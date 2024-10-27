Порушення на виборах у Грузії, Орбан хоче Олімпіаду, диверсанти у Польщі: новини вихідних

"Виборчі" вихідні. У Грузії новий склад парламенту обирали в суботу, а в Болгарії та Литві – у неділю.

На виборах у Грузії виявили серйозні порушення, опозиція не визнає їхніх результатів.

У Лондоні пройшли великі мітинги антимігрантських протестувальників та антирасистських демонстрантів.

Про все важливе і цікаве за вихідні, 26 та 27 жовтня, – в дайджесті "Європейської правди".

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Консенсус щодо $50 млрд Україні

Єврокомісія привітала досягнення консенсусу країнами Групи семи і Євросоюзом щодо їхніх внесків у 50 млрд доларів кредиту для України, який будуть гасити за рахунок прибутків від заморожених російських активів.

Внесок ЄС становитиме орієнтовно 18 млрд євро.

Кошти підуть на бюджетну, військову допомогу Україні та відбудову.

Процедури для запуску допомоги будуть завершені до кінця року і кошти можуть почати надходити з 2025 року.

Очікується, що країни Заходу повертатимуть надані кошти за рахунок прибутків від заморожених російських активів.

Нагадаємо, кошти з нового кредиту будуть надходити на додачу до виплат за затвердженою минулої зими багаторічною програмою фінансової допомоги ЄС для України на 50 млрд євро (Ukraine Facility), які Україна отримує траншами під зобов’язання виконувати затверджений план реформ (Ukraine Plan).

Складніша ситуація із виділенням допомоги Україні від ЄС на понад 6 мільярдів євро. Цю військову допомогу блокує Угорщина.

Так от Франція і Німеччина не підтримали пропозицію, яка спрямована на те, щоб обійти вето Угорщини.

Щодо допомоги Україні слід додати, що Австрія передала 10 автобусів для Марганецької громади.

ЦВК Грузії: вибори виграла партія влади

Головна тема вихідних – парламентські вибори у Грузії, які пройшли у суботу, 26 жовтня.

І, через їхню вирішальність, день голосування очікувано був неспокійним.

У Грузії ЗМІ повідомили про вкид бюлетенів на одній з дільниць у місті Марнеулі. Глава Центральної виборчої комісії Георгій Каландарішвілі закликав Міністерство внутрішніх справ "якнайшвидше здійснити відповідні процедури" після появи відео. А дільницю врешті-решт закрили.

Крім того, біля однієї з виборчих дільниць Тбілісі сталась масова бійка, а найбільша опозиційна партія країни повідомила про напад "тітушок" на їхній офіс.

Вже у суботу ввечері прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан привітав владу Грузії з перемогою на виборах, не чекаючи офіційних результатів – попри суперечливі результати екзитполів.

А от президентка Грузії Саломе Зурабішвілі після публікації екзитполів заявила про перемогу опозиції з 52% голосів.

Та вже сьогодні вранці стало відомо, що, за офіційними даними Центральної виборчої комісії Грузії, перемогу отримала партія влади "Грузинська мрія" з 54,24%.

Опозиційні партії, згідно з цими даними, отримали трохи більше 37%. Зокрема, "Коаліція за зміни" – 10,80%, "Єдність-Національний рух" – 10,07%; "Сильна Грузія" – 8,72%; "Гахарія – за Грузію" – 7,72%.

Але, опозиція з великим відривом виграла парламентські вибори в Грузії за кордоном.

На думку прем’єр-міністра Грузії Іраклія Кобахідзе, "Грузинська мрія" програла вибори майже на всіх виборчих дільницях за кордоном через те, що громадяни, які проживають там, мають "замало інформації" про те, "як розвивається країна".

"Ви знаєте, йде потік дезінформації, пропаганди. Зрештою, якщо ви не можете побачити на власні очі, що відбувається в країні, ви набагато легше можете потрапити під вплив цієї пропаганди", – заявив він.

Опозиція Грузії не визнає результати виборів

Опозиційні партії, які подолали прохідний бар'єр, оголосили про невизнання результатів виборів до парламенту.

"Вибори вкрадені. Це конституційний переворот, "Грузинська мрія" є автором конституційного перевороту та буде притягнута до відповідальності у порядку, передбаченому законодавством Грузії. Ми розшифрували схему того, як було вкрадено вибори", – вважає лідер партії "Коаліція за зміни" Ніка Гварамія.

Дві політичні сили, які зайняли, за інформацією Центральної виборчої комісії, друге та третє місця на виборах анонсували акції протесту.

Колишній прем'єр і лідер партії "Гахарія – за Грузію" Георгій Гахарія закликав "до розумних форм протесту", які будуть спрямовані на захист вибору грузинів.

Крім того, грузинська опозиція оголосила бойкот новому парламенту. Зокрема, опозиційна "Коаліція за зміни", а також блок "Єдність", де головну роль відіграє партія Михеїла Саакашвілі, не братимуть участі у роботі нового парламенту.

Перший номер "Коаліції за зміни" Нана Малашхія заявила, що "Коаліція за зміни" не має наміру легітимізувати вкрадені голоси виборців.

Голова спостережної місії ENEMO (НУО "Європейська мережа організацій зі спостереження за виборами") Златко Вуйвовіч заявив, що парламентські вибори 2024 року в Грузії відбулися в "поляризованій та обмежувальній обстановці, що підриває інклюзивність, прозорість і справедливість".

Він наголосив на серйозних порушеннях, включно з насильством щодо представників опозиції, залякуванням виборців, кампаніями з дискредитації спостерігачів і широко поширеним зловживанням адміністративними ресурсами.

Міжнародна місія зі спостереження за парламентськими виборами в Грузії заявила, що вибори були затьмарені глибокою поляризацією, а також вкрай суперечливою передвиборчою риторикою і численними повідомленнями про тиск на виборців.

Топ-парламентарі з Європи і Канади закликали ЄС не визнавати результат виборів у Грузії.

Експрем’єр Британії Борис Джонсон заявив, що парламентські вибори в Грузії, які пройшли 26 жовтня, були вкрадені маріонетковим урядом Владіміра Путіна в Тбілісі.

Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини, яка зараз головує у ЄС, планує поїздку до Грузії в понеділок після виборів, на яких і проєвропейська опозиція, і партія влади заявили про свою перемогу.

Німеччина закликала "всі сторони" у Грузії уникати насильства і поляризації.

Щодо виборів в інших країнах

У неділю проходять вибори до парламентів Болгарії та Литви.

У Болгарії це вже сьомі за останні чотири роки парламентські вибори, а у Литві – другий тур.

Наступної неділі у Молдові відбудеться другий тур президентських виборів.

В країні продовжують активно протистояти мережам підкупу виборців. Так, у суботу стало відомо, що поліція Молдови склала ще понад 300 протоколів щодо підкупу виборців.

А у Польщі партія чинного прем’єра Дональда Туска "Громадянська платформа" планує висунути своїм кандидатом на наступних президентських виборах популярного мера Варшави Рафала Тшасковського.

Очікується, що президентські вибори у Польщі відбудуться наступного року.

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