Зеленський дасть США "план перемоги", модернізація F-16, нові вибори у Болгарії: новини дня

Польща досі шукає невідомий об’єкт, що залетів на територію країни під час масованої атаки РФ по Україні. Спікер Сейму допустив, що це могло бути "погодною аномалією".

Через останні обстріли РФ в середу збереться Рада Україна-НАТО.

Зеленський на форумі "Україна 2024. Незалежність" повідомив про розробку Плану перемоги України, з яким хоче ознайомити президента США Джо Байдена, а також двох кандидатів в президенти.

Норвегію, яка зараз є найбільшим у Європі постачальником природного газу, попередили про загрози диверсій зі сторони РФ, а у Швеціх неонацисти нібито обговорювали розправу над міністром юстиції країни.

Реклама:

Про все важливе і цікаве за вівторок, 27 серпня, – в дайджесті "Європейської правди".

Підписуйтеся і на наш Telegram-канал – так зручніше отримувати дайджести та іншу важливу і цікаву інформацію.

Пошуки невідомого об’єкта у Польщі

Сьогодні у Польщі вирішили збільшити кількість військових, які беруть участь у пошуках невідомого об'єкта, що порушив повітряний простір Польщі з території України.

Пошуки відучора тривають на території гміни Тишовце в її північно-західній частині.

"На місці події вже перебуває понад 100 солдатів Сил територіальної оборони. Це наземні пошуково-рятувальні групи", – повідомив речник Оперативного командування Збройних сил Польщі Яцек Горишевський.

Польські ЗМІ з посиланням на співрозмовників в армії повідомили, що там схиляються до версії, що залетів "Шахед". Він нібито пробув у повітряному просторі країни щонайменше 33 хвилини.

А спікер Сейму Польщі допустив, що об’єкт, який залетів у країну, був "погодною аномалією".

У Північноатлантичному альянсі зазначили, що на території сусідів України, членів НАТО, за час повномасштабної війни вже не раз знаходили уламки ракет і дронів, якими Росія атакує Україну, і такі дії РФ є "потенційно небезпечними".

Заступник міністра національної оборони Польщі Цезарій Томчик заявив, що країна перебуває в стані гібридної війни, й аргументував це ситуацією на кордоні з Білоруссю та іноземними метеозондами, які час від часу з'являються.

Нагадаємо, 26 серпня Росія здійснила чергову масовану атаку проти України.

Реакція на мосовану атаку по Україні

Президент США Джо Байден засудив масований ракетний удар РФ, яка напередодні атакувала Україну сотнями ракет і дронів.

"Я найрішучішим чином засуджую війну Росії проти України та її зусилля, спрямовані на те, щоб занурити український народ у темряву. Дозвольте мені бути відвертим: Росія ніколи не досягне успіху в Україні, і дух українського народу ніколи не буде зломлений", – підкреслив він.

Масованими атаками на українські енергетичні об'єкти Росія, серед іншого, намагається спровокувати нову хвилю виїзду українців до Європейського Союзу, вважає голова комітету в закордонних справах Бундестагу Міхаель Рот.

Політик зазначив, що пошкодження настільки масивні, що їх майже неможливо швидко виправити. Він закликав підтримати Україну в умовах прийдешньої "суворої зими", зокрема, надати аварійні електрогенератори.

Рот також звернувся до США із закликом дати дозвіл українським військам на використання далекобійної зброї по російських аеродромах.

Через останні обстріли РФ в середу збереться Рада Україна-НАТО.

"Члени НАТО надали значну підтримку українській протиповітряній обороні і вони віддані подальшому зміцненню оборони України", – запевнила представниця генсека Альянсу.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після масованого ракетного удару РФ заявив, що союзники можуть ухвалити два рішення, які допоможуть покласти край російському терору: підтвердити право України на далекобійні удари по РФ і погодитися на використання можливостей ППО партнерів на території України.

Як пише Politico, Україна збирається надати адміністрації Байдена перелік цілей в глибині території Росії у спробах переконати США зняти обмеження на застосування американської зброї.

За словами співрозмовників видання, у переліку будуть декілька дуже "жирних" цілей, які можна було б дістати за допомогою американських далекобійних ракет, і у Києві сподіваються таким кроком – наданням списку – врешті переконати президента Байдена зняти обмеження.

Politico зазначає, що це не перший подібний список, підготовлений Києвом, але він буде більш детальним.

До речі, надані західними партнерами винищувачі F-16 брали участь у відбитті наймасованішої комбінованої повітряної атаки РФ по Україні 26 серпня та знищували ракети і дрони противника.

Сьогодні стало відомо, що США модернізували системи РЕБ на переданих Україні винищувачах F-16.

План перемоги України

Президент України Володимир Зеленський розповів, що хотів би домогтися згоди від Польщі на передачу винищувачів радянських моделей, зокрема МіГ.

Про це він сказав на форумі "Україна 2024. Незалежність".

Крім того, він пояснив, чому Польща не хоче допомогти зі збиттям російських ракет над українською територією.

"Я так розумію, тут потрібна підтримка кількох країн, і Польща вагається, щоб не бути наодинці з таким рішенням", – зазначив президент.

Він також наголосив на необхідності домогтися згоди США у підтримці рішення щодо збиття російських ракет.

Зеленський повідомив, що готується до зустрічі з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом у вересні.

На форумі "Україна 2024. Незалежність" президент України, серед іншого, заявив про бажання представити американському колезі Джо Байдену, а також кандидатам у президенти США Камалі Гарріс та Дональду Трампу План перемоги України.

Зеленський сказав, що План перемоги України вже розробили, але він поки не може розкрити деталі. Однак, він додав, що операція на Курщині є його частиною.

А ще український президент очікує, що підготовчий документ до другого саміту миру буде готовий до листопада.

Протидія загрозам РФ

Розвідки сімох країн ЄС попередили про ризик російських диверсій на енергооб'єктах Норвегії.

У США затримали громадянина Угорщини через закупівлю техніки для РФ. Сполучені Штати також пропонують винагороду у $2,5 млн за інформацію про хакера з Білорусі.

У Кракові судитимуть двох "вагнерівців" за звинуваченням у шпигунстві, а Словаччина скасувала тимчасовий захист для соратника Медведчука Марчевського.

А у Молдові пояснили, як нардеп, прихильник УПЦ МП, Артем Дмитрук перетнув кордон.

Щодо євроінтеграції

Уряд України утворив робочу групу для забезпечення переговорів про вступ до ЄС.

Президенти країн Балтії підписали декларацію на підтримку євроінтеграції Молдови.

А грузинська керівна партія "Грузинська мрія", як відомо, хоче зробити розворот до Росії.

Президентка країни попередила, що осінні парламентські вибори стануть вибором між Європою та Росією.

ЄС застеріг Грузію від заборони опозиційних партій.

Крім того, опозиційні грузинські ЗМІ з посиланням на свої джерела повідомляють, що керівна партія "Грузинська мрія" планує оголосити православ’я державною релігією.

Ліві і Макрон

Французька ультраліва партія "Нескорена Франція" закликає вийти на протести 7 вересня на тлі відмови президента Емманюеля Макрона затвердити лівий уряд.

Ультраліві оголосили про "масштабну мобілізацію перед обличчям перевороту Макрона".

"Президент республіки ставить під серйозну загрозу демократію, відмовляючись визнати результати голосування і уряд на чолі з "Новим народним фронтом", який переміг на парламентських виборах", – йдеться в заяві.

Кандидатка від об'єднаних лівих на посаду прем’єр-міністра Франції Люсі Касте "дуже стурбована" тим, який сигнал посилає президент Емманюель Макрон виборцям, відмовляючи їй у висуванні.

Касте нагадала, що ліві вийшли на перше місце на парламентських виборах, хоча і не отримали абсолютної більшості.

"Ми маємо справу з президентом республіки, який хоче бути президентом республіки, прем'єр-міністром і лідером партії одночасно. Інституції не можуть так працювати… це неповага до французів і до демократії", – продовжила вона.

Президент Франції Емманюель Макрон підтвердив, що готовий і далі говорити про призначення голови уряду після того, як перший раунд переговорів не дав результату.

"Робота триває, двері відчинені, і я запрошую всіх, хто бажає прийти і продовжити працювати в інтересах країни", – додав він.

На тему Франції слід додати, що там продовжили термін тримання під вартою засновника Telegram ще на 48 годин.

Решта новин

Сербія передала 5 тисяч ноутбуків і планшетів для українських школярів.

ЄС засудив нові заборони "Талібану" для афганських жінок.

Президент Болгарії призначив технічний уряд і затвердив дату дострокових виборів.

Міністерка уряду Румунії потрапила в ДТП: авто з нею перевернулось.

ЗМІ: Неонацисти обговорювали розправу над міністром юстиції Швеції.