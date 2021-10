Покарання Польщі, закриття Болгарії та прем'єр-плагіатор: головне за 27 жовтня

У середу у центрі уваги - ситуація із газом в Молдові, коронавірусні максимуми та обмеження, другий величезний штраф для Польщі.

В Україні відреагували на крок до сертифікації "Північного потоку-2"; Україна залишиться в "зеленому" списку Євросоюзу для подорожей ще на два тижні; у Британії розкритикували Флагманську програму Національної служби охорони здоров'я (NHS) із тестування та відстеження COVID-19 вартістю 37 млрд фунтів; прем'єра Люксембурга звинуватили у масштабному плагіаті;уУ Пентагоні допускають можливість атаки афганської гілки ІДІЛ за межами Афганістану в межах року.

Більше новин 27 жовтня у нашому дайджесті.

Про реакцію України щодо кроку до сертифікації ПП-2

У "Нафтогазі" відреагували на крок Німеччини до сертифікації "Північного потоку-2". Голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко висловив жаль, що Міністерство економіки та енергетики Німеччини не консультувалося з Україною, приймаючи рішення про сертифікацію російського газопроводу "Північний потік-2".

Відреагував на це й глава МЗС України Дмитро Кулеба. Він заявив, що ключовим у процесі сертифікації газопроводу є залучення Європейської комісії.

За словами міністра, Україна засмучена у зв’язку з рішенням мінекономіки Німеччини та доведе цю позицію до німецьких партнерів.

26 лютого Мінекономіки Німеччини повідомило, що завершило аналіз надійності газових поставок по "Північному потоку-2" і передало його результати Федеральному відомству мереж (Bundesnetzagentur).

Про координацію країн басейну Дунаю

Україна очолить стратегію ЄС для Дунайського регіону на 2022 рік. Наша країна стане першою державою, яка, не будучи членом ЄС, координуватиме діяльність 14 країн басейну річки Дунай та реалізацію стратегічних ініціатив ЄС у регіоні.

Офіційна церемонія передачі головування від Словаччини до України має відбутися у Братиславі. Україна буде представлена делегацією на чолі з заступником міністра розвитку громад і територій, національним координатором Ігорем Корховим.

Про зміни в’їзду для українців та стрибки заражень

Через коронавірус Данія з 25 жовтня змінила правила в’їзду з України, а Болгарія взагалі закриває в'їзд для українців з 30 жовтня.

Тим часом, загалом Україна залишиться в "зеленому" списку Євросоюзу для подорожей ще на два тижні.

У Європі та світі фіксують нові максимуми заражень і смертей від коронавірусу. Зокрема, нові максимуми заражень зафіксовано у Латвії, в Австрії, у Польщі, у Німеччині. А у Вірменії - новий максимум смертей від коронавірусу.

У Словенії теж непроста ситуація з коронавірусом. Там можуть ввести локдаун на тлі різкого стрибка заражень.

У Британії розкритикували Флагманську програму Національної служби охорони здоров'я (NHS) із тестування та відстеження COVID-19 вартістю 37 млрд фунтів. Зазначається, що вона не змогла досягти своєї основної мети щодо зниження рівня зараження COVID-19. Також критикується використання консультантів, тим більше, що їхня вартість у середньому становила близько 1100 фунтів стерлінгів на день на підрядника.

Про газову кризу у Молдові

Молдова знову закуповує газ не у "Газпрому". Молдова закуповує 1 мільйон кубометрів газу у нідерландської компанії Vitol, яка виграла тендер, оголошений у вівторок вранці молдовською державною компанією Energocom.

Газ надійде до Молдови протягом дня 27 жовтня. Інші подробиці угоди не повідомляються.

Напередодні Energocom підписала угоду з польською PGNiG на пробну купівлю 1 мільйона кубометрів природного газу.

Минулої п'ятниці парламент оголосив про запровадження надзвичайного стану у зв'язку з газовою кризою терміном до 20 листопада. Переговори з "Газпромом" продовжуються, але сторони поки не дійшли згоди.

Російська державна газова компанія "Газпром" в рамках переговорів про постачання газу висунула Молдові пропозицію змінити свою угоду про вільну торгівлю з ЄС та відкласти реформування енергетичного ринку в обмін на дешевий газ для країни.

Тим часом, Європейська комісія виділила Молдові 60 мільйонів євро на подолання кризи, яка виникла у країні у зв’язку з дефіцитом газу та складними переговорами з "Газпромом".

Про штраф для Польщі

Суд ЄС (Court of Justice of the European Union) наклав на Польщу штраф у розмірі 1 млн євро на день за те, що відповідно до судового рішення вона не призупинила дію положень щодо своєї Дисциплінарної палати Верховного суду.

У середині липня Суд ЄС постановив, що система дисциплінарної відповідальності суддів у Польщі несумісна із законодавством ЄС. Напередодні він ухвалив рішення, в якому зобов'язав Польщу негайно призупинити дію положень про повноваження Дисциплінарної палати Верховного суду.

В ухвалі, винесеній у середу, віцепрезидент суду Ларс Бей Ларсен заявив, що положення про Дисциплінарну палату все ще можуть застосовуватися в польській правовій системі.

Штраф буде стягуватися з дати вручення Польщі ухвали до виконання урядом рішення суду від 14 липня.

Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький оголосив про ліквідацію Дисциплінарної палати Верховного суду раніше під час дебатів у Європейському парламенті у Страсбурзі.

Європейська комісія просила Суд ЄС накласти фінансові санкції на Польщу у цій справі у вересні.

Заступник міністра юстиції Польщі Себастіан Калета розкритикував рішення Суду ЄС, яке накладає на країну штраф у мільйон євро щоденно за невиконання рішення щодо Дисциплінарної палати Верховного суду.

Він назвав рішення суду черговим етапом операції, спрямованої на те, щоб позбавити Польщу важелів управління власною державою та наголосив, що це узурпація і шантаж.

Тим часом, в польському уряді відбулася вже п’ята реконструкція. Про те, що відбувається всередині польської влади і які наслідки можуть мати урядові зміни читайте в статті Станіслава Желіховського та Юрія Панченка Атака на прем'єра: як Польща оновлювала уряд і які наслідки це матиме.

Інше: конкурс на суддю ЄСПЛ та напад мігрантки

Зеленський дав старт новому конкурсу на суддю ЄСПЛ за зміненими правилами.

Засідання комісії стратегічного партнерства Україна-США відбудеться у Вашингтоні.

У Пентагоні допускають можливість атаки афганської гілки ІДІЛ за межами Афганістану в межах року.

У Болгарії в документах може вказуватися тільки біологічна стать, але не гендер.

На околиці Лондона затримали 14 кліматичних активістів за блокування кільцевої магістралі.

У Франції домоглися мораторію на виконання російського закону про шампанське.

Безлади в литовському центрі для мігрантів: жінки намагалися втекти, одна покусала охоронця.

В МЗС Німеччини занепокоєні, що дрони на Донбасі використовує не лише ОБСЄ.

МЗС РФ у скорботі через рішення суду Амстердама щодо "скіфського золота".

Прем'єра Люксембурга звинуватили у масштабному плагіаті.

Президент Хорватії звинуватив ЄС у затягуванні з прийомом його країни у Шенген.

Це лише частина цікавих новин за 27 жовтня, решту читайте на сайті "Європейської правди".

