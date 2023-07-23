Світ засудив обстріл Одеси, Лукашенко погрожує Польщі, заборона для Орбана: все за вихідні

Шокуюча новина вихідних – російська ракетна атака на Одесу в ніч на 23 липня. Серед іншого, серйозно постраждав Спасо-Преображенський собор, найдавніша святиня у місті.

Лідери та посли західних держав засуджують цей ракетний удар РФ. "Не припиняймо молитися за мир, особливо за дорогу Україну, яка продовжує зазнавати смерті і руйнувань, що також, на жаль, сталося цієї ночі в Одесі", – закликав віруючих світу Папа Франциск.

Більш важливо, що через ці події Україна використає новий інструмент – генсек НАТО Єнс Столтенберг погодився на запит української сторони скликати зустріч новоствореної Ради Україна-НАТО.

А от прем’єр-міністерка Італії Джорджіа Мелоні заявила, що її країна готова долучитися до відбудови Спасо-Преображенського собору Одеси.

Лукашенко та "Вагнер"

Самопроголошений президент Александр Лукашенко злітав до Санкт-Петербургу на зустріч із Путіним, куди привзд мапу розташування польських військ біля кордону Польщі, що він тлумачить як підготовку нападу на Білорусь.

Одночасно Лукашенко заявляє, що вагнерівці "напрягають" його своїми войовничими настроями – "хочуть на екскурсію у Варшаву і Жешув".

Тим часом у США опублікували нові супутникові знімки табору вагнерівців, які розмістилися у центральній частині Білорусі. Помітно, що їх кількість зростає.

А розвідувальне управління Міністерства оборони США (DIA) "не бачить підстав сумніватися" у заявах президента Росії Владіміра Путіна про те, що перша партія російської ядерної зброї вже у Білорусі.

Війна з Росією

Адміністрація президента США Джо Байдена все ще відмовляється передавати Україні далекобійні ракети ATACMS.

Натомість добрі новини з Німеччини – нові зенітні боєприпаси до самохідних установок Gepard, які мають важливе значення для збиття російських дронів, мають передати передовим частинам ЗСУ вже найближчим часом.

А в польському місті Ґлівіце на заводі Бумар-Лабенди нарешті розпочав роботу центр обслуговування та ремонту танків Leopard 2 для ЗСУ.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна відвоювала половину своїх територій, які Росія захопила з початку повномасштабного вторгнення.

Орбан у Румунії

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відвідав "літній університет Тушваньош" у курортному румунському містечку Беїле Тушнад. Минулого року, виступаючи перед румунськими угорцями, Орбан озвучив відверто расистські заяви.

Тож, цього разу МЗС Румунії надіслало Орбану листа, в якому розповіло, про що не можна говорити під час його візиту.

Попри це, біля 50-60 націоналістів з румунськими прапорами намагалися потрапити на територію фестивалю Тушваньош, де виступав Орбан.

Інші новини 22-23 липня

Лоукостер Ryanair може відновити невелику кількість рейсів в Україну до кінця 2023 року, тобто – не чекаючи завершення війни.

Посол України в Німеччині Олексій Макєєв особисто підтримав українську ЛГБТ-спільноту, взявши участь у берлінському CSD-параді. За його словами, український прапор має два кольори, "під якими Україна захищає кольори ЛГБТ-спільноти".

В Іспанії пройшли парламентські вибори, результатом яких може стати формування правого уряду.

У Польщі суботи гасять велику пожежу, що спалахнула на складі з хімікатами під містом Зелена Гура.

У Німеччині повідомляють про проблеми з перевірками безпеки у Бундесвері – майже 70 тисяч перевірок військового і цивільного персоналу досі не було проведено.

Президент Франції Еммануель Макрон, який хотів взяти участь в майбутньому саміті БРІКС у Південно-Африканській Республіці, не отримав запрошення.

Президент США Джо Байден номінував на найвищу посаду у Військово-морських сила США адмірала Лізу Франчетті – це буде перша в історії жінка на такій посаді.

І нарешті, про кокаїн. На півночі Ірландії на берег винесло два велетенських пакунки з контрабандним кокаїном – їх загальна вага складає біля 60 кг.