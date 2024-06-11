США оправдали "Азов", продление защиты для украинцев, цех Rheinmetall в Украине: новости дня

Зеленський у Німеччині: які новини надійшли з Конференції по відновленню України?

"Бухарестська дев’ятка" не змогла погодити спільну заяву через Угорщину, а у Франції ультраправі готуються до перемоги на парламентських виборах.

Проросійський віцепрем'єр Сербії під час візиту до РФ вшанував пам'ять Сталіна, а у Республіці Сербській, яка входить до Боснії і Герцеговини, відкрили "офіс" посольства Росії.

Сина Байдена визнали винним у справі про незаконне зберігання зброї.

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Зеленський у Німеччині

Президент України Володимир Зеленський у ніч проти вівторка прибув із візитом до Німеччини для участі в Конференції з відновлення України URC2024 і переговорів з федеральним канцлером Олафом Шольцом.

У Берліні Зеленський подякував Німеччині за ППО та каже, що Україні треба ще сім Patriot.

Крім того, український президент розповів про плани України збудувати 1 гігават генерації цього року і заявив, що очікує відкриття переговорів про вступ до ЄС у червні.

Німецькі ультраправі назвали Зеленського "нелегітимним" президентом України.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу на Конференції підтвердила, що Україна виконала усі необхідні кроки для початку переговорів про вступ до ЄС до кінця цього місяця.

Разом з тим, в Євросоюзі досі не можуть домовитися щодо старту переговорів про вступ України.

Редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк повідомив, що заплановане на 12 червня обговорення послами ЄС схвалення переговорних рамок для України і Молдови перенесли на наступний тиждень.

А ще на Конференції у Берліні президентка Єврокомісії оголосила, що ЄС виділить Україні 1,9 млрд євро фінансової підтримки до кінця місяця та що в Україну прямують тисячі сонячних панелей та генератори.

Слід додати, що Єврокомісія пропонує продовжити тимчасовий захист для українців до березня 2026 року.

США виправдали "Азов", цех Rheinmetall

На спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським німецький міністр оборони Борис Пісторіус заявив, що Німеччина спільно з союзниками вирішила передати Україні 100 ракет-перехоплювачів для системи протиповітряної оборони Patriot, частину з яких уже передали Києву.

Уряд Німеччини на Конференції з відновлення України в Берліні пообіцяв Києву нову допомогу для програм у сфері охорони здоров'я на загальну суму близько 100 мільйонів євро.

Крім того, в Україні запрацював цех Rheinmetall з ремонту і виробництва бронетехніки.

Це пришвидшить відновлення бойових машин і повернення їх на передову, а згодом дозволить виробляти нову техніку для Сил безпеки та оборони України силами українських зброярів.

На спільному виробничому майданчику працюють українські фахівці, а технічний нагляд здійснюють представники німецького партнера.

Естонія передає Україні ЗРК Mistral і ракети до них, а Сполучені Штати, як повідомило видання Washington Post, скасовують багаторічну заборону на постачання зброї "Азову".

А ще сьогодні збирався саміт "Бухарестської дев’ятки", але через позицію Угорщини не погодив спільну заяву.

За словами президента Чехії Петра Павела, причиною відсутності результатів саміту В9 стало небажання Угорщини прийняти кандидатуру голови уряду Нідерландів Марка Рютте на посаду генсека НАТО, а також питання підтримки України у зв’язку з агресією Росії.

Взаємодія з РФ і протидія її впливу

Проросійський віцепрем'єр Сербії під час візиту до РФ вшанував пам'ять Сталіна, а у Республіці Сербській, яка входить до Боснії і Герцеговини, відкрили "офіс" посольства Росії.

У Данії арештували росіянку за підозрою в роботі на розвідку Кремля.

У Фінляндії внутрішній рейс не зміг приземлитися в місті за приблизно 60 км від кордону з РФ через перебої з GPS. Країна посилює безпеку закритого кордону з Росією.

У Молдові посилили законодавство про державну зраду.

Дострокові вибори у Франції

За результатами свіжого опитування, ультраправі гарантовано виграють дострокові вибори у Франції.

Нагадаємо, після виборів до Європарламенту президент Франції Емманюель Макрон ухвалив рішення про розпуск парламенту.

Редактор ЄвроПравди Юрій Панченко припускає, що у французького президента не були готові до такого розгрому.

Результати виборів стали справжнім ляпасом для президента – його виборче об’єднання отримало лише 14,6% голосів, тоді як ультраправі – вдвічі більше (31,36%).

Спочатку ЗМІ повідомляли, що ультраправі сили Франції ведуть переговори про об'єднання, щоб перемогти Макрона, але згодом стало відомо, що французькі ультраправі вже припинили переговори про об’єднання на виборах.

Це про ультраправих. Але і у лавах французьких правих – розкол.

Тим часом, сам Макрон виключає дострокову відставку у разі перемоги на виборах партії Ле Пен.

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