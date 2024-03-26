Лукашенко погрожує НАТО війною, Байден наздоганяє Трампа, корупція в уряді Орбана: новини дня

Глава МЗС Естонії отримав "обнадійливі повідомлення" з США щодо багатомільярдної допомоги Україні. Хоча, як вважають в Білому дому, спікер Палати представників Конгресу досі пручається винесенню відповідного проєкту на розгляд.

Тим часом, Лукашенко із собакою в руках пригрозився загарбати частину Литви та Польщі, а керівник спецслужби Чехії вважає поточну ситуацію найбільш загрозливою з часів Другої світової.

З Молдови поїхав співробітник посольства РФ, якого вислали за "вибори" у Придністров’ї, а поліція Відня виправдалась за "подарунки" від посольства РФ.

Все важливе і цікаве за вівторок, 26 березня, – в дайджесті "Європейської правди".

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"Обнадійливі повідомлення" з США

У Білому домі заявили, що спікер Палати представників Майк Джонсон шукає привід для того, щоб не виносити на голосування законопроєкт, який передбачає виділення допомоги Україні.

Як відомо, у Конгресі США з жовтня минулого року не можуть схвалити багатомільярдний пакет підтримки Україні, який ініціював президент Джо Байдена.

Натомість, глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна повідомив, що отримав "обнадійливі повідомлення" про схвалення пакета допомоги Україні в розмірі 61 млрд доларів.

"Я дуже сподіваюся, і ми також отримали ці обнадійливі повідомлення, що в найближчому майбутньому, ще до саміту НАТО, США зможуть ухвалити це рішення", – заявив міністр.

Міністри закордонних справ Естонії, Латвії та Литви прибули у Вашингтон в тиждень, коли три балтійські країни відзначають 20-річчя членства в НАТО.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що Україна не зможе виграти війну, якщо США не проявлять своє лідерство.

Тим часом, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відчуває, що західні союзники хочуть, щоб Україна воювала з Росією зі зв'язаною за спиною рукою.

Про це він розповів в інтерв'ю Politico, коментуючи інформацію, що з'явилась в ЗМІ, про те, що США нібито закликали Україну припинити удари по російських нафтопереробних заводах.

Очільник українського МЗС стурбований тим, що дії союзників не завжди відповідають їхній риториці, і в міру того, як війна затягується, вони "повертаються до звичного способу ведення політики".

Він описав замкнене коло – зброю не надають або надають із запізненням чи в недостатній кількості, а потім союзники кажуть, що Україна і не може перемогти. І тоді союзники запитують себе, чому треба надавати Україні зброю, яка "змінює правила гри".

На тлі масованих атак РФ по Україні Дмитро Кулеба закликав Захід дати "нам ці кляті Patriot".

Нагадаємо, восени 2024 року в Сполучених Штатах вибори президента і частини конгресменів.

Чинний президент США Джо Байден суттєво скоротив розрив або випередив Дональда Трампа у шістьох із семи "хитких штатів".

Поки важко спрогнозувати, чи ці результати свідчать про перелом на користь Байдена, який далі посилиться, чи симпатії виборців знову хитнуться у протилежний бік.

Погрози війною проти НАТО

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко із собакою в руках пригрозився загарбати частину Литви та Польщі.

"Даремно вони себе так поводять. Але зараз тобі доведеться протистояти балтійським республікам… І частину Польщі ти прихоплюєш", – сказав Лукашенко, дізнавшись ширину коридору (42 кілометри по прямій до Калінінградської області).

Цікаво, що, за даними ЗМІ, Білорусь досі, попри санкції, ввозить до Польщі деревину під виглядом казахстанської.

Керівник Служби інформації та безпеки Чехії Міхал Куделка вважає, що поточна безпекова ситуація у Європі та світі найбільш загрозлива з часів Другої світової війни.

Президент Петр Павел зі свого боку додав, що перспективи на майбутнє "зовсім не оптимістичні" і ситуація може стати ще складнішою.

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес заявив, що ні Євросоюз, ні НАТО, ні його країна не ведуть підготовку до жодної війни.

А міністр оборони Франції допускає радикальні кроки для нарощування оборонного виробництва. Зокрема, "не виключає" реквізиції (вилучення з компенсацією) потужностей підприємств.

Міністр зазначив, що закон про військове планування на 2024-2030 роки, ухвалений у 2023 році, дає підстави для таких радикальних кроків держави в умовах явної або передбачуваної загрози для країни.

Розвідка Швейцарії потерпає від нестачі кадрів та проблем із управлінням, а у Польщі – серія смертельних випадків на військових навчаннях.

Після цих випадків у Польщі терміново переглянуть процедури.

Гаубиці Caesar з Франції

Міністр оборони Франції Себатьєн Лекорню оголосив, що Париж незабаром зможе поставити Києву 78 самохідних гаубиць Caesar та збільшить поставки снарядів, щоб задовольнити нагальні потреби України в боєприпасах.

Крім того, як пише Bloomberg, президент Франції Емманюель Макрон у вівторок розпочинає триденний візит до Бразилії, де головним питанням його порядку денного буде спроба переконати свого бразильського колегу Лулу да Сілву зайняти позицію щодо війни РФ проти України.

Угорщина і скандали

Тим часом, між Угорщиною та Бразилією – дипломатичний скандал через "гостювання" Болсонару в посольстві.

Міністерство закордонних справ Бразилії викликало угорського посла Міклоша Халмая після публікації The New York Times. Видання дізналося, що у будівлі посольства Угорщини в Бразилії два дні перебував експрезидент Жаїр Болсонару, близький соратник угорського прем’єра Віктора Орбана.

Правоохоронці конфіскували паспорт Болсонару у межах кримінального розслідування про спробу держперевороту.

Скандал також спалахнув і в самій Угорщині – все через публікацію аудіо про корупцію в уряді Орбана.

Опозиціонер і яскравий антиорбанівець Петер Мадяр оприлюднив аудіозапис з голосом колишньої міністерки юстиції Юдіт Варги, на якому вона нібито підтверджує змову угорських урядовців для приховування корупції.

Петер Мадяр є колишнім чоловіком Варги та колишнім угорським посадовцем.

За словами Мадяра, він зробив цей запис під час розмови в квартирі колишнього подружжя.

Також слід додати, що Угорщина допоможе встановити особи загиблих у війні, кажуть у Нацполіції.

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