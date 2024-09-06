США дали пораду Путіну, Зеленський на "Рамштайн", батарея HAWK від Іспанії: новини дня

П’ятниця була насиченою на новини щодо зброї для України. І це не дивно, бо у Німеччині відбулося чергове засідання у форматі "Рамштайн". Що обіцяли партнери і про що говорили?

Про все важливе і цікаве за п’ятницю, 6 вересня, – в огляді новин "Європейської правди".

Підписуйтеся і на наш Telegram-канал – так зручніше отримувати дайджести та іншу важливу і цікаву інформацію.

"Важка фаза" війни

Істотних змін на лінії фронту в Україні за останній тиждень не відбулося, констатує керівник розвідувального центру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг.

Реклама:

За його словами, Збройні сили Росії продовжують утримувати ініціативу на оперативному рівні, а основний фокус їхньої наступальної діяльності, як і раніше, спрямований на Донецьку область і зокрема місто Покровськ.

"Українцям вдалося уповільнити наступ РФ на Покровському напрямку. Якщо в попередні місяці російські війська просувалися на цьому напрямку на сім-вісім кілометрів на місяць, то зараз ми бачимо, що останніми днями темп їхнього наступу значно сповільнився", – каже Ківісельг.

Новий міністр оборони Великої Британії Джон Гілі зауважив, що наступ українських Сил оборони на Курську область поставив очільника Кремля у глухий кут.

Він наголосив, що наступ на Курську область Російської Федерації "явно поставив Путіна у глухий кут, оскільки він залишив частини свого кордону беззахисними, і він все ще вирішує, що робити у відповідь, в той час як Україна утримує свої позиції в цій області".

Але партнери попереджають: зараз – "важка фаза" війни.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав союзників по Альянсу посилити військову допомогу для України під час "цієї важкої фази війни".

Перед початком сьогоднішньої зустрічі контактної групи з питань України на базі ВПС США в Рамштайні, у німецькій опозиції закликали уряд до більшої допомоги Україні, називаючи нинішню стадію війни вирішальною.

"Ми перебуваємо у вирішальній фазі війни", – стверджує політик Християнсько-демократичного союзу з питань оборони Йоганн Вадефул, зазначаючи, що Україна не може дозволити собі "спад".

Він закликав федеральний уряд "зібратися".

"Рамштайн": новий пакет допомоги від США

Сьогодні на авіабазі Збройних сил Німеччини "Рамштайн" відбулося засідання Контактної групи з питань оборони України, відоме як формат "Рамштайн".

Міністр оборони США Ллойд Остін на відкритті 24-го засідання привітав участь президента України Володимира Зеленського і анонсував новий пакет військової допомоги Сполучених Штатів для ЗСУ на $250 млн.

Згодом Пентагон деталізував вміст нового пакета військової допомоги.

Пакет містить, зокрема зенітні ракети RIM-7, ракети Stinger, боєприпаси для систем HIMARS, артилерійські снаряди калібрів 155-мм і 105-мм, протитанкові ракети TOW і протитанкові системи Javelin та AT-4.

У повідомленні Пентагону також згадуються бойові машини піхоти Bradley, бронетранспортери M113, протимінні транспортні засоби із захистом від засідок (MRAP), боєприпаси до стрілецької зброї, гранати, патрульні катери, морське навчально-тренувальне обладнання, обладнання та боєприпаси для підривних робіт, запчастини й допоміжне обладнання.

Крім того, агентство Reuters пише, що у Байдена намагаються врятувати понад 6 мільярдів доларів для ЗСУ, які можуть "згоріти" 30 вересня.

На засіданні "Рамштайн" знову торкалися теми надання Україні дозволу бити американською зброєю вглиб РФ.

Відповідаючи на питання журналістів на пресконференції за підскумками засідання у Німеччині Ллойд Остін заявив, що будь-які засоби, включно з далекобійними ракетами, не є вирішальними для повномасштабного російського вторгнення в Україну.

"Україна має власні досить потужні засоби для ураження цілей, розташованих далеко за межами радіуса дії ATACMS або навіть Storm Shadow", – нагадав він, навівши як приклад дрони.

До цього у Пентагоні заявили, що кількість ракет ATACMS обмежена.

"Це не той ресурс, який є в надлишку", – акцентувала заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.

Також заступниця речника зауважила, що США завжди оцінюють ризики ескалації, що обговорювалося з самого початку, а тому – це "комбінація цих факторів".

Допомога від інших західних країн

Нідерланди на "Рамштайні" анонсували допомогу Україні зі зброєю та обслуговуванням F-16, але з міркувань операційної безпеки не надали жодної конкретики щодо кількості та типів обладнання.

Канада також анонсувала новий пакет допомоги для України.

До нового пакета увійдуть 80 840 додаткових моторів до авіаційних ракет CRV-7 і 1300 боєголовок, на додачу до вже поставлених 2160 моторів. Вони надійдуть "наступними місяцями".

Також Канада надасть 960 кулеметів C6 та 10 500 пістолетів калібру 9 мм зі свого арсеналу.

На конкретний запит України надають також списані шасі від 29 гусеничних БТР M113 та від 64 легких бронетранспортерів Coyote, які використовувалися канадською армією. Ця техніка вже виводилася з використання канадськими військовими, тому її віддають на запчастини.

А ще Канада повідомила про прибуття українських пілотів на навчання.

Там пілоти отримують базові навички роботи на винищувачі. Стандартний курс триває 6 місяців, програма містить 120 навчальних годин, 20 годин нальоту у симуляторі і 50 – реальних вильотів.

До речі, видання The Wall Street Journal пише, що союзники України переглядають доцільність швидкого навчання пілотів через катастрофу F-16.

Іспанія передає Україні батарею протиповітряної оборони HAWK, яка включає шість пускових установок, а Британія надасть Україні 650 ракет для ППО.

Крім того, в Іспанії повідомили, що приєдналися ще до двох коаліцій спроможностей у рамках "Рамштайну": "ІТ-коаліції" та "морської" коаліції.

Німеччина передасть Україні ще 12 Panzerhaubitz 2000, з них шість – до кінця року.

Спроби гібридного впливу РФ на Німеччину та США

Після "Рамштайну" президент Володимир Зеленський провів зустріч з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

Тим часом, Соціал-демократична партія (СДПН) канцлера Олафа Шольца дещо набрала рейтингу у землі Бранденбург, де за два тижні будуть вибори.

Разом з тим, ультраправа "Альтернатива для Німеччини" (АдН) також наростила популярність у цій східній землі Німеччини.

Їй у цьому, вочевидь, допомагає Росія.

Американське ФБР попереджає, що Німеччина була однією з головних цілей російської дезінформації протягом щонайменше двох років.

Їхня мета: послабити підтримку України, зашкодити іміджу НАТО і підтримати ультраправу "Альтернативу для Німеччини".

Американські міністерства також опублікували судові документи, які, як стверджується, свідчать про втручання Москви в нинішню президентську виборчу кампанію в США.

Білий дім порадив Путіну не втручатися в американські вибори.

Після Німеччини Зеленський прибув до Італії, де взяв участь в економічному форумі в місті Черноббіо.

США і "Укренерго"

Україна має заповнити повний склад наглядової ради НЕК "Укренерго", незалежні члени якої звільнилися на знак протесту проти політично мотивованої відставки керівника компанії Володимира Кудрицького.

Про це заявила журналістам у Києві, відповідаючи на запитання "Європейської правди", посол США в Україні Бріджіт Брінк.

"Впевненість у незалежності інституції та у незалежності наглядової ради надзвичайно важлива для американських інвестицій у енергетичну сферу, і це повною мірою стосується приватних інвестицій", – заявила пані посол, висловивши впевненість, що це дуже важливо для відновлення енергосектора України та побудови децентралізованої енергогенерації.

За словами Бріджіт Брінк, США чекають на заповнення керівних посад.

"Наша рекомендація – заповнити три вільні позиції в наглядовій раді і обрати нового керівника компанії у відповідності до стандартів ОЕСР", – заявила вона.

Слід також додати, що Єврокомісія виділяє 40 млн євро Україні для підготовки до зими.

Інтерв’ю Стефанішиної "Європейській правді"

Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, яка очолюватиме ще й Міністерство юстиції, пояснила, що таке злиття посилить її спроможність як віцепрем’єрки.

Про це вона розповіла в інтерв’ю "Європейській правді".

Віцепрем’єрка каже, що очікує на відкриття двох кластерів у переговорах з ЄС у першій половині 2025 року, а також нагадала, що приєднання України до ЄС потребуватиме змін до Конституції.

А у жовтні має бути готовий звіт, який "буде зрізом, оцінкою нашої роботи за рік".

"Я його називаю "зріз державності". З урахуванням цього звіту ми будемо формувати базу нашої переговорної позиції з ЄС по кожному напрямку", – пояснила Стефанішина.

Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, яка за сумісництвом очолюватиме Міністерство юстиції, також попередила, що "складнощі 100% будуть виникати", причому постійно і регулярно, оскільки це "нормальне функціонування ЄС".

Вона додала, що згадані складнощі стосуватимуться не тільки позиції Угорщини.

Тим часом, угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто заявив, що треба розділяти вступ до ЄС Молдови та "проблемної" України, зокрема щодо порушення прав угорської громади в Україні.

Також він пригадав "безпрецедентні енергетичні проблеми", які Київ нібито створив для Угорщини та Словаччини, "що не здається нормальним для країни, яка хоче приєднатися до ЄС".

Вочевидь, йдеться про санкції України проти нафти російського "Лукойлу".

А прем’єр Угорщини Віктор Орбан зазначив, що Зеленському і Путіну "треба" зустрітись для завершення війни.

До речі, прокурор Міжнародного кримінального суду заявив, що Монголії доведеться пояснити, чому вона проігнорувала ордер на арешт Путіна.

Решта новин

Кліматична служба ЄС: Цьогорічне літо було найтеплішим в історії.

У Словаччині просувають заборону "гей-пропаганди" у школах попри опозицію міністра освіти і ЄС.

У Швеції затримали підозрюваного у підготовці терактів, у Німеччині чоловік із мачете погрожував убити поліцейських.

У Швейцарії 11-річного хлопця підозрюють у зв’язках із ісламськими екстремістами.

Словенія змінює кандидата в єврокомісари після заклику номінувати жінок.