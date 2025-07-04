Трамп пообіцяв ППО, ЄС збільшує квоти для України, блекаут у Чехії: новини дня

Путін після розмови з Трампом і на день незалежності США організував одну з найпотужніших атак на Київ.

Американський президент "дуже розчарований" вчорашньою розмовою з ватажком Кремля. А сьогодні Трамп обговорив з Зеленським питання посилення протиповітряної оборони України. Паралельно Берлін веде "інтенсивні переговори" з Вашингтоном щодо Patriot для України.

Все важливе і цікаве за п’ятницю, 4 липня – в дайджесті "Європейської правди".

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Удар по Києву після розмови з Путіним

Американський президент Дональд Трамп заявив, що під час вчорашньої телефонної розмови з очільником Кремля Владіміром Путіним не домігся прогресу щодо припинення вогню в Україні.

"І мені це не подобається. Я незадоволений його позицією щодо угоди з Україною", – заявив він.

Трамп сказав, що "дуже розчарований" цією розмовою.

"Я не думаю, що він хоче зупинити це. Це дуже прикро. Це боляче", – сказав американський президент.

А цієї ночі російські окупанти атакували Україну 550 засобами повітряного нападу, 478 цілей вдалося знешкодити, однак є влучання у 8 локаціях та падіння уламків у 33 місцях.

Російський удар по Києву пошкодив консульський відділ посольства Польщі. Варшава висловила протест Москві через обстріл.

Керівник посольства Польщі в Україні Пйотр Лукасевич після нічної атаки ворога наголосив: "Дрони нас не налякають. Ми з Україною. До перемоги".

Польща закликала президента США Дональд Трампа відновити постачання засобів протиповітряної оборони Україні.

Посольство Італії на тлі рекордної за кількістю БПЛА атаки РФ проти України нагадало, що Україна давно погодилась на безумовне припинення вогню, як пропонували США.

В італійській дипмісії констатували, що обстріли Росії проти України стають дедалі жорстокішими.

Реакція на удар: зневага до Трампа

За словами міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, атака РФ в ніч на 4 липня – "одна з найгірших за весь час".

"Сотні російських безпілотників і балістичних ракет обрушилися на українську столицю. Одразу після розмови Путіна з президентом Трампом. І він робить це навмисно... Путін чітко демонструє свою повну зневагу до Сполучених Штатів і всіх, хто закликав до припинення війни", – підкреслив міністр.

Він закликав покарати РФ "найжорстокішими санкціями" і забезпечити Україну всіма необхідними засобами для оборони.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запідозрив невипадковий збіг у тому, що черговий масштабний обстріл Києва стався після телефонної розмови президента США з правителем РФ.

Речник уряду Німеччини Штефан Корнеліус зазначив, що канцлер Мерц помітив "певний патерн у випадку з президентом РФ, і що телефонні дзвінки часто супроводжуються ще жорстокішими обстрілами".

Також речник підтвердив "інтенсивні переговори" Німеччини зі США щодо Patriot для України.

Тим часом нідерландські спецслужби зібрали докази широкомасштабного використання Росією забороненої хімічної зброї у війні проти України.

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що Росія посилює використання хімічної зброї, а відтак закликав до введення більш жорстких санкцій проти Москви.

Реакція однопартійців Трампа

Конгресмени-республіканці після нічної атаки РФ закликають Дональда Трампа посилити допомогу Україні

Член Палати представників від Республіканської партії Джо Вілсон закликав зупинити кремлівського правителя Владіміра Путіна і забезпечити Україну необхідними засобами для оборони.

"Озброєний дешевою іранською та північнокорейською зброєю, Путін із задоволенням бомбить сплячі сім'ї і буде продовжувати свої імперіалістичні збочення, поки його не зупинять", – заявив конгресмен.

Він висловив сподівання, що адміністрація президента США надішле додаткові засоби ППО та схвалене озброєння.

Член Палати представників США, республіканець Дон Бейкон також звернувся до президента Трампа із закликом змінити стратегію щодо РФ.

"Ми та наші союзники повинні озброїти Україну до зубів і запровадити найжорсткіші санкції. Путін знущається з вас та Америки", – наголосив конгресмен.

Трамп пообіцяв ППО

Президент США Дональд Трамп заперечив інформацію про призупинення постачання зброї Україні.

"Ми надаємо зброю, але ми вже надали дуже багато зброї, і ми продовжуємо надавати зброю, співпрацюємо з ними і намагаємося допомогти їм. Але ми не призупиняли", – сказав Трамп.

При цьому він звинуватив колишнього президента США Джо Байдена у тому, що той "спустошив всю країну, надаючи їм зброю".

Сьогодні президенти України і Сполучених Штатів провели телефонну розмову.

Журналіст Axios Барак Равід повідомив, що очікувана розмова Зеленського і Трампа відбулася. За словами його джерела, вона була "хорошою" і президенти говорили про ескалацію російських обстрілів України та постачання ППО.

Джерела Axios повідомили, що телефонна розмова між Трампом і Зеленським тривала близько 40 хвилин і була присвячена переважно потребам України в протиповітряній обороні.

"Трамп сказав, що хоче допомогти з протиповітряною обороною і що він перевірить, що саме було призупинено, якщо таке було", – повідомив співрозмовник Axios.

Володимир Зеленський назвав розмову "дуже важливою й корисною" та зазначив, що почав із привітання Трампа та американців з Днем незалежності США та подяки за вже надану допомогу.

"Ми сьогодні говорили про ситуацію: про російські повітряні удари та ширше – про ситуацію на фронті. Президент Трамп дуже добре поінформований, дякую за цю увагу до України. Обговорили можливості щодо ППО й домовились, що будемо працювати над збільшенням захисту неба. Домовилися про відповідну зустріч наших команд", – розповів український президент.

Телеканал NBC News дізнався, що глава Пентагону Піт Гегсет зупинив постачання зброї Україні попри відсутність загрози запасам США.

Про причини блокування зброї Україні та можливий розвиток подій – в статті журналіста "Європейської правди" Олега Павлюка Пентагон проти України. Що стоїть за рішенням США про блокаду зброї.

До речі, сенатори-демократи ініціювали розслідування призупинення Трампом санкцій проти РФ.

Озброєння Європи

За даними Bloomberg, Німеччина готує закупівлю тисяч танків і броньованих машин на 25 млрд євро.

Литва отримала партію польських зенітних ракет Grom, а президент Фінляндії схвалив вихід країни з Оттавської конвенції.

У НАТО офіційно змінився командувач Об’єднаних сил у Європі. Командування очолив американський генерал Алексус Гринкевич, змінивши на цій посаді Крістофера Каволі.

Блекаут у Чехії

На значній частині Чехії – зокрема і у Празі – в обід пʼятниці сталось масове відключення електроенергії. У результаті без електрики тимчасово залишилися домогосподарства, підприємства та транспорт.

Чеський оператор енергомережі ČEPS заявив, що масове відключення електроенергії в країні сталось унаслідок технічної несправності.

Президент Чехії Петр Павел зазначив, що пригода з несподіваним знеструмленням значної частини країни є гарним нагадуванням про необхідність бути готовими до подібних надзвичайних ситуацій.

"Дякую також усім громадянам, які у цій неприємній ситуації зберегли спокій. Такі події нагадують нам, як важливо бути добре готовими до надзвичайних ситуацій – не лише на рівні держави, але й індивідуальному", – зазначив президент.

ЄС збільшує квоти для України

Торговий представник України Тарас Качка повідомив про деталі оновленої угоди про вільну торгівлю з ЄС, яку погодили на початку тижня.

Він вважає хорошим той результат перемовин про оновлені умови, якого вдалося досягти після завершення у червні 2025 року дії пільгових умов торгівлі. Нагадаємо, пільгові умови торгівлі з ЄС надали Україні у зв’язку з повномасштабною війною.

За словами Качки, для низки видів продукції розмір квот збільшився.

Квоти – це обсяг продукції, яку Україна може продавати в ЄС без додаткових мит.

Торгпред України пояснив, що обсяги безмитних квот збильшилися у порівнянні з 2021 роком.

Так, обсяг меду, який без мит можна продавати в Євросоюз, збільшився на 583,3% у порівнянні з 2021 роком, цукру – на 500%, обробленого крохмалю – на 500%.

Більше деталей – у нашій новині.

Протидія нелегальним мігрантам

На кордоні з Литвою нелегали закидали камінням прикордонників і пошкодили службове авто, а Латвія скаржиться на брак прикордонників для протидії міграції.

Польща відмовила Німеччині у спільному патрулюванні кордону.

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