На расстоянии "световых лет" в ЕС, многотысячные протесты в Европе: главное за выходные

Форум YES; Двадцята річниця теракту в США; У Франції багатотисячні протести проти "паспортів вакцинації", а у Греції - проти вакцинації; Папа Римський прибув до Угорщини з незвично коротким візитом; багатотисячний марш за незалежність у Каталонії; Елітна яхта з 2 тоннами кокаїну.

Про ці та інші новини 11-12 вересня читайте у дайджесті "Європейської правди".

Форум YES: політичний вплив газогону та шлях до ЄС

У фокусі останніх днів - щорічний форум YES, який проходив 10-11 вересня у Києві. На ньому прозвучало чимало важливих та цікавих заяв.

Зокрема, cтарший радник з енергетичної безпеки Державного департаменту США Амос Хохштайн заявив, що попри завершення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2", Сполучені Штати будуть продовжувати працювати по стримуванню його політичного впливу.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, у свою чергу, заявив, що Росія вже використовує "Північний потік-2" для політичного тиску. Він нагадав, що ціна ф’ючерсів на нафту вже досягла 700 доларів – і це, за його словам, є свідченням політичного тиску з боку РФ.

Лунали заяви й щодо того, скільки Україні потрібно часу для вступу в Євросоюз. Під час форуму YES-Brainstorming чинна президентка Естонії Керсті Кальюлайд повторила свої слова, коментуючи свою заяву в інтерв’ю ЄвроПравді, що Україні для членства потрібно ще з 20 років роботи. Кальюлайд нагадала, що для членства в ЄС Україна має спочатку виконати Копенгагенські критерії, проте наразі Київ - "на відстані кількох світлових років" від їхнього виконання.

А от міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що справа не в реформах. За його словами, західні країни використовують тему проблем із реформами в Україні, щоб не визнавати своєї неготовності говорити про її членство.

Річниця теракту в США

Президент України Володимир Зеленський та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба висловили співчуття американському народу у зв’язку з двадцятою річницею терактів 11 вересня, коли загинули близько 3000 людей.

У переддень 20-ї річниці терактів президент США Джо Байден виступив зі зверненням до нації. Протягом ранку 11 вересня свої заяви оприлюднили низка європейських лідерів та глав МЗС.

Президент Джо Байден і перша леді відвідували усі місця терактів. До них у Мангеттені, біля меморіалу жертвам теракту, приєдналися експрезиденти Барак Обама та Білл Клінтон.

Одразу після трагедії було зрозуміло, що ці події вплинуть на усі сфери життя Америки, розділивши життя на "до" та "після". Як теракт 11 вересня змінив політику США читайте в статті директора Центру міжнародних досліджень, доцента кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету ім. Мечникова Володимира Дубовика 20 років 9/11: як найбільший в історії теракт змінив Америку та світ.

Можливе поглинання Білорусі Росією

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна отримає уздовж своїх північних кордонів ще "тисячу кілометрів джерела небезпеки", якщо Російська Федерація у тій чи іншій формі поглине Білорусь.

Після кількох років торгів Мінськ погодив усі 28 дорожніх карт інтеграції Росії та Білорусі. Та чи втратить Білорусь суверенітет після угоди з Путіним? Про хитросплетіння російсько-білоруських відносин читайте в цікавій статті редактора "Європейської правди" Юрія Панченка Примус до інтеграції: які наслідки матиме угода Лукашенка з Путіним.

Протести проти вакцинації та "паспортів здоров’я"

У Франції на протести проти "паспортів здоров'я" вийшли понад 120 тисяч людей. Цієї суботи у столиці, як і зазвичай, анонсували чотири окремі ходи проти вимоги паспорта здоров’я, поліція готувалась до присутності на них близько 30 тисяч людей. Найбільші сили правоохоронців зосередили біля Єлисейських полів та авеню Ваграм.

Ситуація стала напруженою пообіді на Гран-бульвар та біля авеню Ваграм. Повідомляється про штовханину та застосування сльозогінного газу поліцією.

У Греції поліція також застосувала не тільки сльозогінний газ, але ще й водомети, на акціях проти обов'язкової вакцинації.

Тим часом, Британія відмовиться від запровадження паспортів вакцинації. Відповідну заяву оголосить наступного тижня Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

А от Брюссель запровадить більш жорсткі правила карантину для мандрівників, які прибувають з червоної зони в межах Європейського Союзу через збільшення кількості нових пацієнтів з Covid-19 у лікарнях.

Інші новини: затримання активіста анексії Криму

Чехія по запиту України затримала активіста анексії Криму.

Папа Римський прибув до Угорщини з незвично коротким візитом, ймовірно, через Орбана.

У Каталонії понад 100 тисяч людей вийшли на марш за незалежність.

Вибори в Німеччині: соціал-демократи збільшили відрив від блоку Меркель на 6%.

У Болгарії призначили дату третіх за рік парламентських виборів.

Біля берегів Англії перехопили елітну яхту з 2 тоннами кокаїну.

Це лише частина цікавих новин 11-12 вересня, решту читайте на сайті "Європейської правди".

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