Зеленский выступит в ООН, ЕС критикует выборы в РФ: главное за 20 сентября

Зеленський зустрінеться з президентами Польщі, Молдови та прем’єр-міністром Грузії; США спростять в’їзд для вакцинованих авіамандрівників з України; Ірландія на першому місці в ЄС за вакцинацією; глава МЗС Угорщини може не потрапити на Генасамблею ООН через вакцинацію "Спутником V"; МЗС вимагає у Білорусі звільнити несправедливо засудженого українця; в Іспанії викрили велику групу онлайн-шахраїв.

Про ці та інші новини 20 вересня читайте у дайджесті "Європейської правди.

Про міжнародні військові навчання

20 вересня на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки розпочалися масштабні українсько-американські навчання RAPID TRIDENT – 2021.

До навчань, які триватимуть з 20 вересня по 1 жовтня, залучено 6000 військовослужбовців з 15 країн-партнерів.

Вперше в історії RAPID TRIDENT проводитимуть тактичні навчання багатонаціонального батальйону з бойовою стрільбою.

Серед інших, у навчаннях братиме участь особовий склад Литовсько-Польсько-Української бригади.

А 22-30 вересня на основних українських полігонах та в акваторії Чорного й Азовського морів пройдуть стратегічні командно-штабні навчання "Об’єднані зусилля-2021" (Joint Endeavour 2021).

Загалом буде задіяно близько 12,5 тисяч військових та понад 600 одиниць озброєння і військової техніки, у тому числі румунські та словацькі вертольоти, канадські літаки, словацькі бронемашини і румунські кораблі.

Про деталі чергової поїздки Зеленського до США

Президент України Володимир Зеленський вилетів до США для участі в Генеральній асамблеї ООН. Виступ із промовою Зеленського на Генасамблеї ООН запланований на другу половину середи.

А 21 вересня в Нью-Йорку в рамках візиту на Генеральну асамблею ООН відбудеться зустріч президентів України, Польщі, Молдови та прем'єр-міністра Грузії.

Загальні дебати 76-ї сесії Генасамблеї Організації Об’єднаних Націй відбудуться 21-27 вересня.

Про вибори в Криму

В Євросоюзі заявили, що вибори до російської держдуми пройшли з серйозними порушеннями, а події з переслідування опозиції, що їм передували, призвели до обмеженого вибору громадян. У заяві глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель від імені 27 держав-членів також констатував, що через рішення Росії обмежити розмір та формат міжнародної місії ОБСЄ/БДІПЛ вибори відбулись за відсутнього належного міжнародного спостереження.

Речник Єврокомісії Петер Стано також заявив, що вибори у Росії відбувалися з численними порушеннями і Європейський Союз ніколи не визнає їхні результати в анексованому Криму.

Він зазначив, що в ЄС шкодують про рішення Росії обмежити формат міжнародної місії ОБСЄ зі спостереження за виборами.

Попри обмеженний формат місії ОБСЄ РФ запрошувала інших іноземців. Речник МЗС України Олег Ніколенко заявив, що Росія видає бажане за дійсне, називаючи кількох маргінальних політиків "міжнародними спостерігачами" на виборах в окупованому Криму.

Ніколенко додав, що партнери України застерігали своїх політиків від відвідування Кримського півострова.

У МЗС заявили, що розглядають приїзд агентів російського впливу на Кримський півострів як їхню приватну ініціативу.

Про вакцинацію та вигоду від неї

США спростять в’їзд для вакцинованих авіамандрівників з ЄС і України на початку листопада.

Білий дім планує дозволити прилітати вакцинованим негромадянам США з країн, яким в'їзд до Сполучених Штатів заборонений з початку 2020 року.

Через заборону подорожей з ЄС до США діяла також заборона подорожей через ЄС для громадян України. Їм доводилося подорожувати в обхід європейських хабів, головним чином через Стамбул.

Нагадаємо, що США визнає не всі існуючі в світі вакцини. Наприклад, глава МЗС Угорщини може не потрапити на Генасамблею ООН через вакцинацію "Спутником V".

Тим часом, Ірландія вакцинувала 90% дорослого населення - найвищий показник в ЄС. Дані Європейського центру з контролю за захворюваннями показують, що за Ірландією слідують Мальта, Данія і Португалія.

Уряд визначив 22 жовтня датою скасування більшості обмежень і поставив дату в залежність від перевищення 90-відсоткового порогу.

Інше: виверження вулкану, смерть мігрантів

В уряді призначили гендиректорку Офісу з європейської та євроатлантичної інтеграції.

Президент Німеччини відвідає Україну для участі у заходах, присвячених трагедії Бабиного Яру.

МЗС вимагає у Білорусі звільнити несправедливо засудженого українця.

На Канарських островах почалося виверження вулкана, евакуювали 5 тисяч людей. Про те, що відбувається на островах дивіться у відео "Європейської правди".

Прикордонна служба Польщі заявила про трьох померлих на кордоні з Білоруссю. Прем’єр-міністр Польщі назвав трагічною загибель трьох мігрантів на білорусько-польському кордоні, але нагадав, що країна має справу з "організованою акцією" режиму Лукашенка.

106 арештів: в Іспанії викрили велику групу онлайн-шахраїв, пов’язану з італійською мафією.

Це лише частина цікавих новин 20 вересня, решту читайте на сайті "Європейської правди".

Ваша редакція.