Угорський скандал з полоненими ЗСУ, Європарламент кличе Україну в НАТО, Рамштайн-13: новини дня

Президент Чехії заявив, що Україна ще не почала повномасштабний контрнаступ, а глава Міноборони Естонії розраховує побачити більш масштабні контрнаступальні дії у найближчі тижні.

Разом з тим, естонський міністр оборони закликає не чинити тиску на українців, які "знають, що роблять".

Глава Пентагону визнає, що в України є втрати і що вони будуть й надалі, але додає, що росіяни по тисячу разів показують одні й ті самі п’ять підбитих ними транспортних засобів.

Головна подія – тринадцятий "Рамштайн". Говорили про забезпечення України засобами протиповітряної оборони та боєприпасами, підготовку українських пілотів на західних винищувачах, підтримку і обслуговування українських танків Leopard, а також про гарантії безпеки для України.

Європарламент схвалив резолюцію із закликом прийняти Україну в НАТО після війни.

В уряді Угорщини відхрещуються від звільнення українських військовополонених із Росії, а у Кремлі підтвердили, що Путін планує приїхати в Туреччину.

Польща завершила будівництво електронного бар'єра на кордоні з Білоруссю, а польські прикордонники кажуть, що у них вперше стріляли з території Білорусі.

Все важливе і цікаве за 15 червня читайте у дайджесті "Європейської правди".

Також підписуйтеся і на наш Telegram-канал – так зручніше отримувати дайджести та іншу важливу і цікаву інформацію.

Контрнаступ

За словами президента Чехії Петра Павела, Україна ще не розпочала повномасштабного контрнаступу, але перші операцій Сил оборони на кількох напрямках є його "помірним початком".

"Усе – ще попереду. Я б назвав це, виходячи зі свого військового досвіду, формуючими операціями", – зазначив Павел.

Разом з тим, президент Чехії зазначив, що підрив Каховської ГЕС ускладнить наступ України.

"Це ускладнить усі військові дії, в тому числі і українські операції. Територія, яку затопило, настільки велика, що це вплине на всі військові дії в цьому регіоні", – сказав Павел.

А ще Павел застеріг від "втоми від війни".

"Зараз ми бачимо втому від війни, втому від України. Ми повинні зробити все можливе, щоб цього не допустити", – зазначив він.

Глава Міноборони Естонії Ханно Певкур розраховує у найближчі тижні побачити більш масштабні контрнаступальні дії України та закликає не чинити тиску на українців, які "знають, що роблять"

Глава Пентагону Ллойд Остін визнав, що в України є втрати у техніці на полі бою в рамках контрнаступу, що розпочався, але, за його словами, у ЗСУ є достатньо обладнання, щоб продовжити воювати.

"Пошкодження (техніки) на полі бою будуть і далі. Я думаю, росіяни показали нам одні і ті самі 5 транспортних засобів по тисячу разів з десяти різних кутів. Але, відверто, в українців досі залишається чимало бойової сили", – додав Остін.

Тим часом, гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) таки приїхав на Запорізьку АЕС.

А парламент Естонії ухвалив заяву з підтримкою спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ.

Від початку минулого року Рійгікогу виступив із сімома заявами та одним зверненням на підтримку України та із засудженням діяльності Росії.

Серед іншого, Рійгікогу визнав діяльність Збройних Сил Російської Федерації у агресії проти України геноцидом проти українського народу, оголосив російський режим терористичним, а РФ – державою-спонсором тероризму, діям якої необхідно спільно дати відсіч.

Нагадаємо, у березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд на запит прокурора видав ордер на арешт президента Путіна та російської "дитячої омбудсменки" Марії Львової-Бєлової за їхню роль у незаконній депортації (а простіше кажучи – у викраденні) українських дітей з окупованих територій.

Важливо, що ця справа у майбутньому може розширитися до звинувачень у геноциді і охопити більше представників російської верхівки.

Докладніше про це – у статті журналістки ЄвроПравди Марії Ємець Гаага готує новини. Чому ордер МКС для Путіна може призвести навіть до справи щодо геноциду.

Рамштайн 13: ППО, винищувачі, снаряди

Данія та Норвегія об'єднали зусилля, щоб передати Україні ще 9 000 артилерійських снарядів: Норвегія передає власне снаряди, а Данія – заряди до них, запали, розрядники та вогнепровідні трубки.

Норвегія також передає 7000 снарядів з власних запасів. Вони вже відправлені в Україну.

Крім того, за даними газети Handelsblatt, Данія й Нідерланди вже замовили додаткові 14 танків Leopard 2 для України. Перші бойові танки Leopard 2 мають надійти до Збройних Сил України в січні 2024 року, а загалом контракт має бути виконаний до кінця 2024 року.

А, як повідомляє CBS News, Сполучені Штати хочуть до кінця літа закінчити навчання українських військових на танках Abrams.

За словами голови Об’єднаного комітету начальників штабів США, генерала Марка Міллі, на цей час навчання у різних країнах Заходу проходять понад 6 тисяч українських військових.

"Зусиллями багатьох країн з усього світу понад 6000 українців прямо зараз проходять підготовку у сорока різних місцях, за 65 курсами, у 33 країнах світу на трьох континентах", – заявив Міллі після 13-ї зустрічі у форматі "Рамштайн" у Брюсселі.

На 13-му засіданні Контактної групи з питань оборони України також багато говорили і про навчання українських пілотів.

Міністр оборони України Олексій Резніков після засідання повідомив, що отримав зобов’язання від союзників про старт навчань для українських пілотів на західних винищувачах.

"Сьогодні я чув дуже важливі новини про так звану "пташину коаліцію" чи "коаліцію винищувачів"... Сьогодні ми отримали зобов’язання від наших партнерів, що навчання почнуться, і що ми разом вибудуємо конструкцію цього консорціуму винищувачів", – сказав міністр.

Він підкреслив, що навчання почнуть спершу на винищувачах F-16, цей тренувальний процес очолять Нідерланди та Данія. Згодом, за його словами, приєднаються інші країни.

Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що підготовка тренувального плану для українських пілотів досягла прогресу, хоча вона ще займе якийсь час.

Разом з тим, генсек НАТО каже, що про рішення щодо поставки західних винищувачів Україні говорити рано.

Загалом на зустрічі говорили про забезпечення України засобами протиповітряної оборони та боєприпасами, підготовку українських пілотів на західних винищувачах, підтримку і обслуговування українських танків Leopard, а також про гарантії безпеки для України.

На цьому тлі сьогодні стало відомо про те, що Британія, Данія, Нідерланди й США спільно нададуть Україні сотні ракет для протиповітряної оборони. Також відомо, що Литва із союзниками закупить засоби ППО для України на понад 100 млн євро.

Канада й Італія на "Рамштайні" оголосили про нові пакети військової допомоги Україні.

"Канада зобов’язалася скерувати ще 500 мільйонів доларів для підтримки України, зокрема шляхом надання 200 критично важливих ракет для систем протиповітряної оборони для допомоги в захисті українського неба", – відзначив глава Пентагону Ллойд Остін.

Тим часом, президент Володимир Зеленський у четвер звернувся до депутатів швейцарського парламенту, закликавши розблокувати експорт зброї до України для наближення миру.

А одне з відомств федерального уряду Швейцарії допустило у своїй доповіді, що РФ, імовірно, використовує для виробництва ракет швейцарські технології, які початково мали цивільне призначення.

Слід додати, що міністр оборони України Резніков пообіцяв Бельгії розслідувати ймовірне використання її зброї в Росії.

Шлях України до НАТО

Європарламент схвалив резолюцію із закликом прийняти Україну в НАТО після війни.

Євродепутати висловлюють очікування, що процес вступу України до НАТО почнеться після завершення війни і його фіналізують якнайшвидше.

Очільник Пентагону Ллойд Остін заявив, що позиція США щодо підтримки розширення Північноатлантичного альянсу не змінилась, а його члени продовжують обговорювати шляхи подальшої підтримки України.

Голова Міноборони США підкреслив, що Вашингтон "продовжує підтримувати політику відкритих дверей НАТО", додавши, що "кожна країна має різний шлях до вступу" в Альянс.

"Знову-таки, додам, що наша позиція не змінилася з часів "Будапешта" (йдеться про Будапештський меморандум 1994 року, який передбачав "безпекові запевнення" для України з боку РФ, США та Британії. – Ред.)", – зазначив він.

А заступник міністра закордонних справ Євген Перебийніс заявив, що від липневого саміту НАТО у Вільнюсі Україна очікує надання гарантій безпеки на період до членства в Альянсі, а не як альтернативу вступу.

За його словами, серед очікувань України, зокрема, рішення про конкретні алгоритми і часові рамки набуття Україною членства в НАТО, а також питання надійних гарантій безпеки.

Ще новини щодо України

В уряді Угорщини відхрещуються від звільнення українських військовополонених із Росії – ЗМІ.

ЄС та Україна домовилися про нову співпрацю у сфері освіти та охорони здоров’я.

Грета Тунберг у Бонні доєдналась до мітингу проти екоциду в Україні.

Польща і Білорусь

Польща завершила будівництво електронного бар'єра на кордоні з Білоруссю.

Польські прикордонники кажуть, що у них вперше стріляли з території Білорусі.

Решта новин дня

У Кремлі підтвердили, що Путін планує приїхати в Туреччину.

Болгарія звинуватила російського посла у поширенні дезінформації.

У Румунії відкрився перший за 50 років новий аеропорт.

Борис Джонсон свідомо вводив депутатів в оману в скандалі з вечірками – парламентський звіт.

ЄСПЛ схвалив практику досудового ув'язнення за розпалювання ненависті у соцмережах.

Косово посилило контроль на кордоні з Сербією, а глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель повідомив про те, що діалог між Белградом і Приштиною під загрозою через напруженість на півночі Косова.

РФ відпустила затриманих естонських логістів із прикордонної служби.

Туреччина викликала посла Швейцарії через нібито образу президента на акції протесту.

У Румунії затвердили новий уряд після ротації прем’єрів.

У Латвії засудили до 2 років в’язниці умовно чоловіка, який напав на хлопця з прапором України.