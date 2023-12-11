Смена власти в Польше, ослабление блокады границы, морская коалиция для Украины: новости дня

Україна додатково активізувалася на міжнародному фронті. Українські посадовці контактують з угорськими колегами напередодні саміту ЄС, в той час як Володимир Зеленський із делегацією перебуває у Сполучених Штатах, сподіваючись переконати конгресменів схвалити допомогу Києву.

Отже, цей тиждень для нас дуже важливий.

Ще багато важливого і цікавого за понеділок, 11 грудня, – у дайджесті "Європейської правди".

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Нова влада Польщі

У сусідній Польщі нова влада! Сейм країни відправив у відставку уряд меншості Матеуша Моравецького і обрав прем’єром Дональда Туска.

Зміна влади у Польщі досить важлива для України тема на тлі чергового зростання напруги у відносинах між країнами.

Як прогнозують, уряд Туска повноцінно запрацює щонайраніше з 13 грудня, після складання присяги перед президентом Польщі.

Детально про зміну влади у Польщі – у відеоблозі "ЄвроПравди", а також у статті Дональд Туск іде на ротацію: як буде змінюватися влада у Польщі.

До речі, сьогодні польські перевізники припинили блокаду першого пункту пропуску на кордоні з Україною.

Очільник гміни Дорогуськ Войцех Сава вирішив розігнати протест перевізників на кордоні з Україною, які блокували КПП з 6 листопада.

Після 13:00 учасникам офіційно повідомили, що акцію протесту було розпущено. Муніципалітет назвав дві причини – "велика небезпека для майна" і "блокування руху".

Протестувальникам дали 15 хвилин, щоб вирішити, що вони будуть робити далі.

У коментарі "Українській правді" Державна прикордонна служба України підтвердила розблокування пункту пропуску.

Підкреслимо, що рішення місцевої влади стосується лише прикордонного переходу в Дорогуську. Наразі заблокованими залишаються ще три КПП на польському кордоні.

А вже в понеділок увечері з’явилась фура, що знову перекриває рух.

Тим часом, у Словаччині перевізники поновили блокаду кордону з Україною.

Контакти з Угорщиною перед самітом ЄС

Напередодні засідання Європейської ради 14-15 грудня, де мають розглянути рішення про відкриття переговорів про вступ із Україною та схвалення макрофінансової допомоги, активізувались контакти між Києвом і Будапештом.

Серед іншого, президент Володимир Зеленський бачився з угорським прем'єром Віктором Орбаном у неділю на інавгурації президента Аргентини. А минулого тижня з Сійярто спілкувався телефоном керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Сьогодні міністр оборони України Рустем Умєров повідомив про "відверту телефонну розмову" з угорським візаві Крістофом Шалаєм-Бобровницьким, а наш міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зустрівся зі своїм угорським колегою Петером Сійярто.

"Дайте трохи часу. Я зараз буду доповідати президенту Зеленському. Петер буде доповідати своєму премʼєр-міністру (Віктору Орбану. – Ред.). Між тим, хочу дати один сигнал. Я чітко сказав: Петер, у нас спільне майбутнє в Європі. Ми маємо туди якнайшвидше дійти. Разом", – підсумував Кулеба.

Сійярто після зустрічі з Кулебою не змінив думки щодо рішень про Україну на саміті ЄС.

Він підтвердив, що говорив із Кулебою передусім про майбутні рішення саміту Європейського Союзу щодо України, які, на думку Будапешта, "мають історичне значення для майбутнього всього ЄС".

"Пропозиція рішення є непідготовленою, і Єврокомісія майже не має уявлення про те, який вплив членство України в ЄС матиме на все об’єднання. Можна згадати хоча б нерозв’язані проблеми, спричинені попередніми рішеннями Єврокомісії щодо транзиту зерна або скасування дозволів для українських ваговозів", – написав голова угорського МЗС у Facebook.

Лідери угорських громад Закарпаття просять прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана підтримати переговори з про вступ України в ЄС.

Сьогодні вдень міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що серед країн ЄС дуже сильна підтримка на користь відкриття з Україною переговорів про вступ, але це ще не вирішене питання і "боротьба триватиме".

Кулеба прогнозує, що дискусія за відкриття з Україною переговорів про вступ буде тривати і безпосередньо на саміті лідерів "до останньої хвилини".

Тим часом, у Брюсселі не виключають рішення саміту ЄС про допомогу Україні без голосу Орбана. Як відомо, Єврокомісія запропонувала виділити Україні 50 мільярдів євро на 2024-2027 роки.

Питання саміту ЄС щодо України

На майбутньому саміті Європейської ради 14-15 грудня лідери ЄС розглядатимуть одразу чотири важливих питання щодо України.

Перше – відкриття переговорів, друге – затвердження Ukraine Facility, що забезпечуватиме макрофінансову стабільність в Україні, третє – продовження фінансування для Європейського фонду миру, щоб ЄС міг надавати Україні летальну й нелетальну допомогу. Четверте – це схвалення 12-го пакета санкцій.

За кілька днів до саміту ЄС канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав усіх західних союзників чітко взяти на себе зобов'язання щодо довгострокової допомоги Україні в її захисті від Росії.

Тепер ми знаємо, що війна затягнеться надовго, сказав Шольц.

"Саме тому важливо також сформулювати довгострокову перспективу, що ми готові підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно – і в тій мірі, в якій це буде потрібно", – заявив він.

Близько 20 європейських експертів застерегли від підштовхування України до поступок перед РФ.

"Відмова від України зробить Європу страшенно вразливою. Ми не повернемося до Європи 2021 року. Натомість ми повернемося до стану перманентної небезпеки. Втрата захисту, який зараз забезпечує Україна, зробить Європу глибоко ослабленою і водночас призведе до втрати взаємної довіри між європейськими державами. Натомість оновлену російську імперію, з якою ми стикнемося, підбадьорить демонстрація того, що вона може зміцнитися за допомогою агресії. Це означатиме повернення до Європи 1930-х років", – наголошують вони.

Зеленський у США

Тим часом, президент України перебуває у Сполучених Штатах, де спробує переконати американських конгресменів у необхідності якнайшвидшого схвалення допомоги для України.

Під час візиту до Сполучених Штатів 11-12 грудня президент Володимир Зеленський зустрінеться не лише з Джо Байденом, а й з представниками американського Конгресу, де розглядається пакет додаткового фінансування для України.

Уранці у вівторок, 12 грудня, Зеленський виступить зі зверненням на засіданні сенаторів США, повідомив представник верхньої палати Конгресу.

Крім того, речник спікера Палати представників Майка Джонсона Радж Шах підтвердив, що той зустрінеться з українськими президентом.

За даними Bloomberg, Зеленський також розраховує зустрітися у Вашингтоні з директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою.

Свій візит він почав зустрічі з главою Пентагону і топ-генералом.

Морська коаліція

Британія та Норвегія офіційно оголосили про створення "морської коаліції" для України.

Відомо, що Британія передасть Україні два мінних тральники в межах цієї коаліції.

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