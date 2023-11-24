Еще Patriot из Германии, РФ обещает месть Молдове за санкции, беспорядки в Дублине: новости дня

Голова Євроради збирається на переговори до Орбана напередодні саміту щодо України, а в Німеччині тривають обговорення бюджету на наступний рік, у який планували "вшити" подвійне фінансування для України.

А от в Данії вже погодили додаткові 3 млрд євро для України до 2027 року. До цього додаткові 2 млпд євро для України на наступний рік затвердили Нідерланди, де вчора приголомшливу перемогу отримали ультраправі.

Зеленський, після телефонної розмови з нідерландським прем'єром, заявив, що результати парламентських виборів у Нідерландах найближчим часом на підтримку України не вплинуть.

До речі, президент Латвії, який сьогодні відвідав Київ, вважає, що Європейський Союз попри спротив окремих держав-членів зрештою ухвалить усі позитивні для України рішення.

Все важливе і цікаве за п’ятницю, 24 листопада, – у дайджесті "Європейської правди".

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Нідерланди і сигнали для України

Президент Володимир Зеленський заявив, що результати парламентських виборів у Нідерландах найближчим часом на підтримку України не вплинуть.

Нагадаємо, на виборах з величезним відривом від опонентів перемогу здобула Партія свободи на чолі з Гертом Вілдерсом, який не підтримує подальшу передачу зброї Україні.

Про те, чому євроскептик та давній прибічник Путіна виграв вибори у Нідерландах читайте в статті журналістки "Європейської правди" Дар’ї Мещерякової "Орбан" із Гааги: чи зможе противник допомоги Україні стати прем’єром Нідерландів.

Зеленський зазначив, що говорив сьогодні з прем’єром Нідерландів Марком Рютте про зусилля для збереження єдності у Європі та важливість незмінної військової та фінансової підтримки України.

"У цьому контексті нещодавнє рішення Нідерландів надати Україні додаткові 2 млрд євро у 2024 році є найкращим сигналом для інших партнерів. Вдячний Нідерландам за всю допомогу, а також за підтримку української формули миру та гуманітарної ініціативи", – розповів Володимир Зеленський.

До речі, схожий сигнал Україні і партнерам сьогодні надіслала Данія. Уряд і парламентська більшість країни погодили додаткове фінансування на понад 3 млрд євро на допомогу для України до 2027 року.

Та повернімося до Нідерландів.

Міністерка оборони країни Кайса Оллонгрен, яка йде у відставку, занепокоєна позицією Партії свободи Герта Вілдерса (PVV) щодо Росії та війни в Україні.

Вона сподівається і очікує, що ця підтримка залишиться.

"Але так, PVV є найбільшою партією. У минулому PVV ніколи не виявляла ентузіазму щодо підтримки України, більше того, вона також висловлювала проросійські погляди", – сказала Оллонгрен.

Партія прем’єра Рютте відмовилась від участі в новому уряді Нідерландів.

Про найкращий і найгірший для України сценарії після перемоги ультраправих у Нідерландах читайте в колонці аналітика "Повернись Живим" Гліба Волоського 4 сценарії розвитку подій у Нідерландах: чи заблокує нова влада допомогу Україні.

До речі, вчора, після оголошення результатів виборів, у місті Утрехт протестували проти перемоги ультраправих близько 1000 людей, а лідерка французьких ультраправих Марін Ле Пен заявила, що нідерландці мають право вирішити своє майбутнє в ЄС, як це зробили британці.

Мішель їде до Орбана

Перемога ультраправої "Партії Свободи" в Нідерландах принципово змінює політичні розклади у Європі і може посилити позиції прем’єра Угорщини Віктора Орбана під час саміту ЄС у середині грудня.

Нагадаємо, рівно тиждень тому, 16 листопада, прем’єр-міністр Угорщини написав лист до двох адресатів – до президента Європейської ради Шарля Мішеля та іспанського головування у Раді ЄС.

У цьому дописі, що зайняв дві сторінки, Віктор Орбан закликав проаналізувати, оцінити ефективність, а після цього переглянути усю європейську політику щодо України. А до того, як виходить з контексту листа, він блокуватиме ухвалення будь-якого нового рішення щодо підтримки України або її зближення з ЄС.

До речі, у п’ятницю наближений до угорської влади аналітичний центр Nézőpont Intézet у п’ятницю опублікував чергове "опитування", згідно з яким більшість угорців виступають проти допомоги Україні з бюджету ЄС, якщо Угорщина сама не отримає кошти ЄС.

Голова Євроради Шарль Мішель, коли був у Києві цього тижня, запевнив українську сторону, що зробить усе можливе, щоби сформувати єдиний фронт, який опонуватиме Орбану. Причому конкретно цей процес буде відбуватися без України; він вже розпочався.

В понеділок Мішель прибуде до Будапешта для двосторонніх переговорів з прем'єр-міністром Угорщини в рамках підготовки до засідання Євроради.

З одного боку, у Євросоюзу є інструмент фінансового впливу на Орбана. Угорському прем’єру потрібні європейські гроші, виділення яких досі під питанням.

Одночасно темою внутрішньоєвропейської дискусії, безумовно, буде те, чи виконала Україна критерії для початку переговорів, і тут вже простір для роботи Києва.

Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина вважає, що угорське вето на вступ України буде безвідповідальністю решти ЄС.

До речі, президент Латвії вважає, що Європейський Союз попри спротив окремих держав-членів зрештою ухвалить усі позитивні для України рішення.

Сьогодні Едгарс Ринкевичс був в Україні.

"Зараз я більш оптимістично ставлюся (до цього. – Ред.). Так, можливо, нам знадобиться більше обговорень; можливо, нам знадобиться більше часу – все одно єдність (ЄС. – Ред.) залишиться, ми зможемо ухвалити необхідні рішення, не тільки щодо підтримки України, а й щодо переговорного процесу з Україною", – наголосив Ринкевичс.

На пресконференції у Києві він заявив, що Латвія виділила на відбудову Чернігівщини 5 млн євро і планує ще стільки ж.

Німеччина допрацьовує бюджет

Німеччина готова збільшити держборг для подолання бюджетної кризи.

Наразі в країні бюджетна криза, спричинена "дірою" в 60 мільярдів євро. Це невикористані кошти, які були виділені на боротьбу з пандемією. Їх хотіли скерувати на "зелені" ініціативи та підтримку промисловості у наступному році, але Конституційний суд ФРН це заборонив.

За словами міністра фінансів Німеччини Крістіана Лінднера, після консультацій з канцлером та віцеканцлером він представить додатковий бюджет на цей рік наступного тижня.

А поки, серед невизначеностей, – допомога Україні. Уряд планував подвоїти військову допомогу Києву до 8 млрд євро наступного року, але представник міністерства оборони не зміг відповісти на питання, чи буде дотримана ця обіцянка, посилаючись на дискусії, що тривають.

З уряду Німеччини йде "архітектор" держбюджетів.

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер у п’ятницю оголосив про відставку державного секретаря відомства Вернера Гатцера, який вважається одним із ключових розробників попередніх федеральних бюджетів ФРН.

Фінансова політика постає перед серйозними викликами, які необхідно вирішувати з погляду як фіскальної, так і економічної політики", – зазначили в Міністерстві фінансів Німеччини.

Тим часом, Німеччина продовжила проживання біженців з України до березня 2025 року, а також розгорне в Україні ще одну систему Patriot взимку.

На тему допомоги Україні слід додати, що Канада передасть Україні понад 11 тисяч штурмових гвинтівок, а Фінляндія виділила 3 млн євро на підтримку експорту зерна з України.

Візит Фіцо до Чехії

Під час офіційного візиту до Праги прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо вкотре повторив, що не підтримує постачання зброї Україні для протистояння російській агресії та виступає за переговори між Києвом і Москвою.

Словацький прем’єр сказав, що його уряд вважає "конфлікт" – повномасштабну війну РФ проти України – "замороженим", не бачить ефективності в політиці санкцій проти Росії та виступає за "припинення бойових дій в Україні" та початок переговорів.

Водночас Фіцо підкреслив, що позиція Словаччини щодо цінностей не змінилася: "У нас немає суперечок з питань цінностей, ми дуже чітко сказали, що використання російської військової сили є порушенням міжнародного права".

За даними Novinky.cz, словацький прем’єр ледь не зірвав візит до Чехії та обурив президента Павела.

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