу, що розгорнувся довкола чинного глави Пентагону Піта Гегсета. За даними ЗМІ, Гегсет поділився деталями ударів по Ємену минулого місяця зі своєю дружиною і братом в чаті Signal на своєму особистому телефоні.

Щоправда, у Білому домі заперечили можливе звільнення Гегсета після нового скандалу. А Дональд Трамп заявив, що позитивно оцінює роботу міністра оборони Піта Гегсета, яку називає "чудовою".

І це не єдиний скандал у США, пов'язаний із витоком секретної інформації.

Стало відомо, що в уряді США випадково надали доступ до "чутливих" документів тисячам держслужбовців. При чому це відбувалося, як за часів адміністрації Джо Байдена, таке і Дональда Трампа.

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