Лондон не виключає розпад РФ, нові вимоги Угорщини, рекорд німецьких друзів Путіна: новини дня

У понеділок світові лідери продовжили коментувати спробу заколоту в Росії найманцями групи "Вагнера".

Сили оборони України просуваються з півночі й півдня під Бахмутом і малоймовірно, що РФ має суттєві резерви для того, щоби переламати ситуацію, інформує британська розвідка.

Тим часом, ЄС збільшив на 3,5 млрд євро обсяг фонду, з якого фінансують зброю для України.

США передадуть Україні бронемашини та боєприпаси в новому пакеті допомоги, а Польща – тисячі автоматів і мільйони набоїв.

Крім того, Швеція скерує 32,5 млн євро на гуманітарну допомогу Україні.

А Данія зніме F-16 з озброєння на два роки раніше, що наблизить їхню передачу Україні.

Угорщина продовжує створювати проблеми для України і підігравати агресорам.

Країна не підтримала виділення чергового траншу у сумі 500 млн євро з Європейського фонду миру державам-членам ЄС через включення Україною угорського OTP Bank до списку "спонсорів війни".

До того ж, за даними ЗМІ, Угорщина блокуватиме переговори про вступ України в ЄС через Грузію.

А ще глава МЗС Угорщини Петер Сійярто похвалився, що у день заколоту "вагнерівців" підтримував зв’язок з Москвою і Мінськом.

Все важливе і цікаве за 26 червня читайте у дайджесті "Європейської правди".

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Щодо "тріщин у могутності Москви"

У понеділок світові лідери продовжили коментувати спробу заколоту в Росії найманцями групи "Вагнера".

Президент США Джо Байден підкреслив, що Сполучені Штати та їхні найближчі союзники не причетні до заколоту групи "Вагнера" , вперше публічно коментуючи російські події цими вихідними.

"Ми чітко дали зрозуміти, що ми не причетні до цього. Ми не маємо до цього ніякого стосунку. Це частина боротьби всередині російської системи", – зазначив президент США.

Байден сказав, що ще занадто рано "робити остаточні висновки" про наслідки заколоту в Росії.

Проте, перші, попередні, висновки на Заході все ж зробили.

Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель заявив про те, що невдала спроба заколоту свідчить про тріщини у військовій могутності Москви, які спричинила війна в Україні.

Боррель заявив, що останні події вихідних вказують на те, що російська держава і президент Владімір Путін ослаблені, а РФ може вступати в еру політичної нестабільності.

"Якщо ми (раніше. – Ред.) розглядали Росію як небезпеку, як загрозу, тому що у неї є сила, можливість вторгатися у мирних сусідів, як вона робила, то зараз з'являється ризик через внутрішню політичну нестабільність і крихкість великої ядерної сили", – сказав головний дипломат ЄС.

Разом з тим він визнав, що Європейський Союз поки що не має стратегії на випадок непередбачуваних політичних подій в Росії, але аналізує ситуацію і розглядає можливі сценарії.

Сьогодні вранці стало відомо, що в уряді Британії думають готуватися до сценарію несподіваного розпаду РФ.

"Ми маємо чекати і дивитися, що буде далі. Це може бути лише "Розділ 1" чогось нового", – прокоментував виданню The Times високопосадовець британського уряду.

До речі, глава МЗС Литви вважає, що такі події ще можуть повторитися, а президент країни припускає, що вони можуть бути гіршими.

Згодом глава британського уряду Ріші Сунак заявив, що Британія готова до різних сценаріїв розвитку подій в Росії.

"Ще занадто рано з упевненістю прогнозувати, якими можуть бути наслідки, але, звичайно, ми готові, як і завжди, до різних сценаріїв", – сказав Сунак журналістам.

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі заявив, що заколот свідчить про кризові явища в російській владі.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг вважає, що спроба заколоту демонструє, що Москва припустилася стратегічної помилки, розв'язавши війну проти України.

Президент Франції Емманюель Макрон, коментуючи спробу збройного заколоту, заявив, що ця ситуація показує розбіжності, які існують в російській владі і крихкість її армії.

Лідери Євросоюзу обговорять заколот найманців ПВК "Вагнера" у рамках засідання Європейської ради, яке пройде 29-30 червня у Брюсселі.

Латвія припинила прийом заяв на всі типи віз від громадян РФ та закликала не їздити в Росію та Білорусь, бо евакуація неможлива.

Фінляндія посилила контроль кордону після спроби заколоту "Вагнера".

Підтримка України

Сили оборони України просуваються з півночі й півдня під Бахмутом і малоймовірно, що РФ має суттєві резерви для того, щоби переламати ситуацію, інформує британська розвідка.

У вчорашньому огляді також констатували, що ЗСУ досягають тактичного прогресу на ключових напрямках.

Тим часом, ЄС збільшив на 3,5 млрд євро обсяг фонду, з якого фінансують зброю для України.

"Це рішення надсилає чіткий політичний сигнал щодо триваючої готовності ЄС надавати військову підтримку Україні та іншим партнерам", – зазначили у комюніке Ради ЄС.

США передадуть Україні бронемашини та боєприпаси в новому пакеті допомоги, а Польща – тисячі автоматів і мільйони набоїв.

Крім того, Швеція скерує 32,5 млн євро на гуманітарну допомогу Україні.

А Данія зніме F-16 з озброєння на два роки раніше, що наблизить їхню передачу Україні.

Ворожий угорський уряд

Угорщина продовжує створювати проблеми для України і підігравати агресорам.

Країна не підтримала виділення чергового траншу у сумі 500 млн євро з Європейського фонду миру державам-членам ЄС через включення Україною угорського OTP Bank до списку "спонсорів війни".

До того ж, за даними журналіста "Радіо Свобода" Рікарда Джозвяка, Угорщина блокуватиме переговори про вступ України в ЄС через Грузію.

"Під час дискусії в Брюсселі після представлення звіту (про виконання рекомендацій Єврокомісії. – Ред.) Угорщина дуже критично поставилася до Києва через те, що він робить недостатньо для забезпечення прав меншин", – зазначає журналіст.

Один із варіантів, за яких Будапешт усе ж схвалить початок переговорів про вступ України в ЄС, полягає в наданні Грузії статусу кандидата на членство.

А ще глава МЗС Угорщини Петер Сійярто похвалився, що у день заколоту "вагнерівців" підтримував зв’язок з Москвою і Мінськом.

"Ми також уважно стежили за подіями на вихідних, тому що такого роду події в Росії, в залежності від результату, можуть мати досить сильний вплив на ситуацію з безпекою в усьому регіоні", – сказав Cійярто.

За його словами, представники РФ надали йому інформацію, яка зрештою "виявилася реалістичною і правдивою".

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