Орбан може очолити Єврораду, проблеми з Patriot, компроміс щодо кордону: головне за вихідні

Сенсацією вихідних стала заява президента Європейської Ради Шарля Мішеля – він планує висувати свою кандидатуру на виборах до Європейського парламенту в червні, а тому, у випадку перемоги, мусить тому достроково залишити посаду.

Проблема полягає в тому, що лідери ЄС повинні будуть швидко знайти наступника Мішелю. В противному випадку головування у Європейській раді тимчасово перейде до прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана – лідера країни, яка головуватиме у Раді ЄС з липня 2024 року до грудня.

Це збільшує виклики, що стоять перед ЄС. Невипадково президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що 2024 рік стане "ключовим роком для демократії".

Війна з РФ

Дві тривожні новини.

Данське видання Berlingske з посиланням на міністерство оборони країни повідомляє, що поставка Данією винищувачів F-16 Україні відкладається на пів року.

А офіційні особи адміністрації президента та Міноборони США попередили, що Вашингтон незабаром не зможе підтримувати батареї українських систем Patriot ракетами-перехоплювачами, вартість яких може становити від 2 до 4 мільйонів доларів за штуку.

Натомість зростають шанси отримати від Німеччини ракети Taurus.

Постачання цих ракет ї "єдиним серйозним шансом для України віднайти свою мужність і не дати росіянам перемогти", вважає прем'єр-міністр Баварії, голова Християнсько-соціального союзу (ХСС) Маркус Зьодер.

Одночасно обережну позицію нинішнього німецького уряду щодо поставок Україні Taurus розкритикував колишній президент Німеччини Йоахім Гаук.

Так само кілька провідних представників партій Бундестагу з питань оборони висловились за надання Україні далекобійних ракет Taurus. Більш того, вони вважають, що Україна має отримати змогу використовувати ці ракети для ударів по цілях на території Росії – позиція, яку федеральний уряд раніше називав неприйнятною.

Ще про Німеччину. Там понад рік фіксують невідомі безпілотники над полігонами та казармами Бундесверу, де, зокрема, навчаються українські військові.

А Японія внесе близько $37 мільйонів у трастовий фонд НАТО, щоб забезпечити системи виявлення безпілотних літальних апаратів в Україні.

В свою чергу Національна гвардія України повідомила, що вже використовує сучасні польові шпиталі, отримані від Нідерландів.

Реформа ЄС та підтримка України

Урсула фон дер Ляєн укотре закликала до якнайшвидшого схвалення чотирирічного плану допомоги Україні Ukraine Facility розміром 50 мільярдів євро в межах середньострокового перегляду бюджету ЄС.

А якщо Угорщина продовжить блокувати цю допомогу, у ЄС в розпорядженні є "операційні рішення", які дозволять вирішити цю проблему.

А прем’єр-міністр Бельгії, яка в цьому півріччі головує в Раді Європейського Союзу, Александер де Кроо, вважає за необхідне втілити реформу ЄС, перш ніж він прийме до себе нових членів.

Блокування кордону та протести фермерів

Міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський та представники руху "Ошукане село" підписали меморандум, який має призупинити блокування пункту перетину кордону з Україною в Медиці.

Заради цього польський уряд пообіцяв задовольнити всі вимоги фермерів: субсидії на кукурудзу в розмірі одного мільйона злотих, збільшення кредитування на 2,5 мільярда злотих та збереження розміру сільськогосподарського податку на рівні 2023 року.

Натомість у Німеччині протести фермерів лише посилюються.

На знак протесту проти запланованого урядом скорочення субсидій на сільськогосподарських субсидій німецькі фермери з 8 січня збираються розпочати тиждень протестів.

Питання світової безпеки

Ще одна тривожна новина. Один із претендентів на президентську номінацію від Республіканської партії США Вівек Рамасвамі непублічно заявив, що, ставши президентом, він виведе США з НАТО.

А Північна Корея 6 січня, випустила кількадесят артилерійських снарядів у води поблизу південнокорейської групи островів Йонпхьондо.

Тим часом розвідка США дізналась, що китайський лідер Сі Цзіньпін провів масштабні чистки у військових колах через тотальну корупцію, яка ставить під сумнів здатність Китаю вести війну.

Зокрема, ракети, заправлені водою замість палива, а величезні поля ракетних шахт на заході Китаю не функціонують належним чином, щоб дозволити ракетам ефективно запускатися.

Ще одна цікава новина – за даними норвезької розвідки, серед мігрантів, які у 2015 році пробули з Росії до Норвегії через прикордонний пункт пропуску Стурскуг, були люди, які отримували завдання від іноземних спецслужб.

Тепер трохи про Близький Схід.

За даними ліванських ЗМІ, високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель зустрівся з підтримуваного Іраном бойового угруповання "Хезболла" Мохаммадом Раадом. У ЄС прагнуть уникнути втягування Лівану у війну між Ізраїлем і ХАМАС.

При цьому міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна відкинула озвучені Ізраїлем ідеї про облаштування сектору Гази після завершення нинішнього конфлікту, наголосивши, що це питання мають вирішувати самі палестинці.

А перехоплення повідомлень, зібрані Сполученими Штатами, підтвердили, що за смертоносними вибухами під час процесії біля могили іранського генерала Касема Сулеймані стоїть афганська філія "Ісламської держави".

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